7e journée de Major League Soccer: aperçu du match du Minnesota United

15/05/2021 à 02:01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la septième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Minnesota United et à FC Dallas dans le Champ d’Allianz.

le Minnesota United fait face avec optimisme pour le match de la septième journée après sa victoire à domicile par un score de 1-0 à Whitecaps de Vancouver dans le Champ d’Allianz, avec un peu de Ábila. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des cinq matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de quatre buts pour et 10 contre.

Concernant les visiteurs, le FC Dallas a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Houston Dynamo lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le FC Dallas il avait gagné dans l’un des quatre matchs disputés dans la Major League Soccer cette saison, marquant six buts pour et cinq contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Minnesota United a gagné une fois et a perdu deux fois en trois matchs joués jusqu’à présent, donc les visites dans les stades Champ d’Allianz Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le FC Dallas il a été vaincu lors de sa seule réunion à l’extérieur.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Minnesota United, les chiffres montrent quatre victoires et une défaite en faveur de l’équipe à domicile. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté trois matchs de suite à domicile contre le FC Dallas. La dernière fois qu’ils ont affronté le Minnesota United et le FC Dallas dans ce tournoi, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 3-0 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par deux points en faveur de la FC Dallas. À ce moment, le Minnesota United il a trois points et est en treizième position. Quant au rival, le FC Dallas, est en dixième position avec cinq points.