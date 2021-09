77% des investisseurs russes préfèrent Bitcoin à l’or et au forex, révèle une enquête

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les répondants russes ont déclaré que les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ether et Litecoin sont l’investissement “le plus tourné vers l’avenir”.

Une enquête réalisée en Russie révèle que 77% des investisseurs de ce pays préfèrent le Bitcoin à l’or et au marché des devises (Forex). Et c’est que les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus populaires dans le pays avec le plus grand territoire du monde. Ceci malgré le fait que la situation réglementaire est très contradictoire et instable.

L’Association des traders russes du forex (AFD), une organisation locale d’autorégulation axée sur le marché des changes, a interrogé 502 investisseurs russes pour connaître le sentiment des investisseurs locaux concernant les crypto-monnaies. L’enquête a été publiée hier, et diffusée par des médias comme Cointelegraph, mais elle a été menée du 4 au 24 août 2021.

Dans l’enquête, près de 77% des personnes interrogées ont déclaré que les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et Litecoin sont l’investissement “le plus tourné vers l’avenir”. Seulement 8,8 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles considéraient l’or comme le meilleur investissement, tandis que 14 % préféraient les « monnaies nationales ».

L’enquête a également révélé que seulement 23% des personnes interrogées n’ont jamais utilisé de monnaie numérique. Parmi eux, plus de 77% envisageaient d’investir dans la crypto dans un avenir proche, tandis que seulement 7,6% étaient fortement opposés à s’impliquer dans ce type d’investissement. Les 15% restants ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore pris de décision finale sur l’opportunité d’investir dans les crypto-monnaies.

Il convient de noter que les résultats sont similaires à d’autres d’enquêtes qui révèlent un investissement croissant dans la crypto dans le monde, par exemple, parmi les investisseurs institutionnels.

Pendant ce temps, une enquête menée cette semaine aux États-Unis a révélé que 1 citoyen sur 10 du pays nord-américain investit dans la crypto.

Outil d’investissement

Le directeur de l’AFD, Evgeny Masharov, a déclaré que l’enquête a clairement montré que les investisseurs russes considèrent désormais les actifs financiers numériques comme un investissement plutôt que comme un simple “produit hype”. L’année dernière, une enquête du World Gold Council a suggéré que les crypto-monnaies comme Bitcoin étaient le cinquième outil d’investissement le plus populaire en Russie après les comptes d’épargne, les devises, l’immobilier et l’assurance-vie.

Les investisseurs russes considèrent désormais les actifs financiers numériques comme un outil d’investissement plutôt que comme un simple “produit publicitaire”, a déclaré Masharov.

L’organisation enverra les résultats de l’enquête à la Banque de Russie et au Comité des marchés financiers de la Douma d’Etat, a indiqué l’AFD.

Comme nous l’avons dit, bien que les investisseurs russes s’intéressent davantage aux crypto-monnaies, la banque centrale du pays continue de maintenir une position assez rigide – et contradictoire – sur les crypto-monnaies. En juin, le gouverneur de la Banque de Russie, Elvira Nabiullina, a qualifié les crypto-monnaies de l’un des outils d’investissement les plus dangereux qui existent actuellement ; De plus, le gouvernement travaille sur un amendement législatif qui permet la confiscation des crypto-monnaies. Mais en même temps, la banque centrale russe se concentre actuellement sur le développement du rouble numérique.

Sources : Enquête, Cointelegraph

