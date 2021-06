7th Pay Commission Dernières nouvelles aujourd’hui: les employés du gouvernement central peuvent choisir NPS ou OPS pour les prestations en cas de décès pendant le service

in

Dernières nouvelles de la 7e commission salariale aujourd’hui : En vertu de la règle 10 des règles CCS (mise en œuvre du NPS), 2021, les employés de l’administration centrale couverts par le système national de retraite ont désormais la possibilité de choisir des prestations soit de l’ancien régime de retraite, soit du corpus de retraite accumulé dans le cadre du NPS en cas de décès au cours de un service. Cependant, la famille du fonctionnaire décédé ne peut exercer cette faculté.

Si l’employé du gouvernement central ne fournit pas son option, une option de prestation par défaut au titre de l’ancien régime de retraite pour les 15 premières années de service est disponible. Par la suite, l’option par défaut serait les prestations au titre du NPS.

Actuellement, l’option par défaut de l’ancien régime de retraite est en vogue jusqu’en mars 2024 conformément à ces règles même si l’employé du gouvernement a accompli 15 ans de service.

Les règles CCS (Implementation of NPS) 2021 ont été notifiées par une notification dans la Gazette du 30 mars 2021.

Règle 10 des règles CCS (mise en œuvre du NPS), 2021

La règle 10 des règles CCS (mise en œuvre du NPS), 2021 stipule : « Chaque fonctionnaire couvert par le système national de retraite doit, au moment de son entrée dans la fonction publique, exercer une option dans le formulaire 1 pour bénéficier des avantages du système national de retraite ou en vertu du Règlement de la fonction publique centrale (pension) de 1972 ou du Règlement de la fonction publique centrale (pension extraordinaire) de 1939 en cas de décès ou d’internat pour cause d’invalidité ou de retraite en cas d’invalidité.

Selon cette règle, les agents de l’État, qui sont déjà au service de l’État et sont couverts par le système national de retraite, doivent également exercer cette option dans les plus brefs délais Formulaire 2.

Dans une note de service (MO) datée du 9 juin 2021, la Direction générale des services de santé (DGHS), a déclaré que les employés qui sont déjà dans la fonction publique et sont couverts par le NPS, doivent également fournir les coordonnées de la famille dans le formulaire 2 au Chef de bureau avec le formulaire 1 pour enregistrement et soumission ultérieure à l’Agence centrale de tenue des dossiers.

La DGHS avait demandé à tous les fonctionnaires de fournir leurs options au chef de bureau par l’intermédiaire de leur division des établissements respective avant le 11 juin.

Prestations en cas de décès en cours d’emploi des employés de l’administration centrale couverts par le NPS

Pension familiale en vertu des règles CCS (Pension), 1972 selon l’option exercée par le fonctionnaire ou l’option par défaut ou dans le cas où le fonctionnaire a opté pour des prestations en vertu du NPS, la famille tirerait des avantages de son patrimoine de retraite accumulé en vertu du NPS.Death GratuityLeave EncashmentBenefits from CGEGISCGHS installations

Le salaire des employés du gouvernement central est payé conformément aux recommandations de la 7e Commission des salaires.

