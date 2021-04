78 Espagnols sont morts entre 1999 et 2018 de piqûres d’abeilles et de guêpes

19/04/2021 à 09h04 CEST

Les piqûres d’abeilles, de guêpes et de frelons, bien qu’elles ne soient pas fréquentes, peuvent mettre en danger la vie de l’être humain. Le chercheur galicien Xesús Feás a analysé les décès survenus en Espagne pour cette raison pendant vingt ans, de 1999 à 2018. Les décès étaient au total de 78, touchés principalement des hommes de plus de 65 ans et ils se sont produits dans la plupart des cas en été.

La ventilation détaillée de la répartition des décès par communautés autonomes révèle que La Galice a été celle qui a enregistré les attaques les plus meurtrières, 28, ce qui représente 35,8 pour cent du total. Déjà très loin de la Galice, les autres régions les plus touchées sont l’Andalousie, avec 17 décès (21,7%); Castilla y León, avec 20 décès (12,8%) et la Communauté valencienne, avec 6 décès (7,7%).

La Cantabrie, la Navarre, La Rioja, les îles Canaries et les villes autonomes de Ceuta et Melilla n’ont subi aucun décès par piqûre de frelon, de guêpe et d’abeille entre 1999 et 2018, tandis que cinq communautés ont enregistré un décès: le Pays basque, l’Aragon, la Catalogne, Madrid et Murcie. Enfin, Castilla-La Mancha a ajouté 4 décès, Estrémadure et Asturies 3 et les îles Baléares 2.

Feás a analysé l’implication dans la mort de l’espèce envahissante Vespa velutina, également connue sous le nom de frelon asiatique ou guêpe tueuse. Les résultats indiquent qu’il existe des preuves suffisantes pour considérer son danger: “En raison de ses habitudes, de son abondance et de sa large distribution, le risque que représente la guêpe asiatique pour la santé humaine est incomparablement plus grand que celui des autres espèces indigènes d’hyménoptères”, souligne le scientifique.

Les hommes sont trois fois plus à risque que les femmes

Pourquoi le nombre d’hommes décédés (85,9% du total) est beaucoup plus élevé que celui des femmes, l’étude indique que cela pourrait être dû au fait que l’apiculture est une activité exercée principalement par les hommes.

Il souligne également que plus d’hommes que de femmes travaillent à l’extérieur et font du sport, de sorte qu’ils subissent ces piqûres plus fréquemment et, par conséquent, ont un plus grand risque de réactions allergiques. De même, la mastocytose, facteur de risque d’allergie au venin, est plus fréquente chez l’homme que chez la femme.

Le résultat de tout cela serait, selon des études antérieures, que les hommes courent trois fois plus de risques que les femmes de mourir des piqûres d’hyménoptères. L’étude a également montré que le risque de décès est significativement plus élevé chez les personnes âgées (52,6%). Et que la moitié des attaques mortelles surviennent en juillet et août.

L’étude de Feás, intitulée “ Décès humains causés par les piqûres de guêpe, de guêpe et d’abeille en Espagne: épidémiologie au niveau des États et des sous-États de 1999 à 2018 ”, révèle que des piqûres mortelles se sont produites dans un large éventail de situations, notamment: 7,6% à la maison; 1,2 pour cent dans les écoles, autres institutions et zones administratives publiques; 5,1 pour cent sur les rues et les autoroutes; 8,9 pour cent dans les fermes; et un autre 8,9 pour cent restant dans d’autres endroits spécifiés. Mais les 67,9% restants se sont produits dans des endroits non spécifiés, limitant le développement d’initiatives de prévention.

Au cours de la deuxième décennie de la période étudiée (2009-2018), le nombre de cas mortels dus à une piqûre a diminué en Andalousie, Aragon, Castille et León, Catalogne, Valence, Estrémadure et Madrid; et la tendance inverse a été observée avec une augmentation des réactions anaphylactiques dans les Asturies, les îles Baléares, Castille-La Manche, la Galice, Murcie et le Pays basque.

Forte augmentation en Galice et dans les Asturies

Cependant, au cours des quatre dernières années (2014, 2016, 2017 et 2018), le taux de décès par piqûres d’insectes par million d’habitants a été très élevé en Galice et dans les Asturies. Et ce, malgré le fait que le nombre de ruches dans ces deux communautés pour 100 habitants est inférieur à la moyenne espagnole.

L’explication possible de ce «surprenant»; c’est justement, l’arrivée en Galice et dans les Asturies du frelon asiatique, ce qui les a transformés en «extrêmement élevés». mordre. En fait, des publications dans différents médias indiquent que les piqûres de vélutine sont la cause du décès.

Et il a été constaté que soixante-dix-sept pour cent des patients traités dans les centres de santé avec des réactions allergiques systémiques avaient été piqués par la guêpe asiatique, ce qui suscite une grande inquiétude chez les allergologues espagnols sur la côte cantabrique et en Galice.

L’auteur de l’étude conseille «des soins et une manipulation spéciaux». du frelon asiatique par les autorités. «À la lumière de ces résultats, il existe des preuves pour considérer Vespa velutina avec une grande importance et des conséquences médicales, et pour abandonner l’idée que l’espèce envahissante ne présente pas un plus grand risque pour la santé humaine qu’une abeille», conclut-il.

Xesús Feás, diplômé en médecine vétérinaire et en sciences et technologies alimentaires et docteur en chimie analytique, nutrition et science alimentaire, a ouvert une campagne de financement participatif pour collecter des fonds pour ses recherches sur la Vespa velutina. «Malheureusement, il y a deux ans, mon financement a cessé et je n’ai pas pu continuer et faire avancer mes recherches liées au frelon asiatique», explique-t-il.

Rapport Xesús Feás (en anglais): https://www.mdpi.com/2079-7737/10/2/73/htm

Campagne de financement participatif pour financer le projet de recherche Xesús Feás:

https://www.gofundme.com/f/es-la-avispa-asitica-vespa-velutina

