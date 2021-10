7e journée de Bundesliga : avant le match de Cologne

30/09/2021 à 20h31 CEST

Vendredi prochain à 20h30 se jouera le match de la septième journée de Bundesliga, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Eau de Cologne et à Greuther plus loin dans le Rheinenergiestadion.

Les Eau de Cologne Il affronte le match de la septième journée en voulant ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui Eintracht Francfort à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés jusqu’à présent en Bundesliga, avec 10 buts pour et huit contre.

Du côté des visiteurs, le Greuther plus loin perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre le Bayern Munich, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de 16 buts encaissés à quatre en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Eau de Cologne Ils ont réalisé des chiffres de deux victoires et un match nul en trois matchs à domicile, des chiffres qui mettent en évidence le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’ils jouent dans leur stade. Aux sorties, le Greuther plus loin a un bilan de trois défaites en trois matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Eau de Cologne si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Rheinenergiestadion, se soldant par une défaite et quatre nuls en faveur de la Eau de Cologne. De même, l’équipe locale connaît une séquence de quatre matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Greuther plus loin. La dernière fois qu’ils ont joué le Eau de Cologne et le Greuther plus loin dans ce tournoi c’était en mai 2019 et le match s’est terminé par un 0-4 en faveur de Eau de Cologne.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de huit points en faveur de la Eau de Cologne. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec neuf points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en dix-huitième position avec un point.