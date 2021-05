7ème pension de la Commission de rémunération en cas de décès des parents des employés du gouvernement central: nouvelle limite Rs 1,25 lakh / mois

Image représentative / Pixabay

7e pension de la Commission des salaires en cas de décès des parents employés de l’administration centrale: Si le mari et la femme sont tous deux des employés du gouvernement central et couverts par les règles CCS (Pension) 1972, alors à leur décès, leur ou leurs enfants survivants peuvent recevoir deux pensions limitées à un maximum de Rs 1,25 lakh par mois. Il existe cependant certaines règles définissant les conditions dans lesquelles cette pension peut être servie.

Selon la sous-règle (11) de la règle 54 des Règles de 1972 de la fonction publique centrale (pensions), si l’épouse et le mari sont tous deux des fonctionnaires et sont régis par les dispositions de cette règle, à leur décès, l’enfant ou les enfants survivants sont / ont droit à deux pensions familiales au titre des parents décédés.

Les règles stipulent que si l’un des parents décède pendant le service ou après la retraite, la pension familiale du défunt devient payable au mari ou à la femme survivant et en cas de décès du mari ou de la femme, de l’enfant ou des enfants survivants. peuvent bénéficier des deux pensions familiales pour les parents décédés.

Anciennes limites de pension

Auparavant, la pension était limitée à Rs 45000 par mois si l’enfant ou les enfants survivants sont ou étaient éligibles à deux pensions familiales au taux mentionné à l’alinéa (3) de la règle 54. par mois s’appliquait également si l’une des pensions familiales cessait d’être payable au taux mentionné au paragraphe (3) de la règle 54, et à la place de celle-ci, la pension familiale au taux mentionné au paragraphe (2) de la règle 54 devenait payable .Une limite de 27 000 roupies par mois de pension s’appliquait lorsque les deux pensions familiales étaient payables aux taux mentionnés à l’alinéa (2) de la règle 54.

Ces limites de Rs 45,000 et Rs 27,000 Pension par mois en vertu de la Règle 54 (11) des Règles CCS ont été déterminées au taux de 50 pour cent et 30 pour cent respectivement du salaire le plus élevé de 90 000 Rs par mois recommandé par la 6ème Commission des salaires.

Nouvelle règle sous la 7e commission de rémunération

Cependant, le salaire le plus élevé dans la fonction publique a été révisé à Rs. 2, 50 000 par mois après la 7e Commission de rémunération. Par conséquent, une modification des deux plafonds de pension a été introduite par le Département de la pension et de la protection des retraités au profit des enfants survivants ou des enfants de parents décédés de l’administration centrale.

Conformément à la notification officielle du département, les deux limites ont été révisées à Rs 1,25 lakh par mois et Rs 75 000 par mois respectivement.

«Le salaire le plus élevé du gouvernement a été révisé à Rs. 2, 50 000 / -par mois après le 7e CPC. En conséquence, il est précisé qu’à compter du 01.01.2016, le montant de quarante cinq mille roupies par mois prévu à la règle 54 (11) a) (i) et (ii) restera révisé en roupies un lakht vingt-cinq mille par mois (soit 50% de 250 000 Rs / -) et le montant de vingt-sept mille par mois dans la règle 54 (11) (b) sera révisé à soixante-quinze mille roupies par mois (soit 30% de Rs . 2,50 000 / -) », a déclaré le DoPPW dans un mémorandum du Bureau au début de cette année.

