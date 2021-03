«  7800 ° Fahrenheit  »: Point de fusion Bon Jovi Reach

Bon Jovi atteint son point de fusion avec leur deuxième album. Au moins, ils l’ont fait avec le titre, 7800 ° Fahrenheit, qui représentait la température à laquelle la roche est censée être liquéfiée par la chaleur. Mais commercialement aussi, les choses se sont réchauffées pour le groupe du New Jersey, avec un disque qui leur a donné leur premier disque d’or.

L’album a été enregistré au Warehouse de Philadelphie et produit par Lance Quinn, qui avait coproduit leur premier album éponyme l’année précédente avec le cousin de Jon Bon Jovi, Tony Bongiovi. Ils n’étaient pas encore dans le royaume des singles à succès géants qui commenceraient à arriver avec leur troisième album Slippery When Wet. Mais 7800 ° Fahrenheit, sorti le 27 mars 1985, était un pas dans la bonne direction.

Deux 45 de l’album ont fait Hot 100 de Billboard, «Only Lonely» atteignant le n ° 54 et «In And Out Of Love» n ° 69. Le premier d’entre eux a été écrit par Jon Bon Jovi seul, le second était une collaboration avec le claviériste du groupe David Bryan. La figure de proue de la guitare Richie Sambora a eu cinq co-écritures, dont «The Hardest Part Is The Night», qui est devenu le premier single du groupe au Royaume-Uni, se classant au n ° 68.

7800 ° Fahrenheit avait déjà atteint le Top 10 de la liste internationale des artistes au Japon au moment où il a fait ses débuts sur les best-sellers américains en mai 1985, au n ° 64. Il a ensuite atteint le n ° 37 dans leur pays d’origine en juin et est devenu or sept mois après sa sortie, en octobre 1985, devenant platine en février 1987.

Six semaines pour écrire un album

Lorsque Jon a parlé à Sylvie Simmons pour le magazine Request en 1996, il s’est souvenu du deuxième album du groupe avec des réserves. « Vous savez, ce qui est drôle, c’est l’album vendu deux fois plus d’exemplaires [as the first], mais c’est mon album le moins préféré rétrospectivement. Ce fut une période très… pas douloureuse, mais vous savez que vous avez toute votre vie pour écrire votre premier album? Vous avez six semaines pour rédiger la deuxième.

«Je me souviens avoir traversé des tracas juridiques avec une société de production qui prétendait que nous avions un accord avec eux et que nous voulions un morceau du groupe parce que maintenant, tout d’un coup, nous vantions le succès. Et nous avons littéralement dû transporter les bandes avec nous depuis et vers le studio de peur que quelqu’un ne les vole.

