76% des parents indiens préfèrent Youtube pour la consommation de contenus d’animation pour enfants : sondage Akatsuki

L’enquête a révélé que 69% des parents indiens estiment que la vague de covid-19 a augmenté les habitudes de consommation de contenu de leur enfant

69% des participants à l’enquête conviennent qu’ils ont constaté une augmentation des habitudes de consommation de contenu d’animation de leurs enfants après la covid, selon le dernier sondage d’Akatsuki. Dans le cadre des plans d’Akatsuki d’incursion dans l’espace d’animation pour enfants en Inde, l’enquête intitulée « Ce que les parents indiens veulent du contenu d’animation pour enfants » s’efforce de découvrir les nuances et les préférences de consommation de contenu. Les résultats de l’enquête révèlent les principaux facteurs de prise de décision qui influencent un parent lorsqu’il s’agit de sélectionner du contenu d’animation pour leurs enfants ainsi que les habitudes de consommation.

Fait intéressant, l’enquête a révélé que même avec l’avènement de certaines plates-formes OTT dominantes comme Netflix, Amazon Prime, Disney + Hotstar, 26% des parents ont choisi la télévision, ce qui en fait l’une de leurs trois principales plates-formes à regarder. La première plateforme de choix reste cependant Youtube avec une forte préférence manifestée par 76% des participants, suivi de Netflix à 57%. Cela montre les modèles hybrides des médias linéaires et numériques.

L’industrie de l’animation affirme avoir connu une croissance massive au cours des dernières années. La pandémie mondiale a joué le rôle de catalyseur accélérant la consommation de contenu d’animation chez les enfants en tant que principale source d’apprentissage et de divertissement. L’enquête a également révélé que le temps d’écran moyen pour la consommation d’animation chez les enfants est aujourd’hui de quatre à six heures par semaine.

Jetant un peu de lumière sur ce qui fait qu’une IP d’animation clique aussi bien auprès des enfants que des parents, l’enquête a révélé que le « divertissement » est le paramètre le plus important avec 64 % des répondants le choisissant plutôt que « Ce qui rend leurs enfants heureux » (45 %), les avantages éducatifs (35 %), valeurs morales (22 %), personnages et scénarios locaux (11 %).

En termes d’habitudes de consommation, la télévision acquiert 60% pour la visualisation quotidienne, tandis que les smartphones en représentent 49% et les ordinateurs portables 24% sont apparus comme les appareils les plus populaires et les plus utilisés pour la visualisation quotidienne. Les parents ont choisi l’anglais comme langue préférée pour le contenu d’animation, ainsi que le tamoul, le télougou et le bengali comme les trois principales préférences vernaculaires. La majorité des parents, 37%, ont également déclaré que leurs enfants regardaient du contenu animé sans surveillance.

Akatsuki s’engage à apporter des IP d’animation joyeuses et significatives pour l’espace d’animation pour enfants en pleine croissance et mal desservi en Inde, Yuki Kawamura, responsable du développement commercial et des partenariats, Akatsuki Inc. « Nous voulons co-créer de manière réfléchie notre feuille de route de contenu avec des informations sur le terrain. et ont besoin de lacunes. Cette enquête est le premier pas dans cette direction et les résultats ont renforcé notre conviction dans le potentiel de la demande inexploitée d’animation pour enfants en Inde et des synergies avec nos IP », a-t-il ajouté.

Dans cette ère largement suivie par les médias numériques et le marketing, l’enquête montre que 75% des parents indiens s’appuient toujours sur l’approche traditionnelle du bouche-à-oreille lorsqu’il s’agit de choisir et de découvrir de nouvelles idées de contenu pour leurs enfants, suivis par 28% des les parents découvrent du contenu via les recommandations OTT, 20 % via les communautés parentales et les 10 % restants via les médias traditionnels.

Dans l’ensemble, l’enquête a mis en évidence un grand appétit pour le contenu d’animation en anglais axé sur le divertissement, de préférence disponible sur des plateformes à accès élevé comme Youtube et la télévision avec une forte communauté d’abonnés.

