76 jeux ajoutés à la rétrocompatibilité Xbox, 37 obtiennent FPS Boost

Pour fêter les 20 ans de Xbox, Microsoft a annoncé lors de son livestream de célébration qu’il ajouterait aujourd’hui 76 nouveaux jeux à la bibliothèque de compatibilité descendante, 15 novembre.

Les faits saillants de la liste massive incluent l’intégralité de la série Max Payne, toutes les séries FEAR, Timesplitters 2 et Future Imperfect, Skate 2, Dead or Alive Ultimate, 50 Cent: Blood on the Sand et Star Wars Jedi Knight II.

Chaque jeu de la liste, que vous pouvez voir en entier ci-dessous, bénéficiera de l’Auto HDR. De plus, les jeux Xbox originaux bénéficient d’une augmentation de résolution de 4x sur Xbox Series X et Xbox One X (avec une augmentation de 3x toujours impressionnante sur Xbox Series S) et d’une augmentation de résolution de 2x sur Xbox One et One S.

Lisez ci-dessous pour voir tous les jeux qui ont été ajoutés dans le cadre des célébrations d’aujourd’hui. Vous serez peut-être également heureux d’apprendre que le mode multijoueur de Halo Infinite est désormais également disponible pour tout le monde.

Jeux rétrocompatibles du 20e anniversaire de la Xbox

50 Cent : Du sang sur le sable Aces of the Galaxy Advent Rising Adventure Time : Le secret du royaume sans nom Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e année ? Make the Grade Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth Bankshot Billiards 2 Beautiful Katamari Binary Domain Black College Football Xperience: Doug Williams Ed Cloning Clyde Conan Darwinia + Dead or Alive Ultimate Dead or Alive 3 Dead or Alive 4 Death by Cube Disney Universe Disney’s Chicken Little Elements of Destruction FEAR FEAR 2: Project Origin FEAR 3 FEAR Files Le premier templier Gladius Gunvalkyrie Islands of Wakfu Lego Lord of the Rings Manhunt Max Payne Max Payne 2: La chute de Max Payne Max Payne 3 Mini Ninjas Mortal Kombat Mortal Kombat vs DC Univers MX vs ATV Alive MX vs ATV Untamed Nier Novadrome Oddworld: Munch’s Oddysee Onechanbara: Bikini Samurai Squad Otogi: Myth of Demons Otogi 2: Immortal Warriors The Outfit Outpost Kaloki X Quake Arena Arcade RAW – Realms of Ancient War Red Dead Revolver Resident Evil: Opération Raccoon City Ridge Racer 6 Rio Risen Risen 2: Dark Waters Rock of Ages Sacred 2: Fallen Angel Scramble Screwjumper! Secret Weapons Over Normandy Skate 2 SpongeBob SquarePants Slip! SpongeBob’s Truth or Square Star Wars Starfighter Special Edition Star Wars Episode 3 La Revanche des Sith Star Wars The Clone Wars Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast Switchball Thrillville Thrillville: Off the Rails Time Pilot TimeSplitters 2 TimeSplitters: Future Perfect Toy Story Mania Vandal Hearts : Flames of Judgment Viva Pinata: Party Animals Warlords

De plus, 37 jeux bénéficient aujourd’hui du mode FPS Boost. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, FPS Boost est simplement une fonctionnalité qui utilise une variété de méthodes qui doublent presque la fréquence d’images d’origine sur certains titres. Cela se traduit par des fréquences d’images plus élevées et plus stables pour rendre les jeux visuellement plus fluides.

Pour voir si le jeu auquel vous jouez exécute FPS Boost ou Auto HDR, vous pouvez appuyer sur le bouton Xbox de votre manette pendant le jeu et vous verrez un indicateur de superposition de guide dans le coin supérieur droit si les fonctionnalités sont activées ou ne pas.

Les jeux suivants reçoivent un boost de FPS aujourd’hui :

Alan Wake Assassin’s Creed Binary Domain Black College Football Xperience: Doug Williams Ed Darksiders Dead Space 2 Dead Space 3 Disney’s Chicken Little Dragon Age: Origins Dragon Age II The Elder Scrolls IV: Oblivion FEARFEAR 3 Fable Anniversary Fable III Fallout 3 Fallout: New Vegas Far Cry 3 Final Fantasy XIII-2 Lightning Returns : Final Fantasy XIII Gears of War Gears of War 2 Gears of War 3 Gears of War : Judgment Gears of War : Ultimate Edition Kameo : Elements of Power Lego Médaille d’honneur du Seigneur des Anneaux : Airborne Mirror’s Edge Nier Resident Evil: Operation Raccoon City Rock of Ages Courses Sonic & All-Stars Transformed Sonic Generations Sonic Unleashed Star Wars: The Clone Wars Vandal Hearts: Flames of Judgment