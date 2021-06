7e hausse de l’allocation de cherté de la Commission des salaires: les dernières nouvelles sur DA atténuent l’humeur des employés du gouvernement central

in

Date de hausse de l'allocation de cherté 2021 – devrait être annoncée prochainement.

Aucune bonne nouvelle sur la hausse de l’allocation de cherté (DA) pour les employés du gouvernement central n’a encore été officiellement annoncée. Cependant, un faux document circulant sur les réseaux sociaux affirmait que le DA pour les employés du gouvernement central et Dearness Relief (DR) pour les retraités, qui avait été gelé l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, avait repris à partir du 1er juillet 2021. Le gouvernement a officiellement démenti une telle décision.

“Un document fait le tour des médias sociaux affirmant la reprise de la DA aux employés du gouvernement central et de Dearness Relief aux retraités du gouvernement central à partir de juillet 2021”, a déclaré le ministère des Finances dans un tweet.

Ce que le faux document prétendait

Le faux document affirmait: «… L’allocation Dearness et le soulagement Dearness gelés pendant la crise de Covid-19 doivent être repris à partir du 1er juillet 2021. Les versements supplémentaires de l’allocation Dearness et du soulagement Dearness du 1er juillet 2020 et du 1er janvier 2021 seront payés en trois versements. . “

Quand s’attendre à une randonnée DA

Le gouvernement central devrait décider d’accorder une augmentation de l’indemnité de cherté aux employés du gouvernement central en juillet. Cependant, aucune décision officielle n’a encore été annoncée à ce sujet.

Le salaire et les autres indemnités des employés du gouvernement central sont payés conformément aux recommandations de la 7e Commission des salaires.

