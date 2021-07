7e Commission salariale : sur la demande d’augmentation du salaire de base brut après la hausse de l’allocation de cherté, le gouvernement central répond

in

Image représentative

Dernières nouvelles de la 7e Commission des salaires aujourd’hui : le gouvernement central a nié avoir envisagé tout plan visant à augmenter le salaire de base brut mensuel des employés du gouvernement après avoir récemment rétabli l’allocation de cherté (DA).

Dans une réponse écrite à une question posée au Rajya Sabha mardi 28 juillet 2021, le ministre d’État de l’Union au ministère des Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré que le gouvernement central n’envisageait pas activement un tel plan. Il a également déclaré que “le facteur d’ajustement de 2,57 a été appliqué uniformément à toutes les catégories d’employés uniquement aux fins de la fixation du salaire dans la structure salariale révisée sur la base des recommandations de la 7e Commission centrale des salaires”.

Chaudhary répondait à une question sur “si le gouvernement envisage activement d’augmenter le salaire de base brut mensuel des employés du gouvernement après le rétablissement des prestations complètes de l’allocation Dearness (DA) et de l’allégement Dearness (DR) conformément au facteur d’ajustement conformément aux recommandations de la 7e commission salariale.

Le gouvernement central a récemment libéré les tranches de DA et DR avec effet du 01-07-2021. Ces acomptes étaient dus à compter du 01-01-2020, 01-07-2020 et 01-01-2021 au titre des retraités des agents de l’Etat.

Selon le taux révisé, les employés/retraités du gouvernement central obtiendront le taux DA/DR à 28 pour cent (11 pour cent par rapport au taux précédent de 17 pour cent à partir de juillet 2021). Le ministère des Finances a déclaré dans un communiqué : « Compte tenu de la situation sans précédent qui est survenue en raison de la pandémie de COVID-19, trois versements supplémentaires de Dearness Allowance (DA) aux employés du gouvernement central et de Dearness Relief (DR) aux retraités, qui étaient dus à partir du 01.01.2020, 01.07.2020 et 01.01.2021, avait été gelé. À présent, le gouvernement a décidé d’augmenter l’allocation de cherté aux employés du gouvernement central et l’allocation de cherté aux retraités avec effet du 01.07.2021 à 28%, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport au taux actuel de 17% du salaire/pension de base.

