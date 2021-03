76ers vs Clippers Expert Picks, cotes, paris prop, prédiction ⋆ 10z viral

Dans le match vedette de cette liste de samedi de la NBA, les 76ers de Philadelphie affrontent les Clippers de Los Angeles. C’est Doc Rivers de retour à Los Angeles pour affronter son ancienne équipe et entraîneur adjoint de longue date Tyronn Lue. Il s’agit de la première rencontre entre ces équipes de la saison NBA raccourcie. L’aperçu des choix de paris NBA 76ers vs Clippers trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et pronostics NBA disponibles.

Aperçu des paris NBA: choix, cotes et tendances des paris ce soir

Informations sur le jeu 76ers vs Clippers

Philadelphia 76ers (32-13, 13-9 Extérieur) vs. Los Angeles Clippers (30-16, 15-6 à domicile)

Date: Samedi 27 mars 2021

Temps: 22 h HNE

Lieu: STAPLES Center – Los Angeles, Californie

Couverture: NBATV

Les deux équipes étaient actives avant la date limite des échanges de la NBA, les 76ers et les Clippers acquérant des gardes de points vétérans. George Hill et Rajon Rondo, respectivement. On ne sait pas si l’un ou l’autre sera actif ce soir. Ce qui est clair, c’est que les deux équipes seront sans partant dans leur zone avant. Les 76ers continuent d’être sans Joël Embiid, alors que les Clippers manquent Serge Ibaka. LA sera également sans Patrick Beverley. La zone avant des Sixers est rendue encore plus importante grâce à l’échange de sauvegardes pour Hill, tandis que les Clippers ont échangé Lou Williams pour Rondo.

Maintenant que le ménage n’est plus à l’ordre du jour, nous pouvons nous concentrer sur les personnes qui seront présentes ce soir. Pour Philly, Tobias Harris a été leur contributeur le plus constant depuis la chute d’Embiid. Il a accumulé plus de 20 points lors de cinq de ses sept derniers matchs, avec un total de 17 et 19 lors des deux sorties ratées. Ben Simmons, d’autre part, est incohérent offensivement et ne parvient pas à intensifier. Il a totalisé plus de 20 points une seule fois en mars et deux passes décisives à deux chiffres.

Les Clippers peuvent être sans Kawhi Leonard, qui est discutable avec une blessure au pied. En son absence dernier match, Reggie Jackson a ouvert la voie avec 24 points. Paul George a ajouté 24 points supplémentaires, bien qu’il ait eu besoin de 28 tentatives de tir pour y arriver. En l’absence d’Ibaka, Ivica Zubac a intensifié, avec une moyenne de 12,5 points et 10,6 rebonds. Il devra être actif sur le verre, car les Clippers doivent gagner la bataille rebondissante pour gagner ce match.

76ers vs Clippers pari sur les choix de la NBA + le shopping des cotes de la NBA

En utilisant l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris 76ers contre Clippers sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 12 h HNE le 27 mars, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus à jour.

Cotes NBA: Moneyline

76ers: (+165) – William Hill Clippers: (-175) – SugarHouse, DraftKings

Cotes NBA: propagation

76ers: +4,5 (-110) – BetMGM, FanDuel, PointsBet, William Hill Clippers: -4,5 (-107) – SugarHouse, DraftKings

Cotes NBA: Total de points

Plus de: 219.5 (-115) – BetMGM Moins de: 220.5 (-105) – PointsBet

76ers vs Clippers Tendances des paris NBA

Philadelphie a une fiche de 9-1-1 contre l’écart (ATS) à ses 11 derniers matchs. Le total a touché le dessous dans cinq des six derniers matchs de Philadelphie. Les Clippers ont une fiche de 5-1 contre l’écart à leurs six derniers matchs. Le total a touché le dessous dans quatre des six derniers matchs des Clippers.

Prédiction 76ers contre Clippers

Les 76ers ont clairement été bien pires sur la route cette saison. Ils sont encore pires lorsqu’ils sont des outsiders de la route, ne couvrant la propagation qu’un tiers du temps. De l’autre côté, les Clippers ont un dossier de 11-8 contre l’écart lorsqu’ils sont les favoris à domicile et de 23-17 contre l’écart lorsqu’ils sont les favoris au classement général cette saison. Avec la propagation qui les favorise, je pense que cela signifie que Kawhi Leonard sera de retour ce soir, ce qui me fait croire que les Clippers gagneront et couvriront. Cependant, surveillez les spreads et les cotes pendant la journée, car cela pourrait nous donner un aperçu supplémentaire du statut de Kawhi.

Prédiction: Clippers -4.5, Under 220.5

