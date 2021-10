779 magliette real madrid Ashton slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

263 maglia napoli Karoli

Kane, che ha segnato due gol in nazionale quando l'Inghilterra ha vinto tutte e tre le qualificazioni ai Mondiali, è sotto contratto fino al 2024 con il presidente degli Spurs Daniel Levy riluttante a intrattenere la vendita del capitano dell'Inghilterra

Il 27enne ha alimentato voci che potrebbe considerare di lasciare gli Spurs dopo i Campionati Europei del 2020 quando gli è stato chiesto dei rapporti che lo collegano a un trasferimento al Manchester United, Manchester City o Real Madrid

Jose Mourinho ha insistito sul fatto che non 'giocherà quella partita' di speculare sul futuro di Harry Kane e ha aggiunto che l'attaccante dovrebbe 'essere felice del momento che sta vivendo' per Inghilterra e Tottenham

Alla domanda sul linguaggio del corpo positivo di Kane durante l'allenamento e le partite, Mourinho ha delineato un incontro che continua con il viaggio della Premier League di domenica a Newcastle, dove gli Spurs mireranno a colmare un divario di tre punti con i primi quattro prima di una finale di Coppa EFL contro il Manchester City a fine mese

Gli Spurs avranno a disposizione Son Heung-Min e Sergio Reguilon per affrontare il Newcastle dopo l’infortunio, ma Ben Davies e Matt Doherty sono fuori dopo aver avuto problemi non specificati in nazionale

