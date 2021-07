79,4% de la population adulte de Chandigarh ont des anticorps, révèle une enquête sérologique GMCH

91 participants, sur 132, ont été testés positifs pour la présence d’anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2 (Photo : IE/ Kamleshwar Singh)

Les résultats de l’enquête sérologique de la population adulte de Chandigarh révèlent que 79,4 pour cent de la population adulte (colonies urbaines, rurales et de réadaptation) a les anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2 dans leur corps. L’enquête a été réalisée par le Département de biochimie. Quatre-vingt-onze (68,8%) participants, sur 132 qui ont été testés pour l’enquête, ont été testés positifs pour la présence d’anticorps IgG contre le SRAS-CoV-2. La prévalence sérologique s’est avérée être de 83 et 79,8 pour cent respectivement pour huit grappes des secteurs urbains et cinq grappes dans les colonies qui ont été testées jusqu’à présent.

La séropositivité montre que les anticorps contre le SRAS-Co se sont développés seuls ou disons naturellement suite à une infection au COVID ou après une vaccination. La séropositivité a été trouvée plus dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Le Dr Jasbinder Kaur, directeur principal, GMCH-32 et chef (département de biochimie) a déclaré que les résultats finaux nous fourniraient une analyse plus précise de la véritable intensité de la séroprévalence du SRAS-CoV-2 parmi la population adulte de Chandigarh. Cela nous aiderait davantage à comprendre la prévalence de la maladie et la réponse immunitaire qu’elle produit contre la vaccination. Les résultats finaux permettront également aux autorités sanitaires de planifier à l’avance de meilleures stratégies pour prévenir et contrôler la maladie.

Les tests finaux ont été effectués et le travail de collecte d’échantillons est également terminé. C’est un travail d’équipe (enquête sérologique) où quatre enquêteurs, techniciens, médecins ont travaillé dur pendant des mois et ont également relevé des défis. Et ce n’était pas facile avec les gens qui appréhendaient le travail et qui leur fermaient la porte au nez en voyant l’équipe. Mais l’équipe a cependant fait en sorte que tous les échantillons soient collectés en un mois environ, explique le Dr Kaur.

Nous ne pouvons pas être insensibles: le Dr Kaur sur la troisième vague de covid

Bien que les résultats de l’enquête sérologique révèlent que l’immunité collective aurait pu être obtenue, le Dr Kaur a déclaré qu’il était trop tôt pour dire quoi que ce soit sur la troisième vague de COVID. Le virus est beaucoup trop imprévisible et de nouvelles mutations sont tout à fait possibles. Donc, le mieux serait pour nous tous en ce moment de prendre très au sérieux le comportement approprié au COVID. Aussi, faites-vous vacciner contre COVID-19 dès que possible. Les résultats nous donnent de l’espoir, mais nous ne pouvons pas être insensibles, a-t-elle conclu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.