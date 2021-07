7e hausse de l’allocation de cherté de la commission salariale Dernières nouvelles aujourd’hui: le gouvernement de Modi augmente DA, DR pour les employés du gouvernement central – Vérifiez les détails

in

Vérifiez les dernières nouvelles de la randonnée d’allocation de cherté aujourd’hui. Image représentative

7e hausse de l’allocation de cherté de la Commission salariale Dernières nouvelles aujourd’hui (juillet 2021): Le gouvernement central a annoncé aujourd’hui le rétablissement de l’allocation de cherté (DA) et de l’allégement de la cherté (DR) pour les employés du gouvernement central et les retraités respectivement.

Lors d’un point de presse, le ministre de l’Union, Anurag Thakur, a déclaré que l’allocation de cherté (DA) pour les employés et les retraités du gouvernement central était passée de 17% à 28%. Celle-ci sera applicable à partir du 1er juillet 2021.

(Plus de détails attendus)

