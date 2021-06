7e Commission des salaires: les règles de retraite des employés de l’administration centrale simplifiées au milieu de la pandémie – Voir les détails

7e Commission de rémunération Dernières nouvelles aujourd’hui. Image représentative / Pexels

Règles de pension des employés du gouvernement central au milieu de la pandémie: Le gouvernement a simplifié les règles relatives aux pensions familiales pour les employés du gouvernement central en raison de la pandémie de COVID. Selon une récente réforme entreprise par le Département de la pension et du bien-être des retraités (DoPPW) pendant la pandémie COVID-19, la pension familiale provisoire sera sanctionnée immédiatement à la réception de la demande de pension familiale et du certificat de décès du membre de la famille éligible sans attendre d’autres formalités ou exigences procédurales à accomplir.

La pension familiale provisoire sera applicable en cas de décès survenant pendant la pandémie, soit à cause du COVID, soit pour une raison non COVID.

Explication de la pension familiale provisoire

Auparavant, en vertu de la règle 80 (A) des Règles de 1972 du CCS (Pension), la pension familiale provisoire au décès du fonctionnaire pendant le service ne pouvait être sanctionnée au membre éligible de la famille qu’après le transfert de la pension familiale à la Pay et Bureau des comptes (PAO). Cependant, compte tenu de la pandémie en cours, le Gouvernement a décidé que la pension familiale provisoire pouvait être sanctionnée immédiatement après réception d’une demande de pension familiale et d’un certificat de décès du membre éligible de la famille, sans attendre la transmission du dossier de pension familiale à Pay and Accounts. Bureau.

Provision pension jusqu’à 1 an

Selon une autre réforme importante annoncée récemment par le gouvernement, le versement de la pension provisoire peut être prolongé jusqu’à une période d’un an à compter de la date du départ à la retraite avec l’accord du PAO et après l’approbation du chef du département.

La règle 64 du CCS (Pension), 1972 stipule que la pension provisoire est normalement sanctionnée pour une période de six mois dans les cas où un fonctionnaire est susceptible de prendre sa retraite avant la finalisation de sa pension.

Cependant, compte tenu de la pandémie de COVID, la DOPPW a émis des instructions pour l’octroi d’une pension familiale provisoire conformément à la règle 64 en cas de retard dans la soumission des documents.

Les informations ci-dessus ont été partagées par le ministre d’État de l’Union (chargé indépendant) du développement de la région du Nord-Est (DoNER), du ministère du Travail du personnel, du personnel, des griefs publics, des pensions, de l’énergie atomique et de l’espace, le Dr Jitendra Singh, lundi 3 mai 2021).

«À la suite de la pandémie, le Département des pensions et des retraités a, de temps à autre, répondu de manière très sensible à chacun des problèmes concernant les retraités et les citoyens âgés. Des réformes sont également entreprises en conséquence », a déclaré Singh.

Le salaire des employés du gouvernement central est fourni conformément aux recommandations de la 7e Commission des salaires.

