7e hausse des salaires de la commission des salaires DA avant Diwali (Dernières nouvelles): Plus d’argent en main pour les employés du gouvernement central – Vérifiez les détails

Dernières nouvelles de la 7e Commission des salaires : avant Diwali, le taux de l’allocation de cherté (DA) a été à nouveau révisé pour les employés du gouvernement central. Cela mettrait plus d’argent dans les mains des employés de l’administration centrale et des autres bénéficiaires du taux révisé du DA.

Le gouvernement a augmenté le taux de la DA payable aux employés de l’administration centrale de 28 % à 31 %. Le nouveau tarif sera en vigueur à partir du 1er juillet 2021.

Le Département des dépenses (DoE), ministère des Finances, a déclaré dans un mémorandum du bureau daté du 25 octobre 2021 que « le président est heureux de décider que l’allocation de cherté payable aux employés du gouvernement central sera augmentée du taux actuel de 28% à 31 % du salaire de base à compter du 1er juillet 2021.

Le salaire de base pour le calcul de l’AD selon le nouveau taux inclurait le salaire tiré conformément à la recommandation de la 7e Commission de rémunération. Il n’inclurait aucun autre type de rémunération.

« La « rémunération de base » dans la structure de rémunération révisée signifie la rémunération tirée au niveau prescrit dans la matrice de rémunération conformément aux recommandations de la 7e commission de rémunération acceptées par le gouvernement, mais n’inclut aucun autre type de rémunération comme la rémunération spéciale, etc. » le DoE dit.

Le DoE a en outre déclaré que l’allocation de cherté continuera d’être un élément distinct de la rémunération et ne sera pas traitée comme une rémunération dans le cadre de la FR 9(21).

Calcul des fractions

Selon le mémorandum du bureau, le paiement au titre de l’allocation de cherté impliquant des fractions de 50 paise et plus peut être arrondi à la roupie immédiatement supérieure et les fractions inférieures à 50 paise peuvent être ignorées.

Qui en profitera ?

Outre les employés du gouvernement central, le taux révisé de l’AD s’appliquera également aux employés civils payés à partir des estimations des services de défense et les dépenses seront à la charge du responsable concerné des estimations des services de défense.

Le DoE a déclaré que des ordonnances distinctes seraient émises par le ministère de la Défense et le ministère des Chemins de fer respectivement pour le personnel des forces armées et les employés des chemins de fer.

