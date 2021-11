76 nouveaux jeux rétrocompatibles arrivent sur Xbox

Les joueurs de la vieille école écoutent : 76 jeux Xbox et Xbox 360 originaux sont de retour via une rétrocompatibilité.

Lors de la célébration du 20e anniversaire de la Xbox, Microsoft a annoncé une mise à jour importante de son programme de compatibilité descendante. Des classiques du tir à la première personne comme FEAR aux curiosités bizarres comme Otogi: Myth of Demons, les joueurs Xbox sont dans un raz-de-marée de nostalgie. Mieux encore, tout sort aujourd’hui !

Voici une liste complète des jeux rétrocompatibles Xbox à venir aujourd’hui :

50 Cent : Du sang sur le sable Aces of the Galaxy Advent Rising Adventure Time : Le secret du royaume sans nom Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e année ? Make the Grade Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth Bankshot Billiards 2 Beautiful Katamari Binary Domain Black College Football Xperience: Doug Williams Ed Cloning Clyde Conan Darwinia + Dead or Alive Ultimate Dead or Alive 3 Dead or Alive 4 Death by Cube Disney’s Chicken Little Disney Univers Elements of Destruction FEAR FEAR 2: Project Origin FEAR 3 FEAR Files Le premier Templier Gladius Gunvalkyrie Islands of Wakfu Lego: Le Seigneur des Anneaux Max Payne Max Payne 2: La Chute de Max Payne Max Payne 3 Mini Ninjas Mortal Kombat Mortal Kombat vs DC Universe MX contre ATV Alive MX contre ATV Untamed Nier Novadrome Oddworld: Munch’s Oddysee Onechanbara: Bikini Samurai Squad Otogi: Myth of Demons Otogi 2: Immortal Warriors The Outfit Outpost Kaloki X Quake Arena Arcade RAW: Realms of Ancient War Red Dead Revolver Resident Evil : Opération Raccoon City Ridge Racer 6 Rio Risen Risen 2 : Dark Waters Rock of Ages Sacred 2 : Fallen Angel Scramble Screwjumper ! Skate 2 SpongeBob SquarePants: Slip Slam SpongeBob: Truth or Square Star Wars: Starfighter: Special Edition Star Wars: Episode III – La Revanche des Sith Star Wars: The Clone Wars Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast Switchball Thrillville Thrillville: Off the Rails Time Pilot TimeSplitters 2 TimeSplitters: Future Perfect Toy Story Mania Vandal Hearts: Flames of Judgment Viva Piñata: Party Animals Warlords

Il est avec nous depuis le premier jour, maintenant il protège le coffre-fort Xbox et a besoin de votre aide.​

​

Explorez le coffre-fort Xbox inspiré de #RedNotice avec @TheRock et courez la chance de gagner des prix exclusifs : https://t.co/P5JW8SM5uX | #Xbox20 pic.twitter.com/ZIx9RzV7lv – Xbox (@Xbox) 15 novembre 2021

Toute personne possédant une Xbox One X ou une Xbox Series X pourra jouer à tous les jeux mentionnés ci-dessus avec de nouvelles améliorations visuelles telles que la prise en charge 4K. De même, des titres tels que FEAR, Binary Domain et Nier verront une augmentation de la fréquence d’images jusqu’à 60 FPS. Des jeux comme Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout: New Vegas, Alan Wake et plusieurs autres.

Si vous faites partie de la version bêta de xCloud, des augmentations de framerate sont à venir pour Fallout 76, Fallout 4 et The Evil Within

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

