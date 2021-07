7e matrice de rémunération de la commission salariale Dernières nouvelles : l’allocation de cherté augmente l’impact sur le salaire des employés du gouvernement central

Les employés de l’administration centrale et les retraités reçoivent respectivement le DA/DR dans le cadre de leur salaire/pension, conformément aux recommandations de la 7e Commission de rémunération. Image représentative

Dernières nouvelles de la 7e commission salariale : Avec la hausse prochainement annoncée de l’allocation de cherté (DA), le salaire mensuel des employés du gouvernement central pourrait augmenter de Rs 3000 à Rs 30 000, selon un rapport. L’augmentation de salaire mensuelle après la hausse de l’AD dépendrait des échelles salariales respectives des employés. Le gouvernement devrait également annoncer une augmentation de Dearness Relief (DR) pour les retraités du gouvernement central.

Le gouvernement central devrait rétablir les trois tranches gelées et annoncer la tranche de juillet de DA/DR pour les employés et les retraités. Les annonces porteront probablement les taux d’allocation DA / DR à environ 30% par rapport au taux actuel de 17% du salaire de base et de la pension pour les employés et les retraités respectivement, selon le rapport.

Le salaire de base et la pension des employés du gouvernement central et des retraités vont de Rs 23 000 au niveau d’entrée à Rs 2,25 lakh au niveau supérieur.

Les hausses attendues du DA et du DR donneraient un coup de fouet à la consommation avant la saison des festivals.

Les hausses DA et DR seraient probablement effectives à partir du 1er juillet.

Le rapport a déclaré que l’impact budgétaire total de la hausse DA/DR serait d’environ Rs 30 000 crore pour le gouvernement central. Les États peuvent également allouer environ Rs 60 000 crore au cours de l’exercice en cours à leurs employés. Les États suivent généralement le gouvernement central pour annoncer des hausses DA/DR.

Les augmentations DA et DR pour les employés et les retraités sont mises en œuvre conformément aux recommandations de la 7e Commission de rémunération. Cependant, en raison du stress financier consécutif au verrouillage induit par Covid, le gouvernement avait gelé DA et DR de janvier 2020 à juin 2021.

Le ministère des Finances avait déclaré dans un mémorandum du bureau le 23 avril 2020, que chaque fois que la décision de libérer le futur versement des cotisations DA et DR à partir du 1er juillet 2021 serait annoncée, elles seraient rétablies prospectivement. « Au fur et à mesure que la décision de débloquer la future tranche de DA et DR due à partir du 1er juillet 2021, est prise par le gouvernement, les taux de DA et DR à compter du 1er janvier 2020, juillet 2020 et 1er janvier 2021, sera restauré prospectivement et sera intégré au taux révisé cumulatif à compter du 1er juillet 2021 », a déclaré le ministère des Finances.

Qu’est-ce que l’allocation de cherté et le soulagement de la cherté ?

Les employés de l’administration centrale et les retraités reçoivent respectivement le DA et le DR dans le cadre de leur salaire/pension, conformément aux recommandations de la 7e Commission de rémunération. DA et DR sont fournis pour compenser l’impact de l’inflation.

Date de la randonnée DA : Quand s’attendre à une augmentation DA/DR ?

Selon le rapport, les taux majorés avec effet au 1er juillet peuvent être payés avant Dussehra (15 octobre) avec des arriérés de deux ou trois mois. Cela fournira une somme substantielle dans les mains des employés pour faire des folies sur la consommation.

À l’heure actuelle, il y a environ 48,3 lakh employés du gouvernement de l’Union et 65,3 lakh retraités.

