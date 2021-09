7e journée de Serie A : avant le match de Cagliari

in

30/09/2021 à 20h46 CEST

Les Venise visitez ce vendredi pour Sable Sardaigne se mesurer avec Cagliari dans sa septième manche de Serie A, qui débutera à 20h45.

Les Cagliari Il atteint le septième match avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Naples par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des six matchs disputés jusqu’à présent en Serie A, avec une séquence de sept buts pour et 15 contre.

Du côté des visiteurs, le Venise a obtenu une égalité à un contre Turin, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison en Serie A, le Venise l’un d’eux a gagné avec un bilan de quatre buts pour et 11 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Cagliari a été battu deux fois et a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, donc visite du stade Sable Sardaigne Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Venise Il a gagné une fois et perdu trois fois en quatre matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Cagliari pour essayer de briser les statistiques.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Cagliari, les chiffres indiquent une défaite et trois nuls pour l’équipe à domicile. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs de suite sans défaite à domicile contre Venise. La dernière fois qu’ils ont joué le Cagliari et le Venise dans ce tournoi c’était en avril 2004 et le match s’est terminé par un 1-2 pour le Cagliari.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de Serie A, on peut voir qu’avant le match, le Venise est en avance sur le Cagliari avec une différence de deux points. L’équipe de Walter Mazzarri il se classe à la dix-neuvième place avec deux points à son casier. Quant à l’équipe visiteuse, le Venise, est en dix-huitième position avec quatre points.