7e Commission de paie : Modification des règles de pension de la SCC – Pourboire, calcul de la pension familiale en cas de décès pendant la peine

Les modifications nécessaires aux règles de la SCC (pensions) de 1972 seront apportées séparément. Image représentative

Règlement de 1972 de la SCC (pension) : La pension familiale et la gratification ne seraient pas réduites si un employé du gouvernement central décède alors qu’il perçoit un salaire réduit en raison d’une pénalité. Selon la dernière décision du Département des pensions et de la protection sociale des retraités (DoPPW), la pension familiale et l’indemnité de décès seraient déterminées sur la base du salaire théorique auquel cet employé aurait eu droit à la date du décès. Et ce salaire fictif serait traité comme des émoluments pour le calcul de la pension familiale et de l’indemnité de décès.

Le ministère avait reçu plusieurs références demandant des conseils sur la manière dont la pension familiale et l’indemnité de décès doivent être calculées à l’égard d’un fonctionnaire si celui-ci décède alors qu’il perçoit un salaire réduit pendant une période déterminée en raison d’une pénalité. Dans de tels cas, l’impact de la sanction est limité à la période précisée dans l’ordonnance de sanction et l’agent de l’État récupère sa solde et ses augmentations après l’expiration de la période de sanction.

Le ministère avait également reçu des demandes d’éclaircissements sur le point de savoir si, dans de tels cas, la pension familiale et la gratification seraient calculées sur la base du salaire réduit, que l’agent de l’État percevait effectivement à la date du décès ou sur le salaire qu’il aurait perçu si tel aucune sanction ne lui avait été infligée.

Après examen de la question, le DoPPW a décidé d’utiliser le « salaire théorique » pour le calcul de la pension familiale et des gratifications et non le salaire du dernier jour de ces employés.

« Il a donc été décidé qu’au cas où un agent de l’Etat décède pendant la durée d’une astreinte à l’expiration de laquelle il aurait recouvré le même salaire qu’il aurait perçu si l’astreinte ne lui avait pas été infligée, la famille la pension et la gratification de décès à l’égard d’un tel fonctionnaire seront déterminées sur la base du salaire fictif auquel il aurait eu droit à la date du décès et ce salaire fictif peut être traité comme des émoluments à cette fin », a déclaré le DoPPW dans un communiqué. Note du 9 décembre 2021.

Le Département a observé que la détermination de la pension familiale et de l’indemnité de décès sur la base du salaire réel prélevé en cas de décès pendant la durée d’une peine entraînerait une réduction du montant de l’indemnité de décès ainsi que de la pension familiale versée à la veuve/à la famille. Cependant, cela peut ne pas être l’intention de l’autorité disciplinaire lors de l’imposition de cette sanction.

« Par conséquent, dans les cas où l’intention de l’autorité disciplinaire était de limiter l’impact de la sanction sur le fonctionnaire pour une période déterminée uniquement, la détermination de la pension familiale et de l’indemnité de décès sur la base de la rémunération réduite pendant la durée de cette sanction entraînerait des difficultés involontaires pour la famille du fonctionnaire du gouvernement, qui décède pendant la durée d’une telle sanction », a observé le DoPPW.

Les nouvelles instructions du DoPPW seront applicables avec effet immédiat et les dossiers passés ne seront pas rouverts. « Cependant, les cas où le décès d’un fonctionnaire est survenu avant l’émission de ces instructions mais où la pension familiale et l’indemnité de décès n’ont pas encore été déterminés peuvent également être décidés conformément à ces instructions », a déclaré l’OM.

« Les modifications nécessaires aux règles de la SCC (pensions) de 1972 doivent être apportées séparément », a-t-il ajouté.

