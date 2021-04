7e journée de la Ligue japonaise J1: aperçu du match Yokohama F.Marinos

04/02/2021 à 06:00 CEST

Samedi prochain à 06h00 se jouera la réunion de la septième journée de la Ligue japonaise J1, qui affrontera Yokohama F. Marinos et à Bellmare de Shonan dans le Stade Nissan.

le Yokohama F. Marinos des visages aux esprits renforcés pour le match du septième jour après sa victoire lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Tokushima Vortis à domicile (1-0) et contre lui Rouges Urawa dans leur stade (3-0). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des cinq matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 10 buts pour et six contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Bellmare de Shonan a récolté un nul nul contre le Cerise Osaka, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté un et a un bilan de sept buts marqués contre 10 buts reçus.

Concernant les résultats à domicile, le Yokohama F. Marinos a gagné deux fois et a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui parlent positivement du groupe de Ange Postecoglou quand il joue dans son stade. Aux sorties, le Bellmare de Shonan Il a un bilan de trois défaites en trois matchs joués, il sera donc difficile (mais pas impossible) de gagner au stade de l’équipe locale.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Nissan, obtenant ainsi cinq victoires et un nul en faveur de la Yokohama F. Marinos. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Bellmare de Shonan. Le dernier match auquel ils ont joué Yokohama F. Marinos et le Bellmare de Shonan Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

En regardant la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir que le Yokohama F. Marinos ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec une avance de six points. L’équipe de Ange Postecoglou il se classe huitième avec 10 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs ont quatre points et occupent la seizième position du tournoi.