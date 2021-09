7e journée de la deuxième division : avant le duel avec le Real Valladolid

25/09/2021 à 21:02 CEST

Dimanche prochain à 21h00 se jouera le match de la septième journée de la deuxième division, dans lequel nous verrons la victoire à Valladolid et à Alcorcon dans le José Zorrilla.

Les Valladolid réel attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le jeu qui correspond au septième jour après avoir subi une défaite contre lui Gérone dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de cinq buts pour et sept contre.

Pour sa part, Alcorcon a été battu 0-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Almería, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et canaliser sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté un avec un bilan de quatre buts marqués contre 11 encaissés.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Valladolid réel a réalisé des chiffres d’une victoire et d’une défaite en deux matchs joués dans son stade, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Alcorcon, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le José Zorrilla. Dans le rôle de visiteur, le Alcorcon a un bilan d’une victoire et deux défaites en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Valladolid réel Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le José Zorrilla, en fait, les chiffres montrent cinq victoires et deux nuls en faveur de la Valladolid réel. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les AlcorconEh bien, ils l’ont fait les quatre dernières occasions. Le dernier match entre Valladolid et le Alcorcon Cette compétition s’est jouée en mars 2018 et s’est terminée par un match nul 0-0.

Concernant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième division, on constate qu’avant le match, les Valladolid réel est en avance sur le Alcorcon avec une différence de quatre points. L’équipe de Pacheta il se classe à la quinzième place avec sept points à son casier. Pour sa part, Alcorcon il compte trois points et occupe la vingt-deuxième position du classement.