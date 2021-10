7e journée de Serie A : avant le match de l’Atalanta

in

02/10/2021 à 20:46 CEST

Dimanche prochain à 20h45 se jouera le match du septième tour de Serie A, dans lequel nous verrons le Atalante et à Milan dans le Stade Gewiss.

Les Atalante arrive au septième match avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Inter. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matches disputés à ce jour et ont réussi à inscrire huit buts pour et six contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AC Milan Il venait de remporter ses deux derniers matchs 1-2 et 2-0, le premier contre lui Spezia Calcio à la maison et le deuxième avant lui Venise dans son domaine, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Atalante. Avant ce match, le AC Milan ils avaient remporté cinq des six matchs disputés en Serie A cette saison, avec un record de 12 buts marqués contre trois encaissés.

Concernant la performance dans son stade, le Atalante Il a réalisé des statistiques d’une victoire, d’une défaite et d’un match nul en trois matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le AC Milan Il a un bilan de deux victoires et un nul en trois matchs joués, c’est donc a priori un rival coriace lorsqu’il évolue en dehors de son stade, où il a accumulé un bon revenu de points obtenus.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de AtalanteEn fait, les chiffres montrent 12 défaites et cinq nuls pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Atalante et le Milan dans ce tournoi, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 0-2 pour les visiteurs.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Serie A, on constate que les visiteurs sont au dessus des Atalante avec une différence de cinq points. Les Atalante Il arrive à la rencontre avec 11 points à son casier et occupant la septième place avant le match. Pour sa part, AC Milan il a 16 points et se classe deuxième du tournoi.