76ers contre Wizards Game 3 Cotes, choix d’experts, meilleur pari et prédiction ⋆ 10z viral

Les Philadelphia 76ers se sont facilement occupés des affaires à domicile, mais ils sont maintenant chargés de gagner sur la route. Après quelques jours de repos, les Wizards de Washington pourront-ils éviter de perdre 0-3 aujourd’hui ? L’aperçu des choix de paris 76ers vs Wizards NBA trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et les prévisions NBA disponibles.

Aperçu des paris 76ers vs Wizards: choix et cotes de la NBA

Informations sur le jeu 76ers vs Wizards

Philadelphia 76ers (49-23, 20-16 à l’extérieur) contre Washington Wizards (34-38, 19-17 à domicile)

Date: samedi 29 mai 2021

Temps: 19 h HNE

Lieu: Capital One Arena – Washington, DC

Couverture: ESPN

Les 76ers semblaient initialement avoir les meilleures chances de réussir un balayage au premier tour. Après deux matchs, la croyance est toujours bien vivante. Philadelphie avait une telle emprise sur le match 2 qu’aucun partant n’avait à jouer 30 minutes. Même Ben Simmons a réussi à marquer, accumulant 22 points. En équipe, les 76ers ont tiré 55,7% du sol et 42,9% de la profondeur. La tâche est maintenant de prouver à tout le monde que cette équipe peut toujours gagner sur la route.

La défaite du match 2 des sorciers a été importante. Non seulement le tableau de bord montrait une défaite écrasante, Russell Westbrook a également été incapable de terminer le match, en raison d’une blessure à la cheville. Il est vraiment discutable pour le jeu d’aujourd’hui, et la réalité que Washington pourrait jouer sans son meneur pourrait devenir réalité. Un point positif de cette équipe continue d’être Bradley Beal, qui a en moyenne 33 points sur 53,3% au tir, 7 rebonds et 4,5 passes décisives cette série.

76ers vs Wizards Paris Choix NBA + Achats de cotes NBA

En utilisant l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris 76ers contre Wizards sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 11 h 30 HNE le 29 mai, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Cotes NBA : Moneyline

76ers : (-250) — William Hill Wizards : (+235) — SugarHouse, DraftKings

Cotes NBA : propagation

76ers : -6,5 (-110) — BetMGM, PointsBet, William Hill Wizards : +7 (-114) — FanDuel

Cotes NBA : Total des points

Plus: 228 (-110) – William Hill Moins: 228,5 (-110) – BetMGM 76ers contre Wizards NBA Betting Trends Philadelphie a une fiche de 12-2 (SU) lors de ses 14 derniers matchs. Le total est passé SOUS dans 14 des 18 derniers matchs de Philadelphie sur la route. Washington a une fiche de 13-5-1 contre l’écart (ATS) lors de ses 19 derniers matchs. Le total est passé SOUS dans cinq des sept derniers matchs de Washington. Washington a une fiche de 5-0 SU lors de ses cinq derniers matchs à domicile. Prédiction 76ers contre Wizards

Mon instinct dit que Westbrook joue dans ce jeu. Même encore, quelle sera son efficacité? Les Wizards sont à leur meilleur lorsqu’ils sortent et courent, en utilisant leur vitesse et leur athlétisme. De toute évidence, une blessure à la cheville aurait un impact direct sur cela. Si cela devient un jeu sur demi-terrain, les Wizards pourraient aussi bien ne pas se présenter.

En raison de leur capacité à gagner dans plusieurs styles de jeu, je choisirai les 76ers pour m’occuper des affaires sur la route et couvrir l’écart tout en le faisant. Je pense que la sous pourrait être un pari sage aussi. Si Westbrook devient encore plus inefficace, le sous sera toujours un bon pari.

Prédiction : 76ers -6,5, Moins de 228,5 (BetMGM)

