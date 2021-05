77% des travailleurs indiens dépendent des prêts personnels pour joindre les deux bouts: rapport

«Comment améliorer la cote de crédit?» était la question financière la plus urgente pour 35 pour cent des répondants, pour 20 pour cent c’était «Comment rembourser les prêts plus rapidement?

En Inde, les urgences médicales, l’éducation des enfants, les frais de mariage sont apparus comme les principales raisons de contracter des prêts personnels.

NIRA, une société de crédit à la consommation, a publié une enquête intitulée “ Understanding the Financial Challenges of Working India ”, qui indiquait que 28% des prêts personnels sont contractés pour des urgences médicales, tandis que 25% pour des besoins familiaux tels que l’éducation des enfants, la rénovation domiciliaire. et les frais de mariage.

Le rapport indique que la plupart d’entre eux gagnent des salaires modestes qui couvrent à peu près leurs dépenses quotidiennes et ne laissent aucune ressource supplémentaire pour les dépenses imprévues, ce qui signifie que jusqu’à 77% des personnes se sont appuyées sur des prêts personnels non garantis pour joindre les deux bouts.

Le rapport indique également que 41 pour cent ont cité le taux d’intérêt comme principal critère de choix d’un prêteur, tandis que 30 pour cent ont cité la durée des prêts et le délai de décaissement de 20 pour cent comme leurs principaux critères.

Rohit Sen, PDG et cofondateur de NIRA, déclare: «Les jeunes travailleurs indiens doivent assumer beaucoup de responsabilités. Ils travaillent dur pour joindre les deux bouts, mais ont du mal à faire face lorsqu’ils sont confrontés à des coûts imprévus ou plus importants que d’habitude. Comme ils ne peuvent pas emprunter auprès des banques, ils se tournent vers des prêteurs locaux qui leur facturent généralement plus de 100% d’intérêts, ce qui aggrave encore leurs difficultés financières. »

Certaines des principales conclusions de l’enquête;

87% géraient leurs propres finances, y compris la production de déclarations de revenus et le suivi des EMI, 55% comptaient sur leur famille et leurs amis pour obtenir des informations financières et 25% se sont tournés vers les médias sociaux pour obtenir des informations. Fait intéressant, 5% ont contacté un comptable agréé pour obtenir de l’aide en matière de documentation financière. La plupart des répondants n’avaient pas d’économies au-delà des méthodes traditionnelles comme un compte d’épargne, des espèces, des dépôts fixes et de l’or. 40% préfèrent l’or comme mode d’investissement, même si l’or ne donne aucun rendement; 12% seulement détenaient une forme ou une autre de placements en actions, comme des fonds communs de placement ou des actions, 60% du revenu mensuel des particuliers allaient à leur famille, 20% à la location, 8% aux déplacements quotidiens et 12% à mis à part comme épargne – laissant très peu d’investir dans la retraite ou les instruments financiers à long terme. 80% préféraient utiliser Net Banking pour les transactions et 66% étaient à l’aise d’utiliser UPI pour envoyer ou recevoir de l’argent. Seulement 7 pour cent d’entre eux utilisaient encore des espèces ou des chèques. “Comment améliorer leur pointage de crédit?” était la question financière la plus urgente pour 35 pour cent des répondants, pour 20 pour cent c’était «Comment rembourser les prêts plus rapidement?

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.