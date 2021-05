7e Commission de rémunération Dernières nouvelles 2021: Calendrier d’évaluation APAR prolongé pour ces employés du gouvernement central

Calendrier d’évaluation des employés du gouvernement central allongé.

Chronologie APAR des employés du gouvernement central 2021: Le gouvernement a prolongé le calendrier du rapport annuel d’évaluation du rendement (APAR) pour les agents des groupes A, B et C du CSS, du CSSS et du cadre du CSCS via le portail SPARROW pour l’année 2020-2021.

Dans une déclaration officielle, le Département du personnel et de la formation (DoPT) a déclaré que le calendrier du processus APAR avait été prolongé à la lumière de la situation découlant de Covid-19.

«… À la lumière de la situation découlant de Covid-19, il a été décidé avec l’approbation de l’autorité compétente que les délais de distribution / de production en ligne, d’enregistrement et d’achèvement de l’ensemble du processus APAR pour l’année 2020-2021 seraient prolongés. , à titre ponctuel, tel que spécifié dans l’annexe, à l’égard de tous les agents des groupes A, B et C des cadres CSS / CSSS / CSCS », indique un mémorandum du bureau du DoPT (OM).

“L’assouplissement est soumis à la condition qu’aucune remarque ne soit enregistrée dans l’APAR pour l’année 2020-2021 après le 31.12.2021”, a-t-il ajouté.

Dans les cas où les autorités responsables du rapport et les autorités de contrôle ne parviennent pas à enregistrer leurs commentaires dans le délai imparti, l’agent concerné peut être évalué sur la base du dossier global et de l’auto-évaluation pour l’année, s’il s’est présenté -appréciation dans les délais impartis, a précisé l’OM.

Chronologie APAR 2021

Les employés du gouvernement central sont payés selon les recommandations de la 7e Commission des salaires.

Récemment, le gouvernement a décidé que l’utilisation du portail du marché électronique du gouvernement (GeM) pour l’achat de biens et de services serait reflétée dans les rapports annuels d’évaluation des performances des agents de l’IAS et de l’IPS. Le portail GEM facilite l’achat en ligne de biens et services d’usage courant par divers ministères ou départements gouvernementaux.

Les employés du gouvernement central attendent actuellement avec impatience la hausse de l’allocation de bienveillance, prévue depuis le 1er janvier 2021. On s’attend maintenant à ce que la prochaine hausse de l’AD atteigne jusqu’à 4 pour cent du salaire de base des employés du gouvernement central.

