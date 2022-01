7th Pay Commission News 2022 : Nouvelle règle CTG

7e Commission de rémunération (règle CTG des employés de l’administration centrale : le gouvernement a modifié la règle de la subvention de transfert composite (CTG).

7e Commission de rémunération (employés de l’administration centrale) Dernières nouvelles 2022 : Le gouvernement de l’Union a modifié la règle de la subvention de transfert composite (CTG) pour les employés du gouvernement central à la retraite qui souhaitent s’installer au dernier lieu de travail ou à tout autre endroit.

Jusqu’à présent, un tiers du CTG était admissible si le salarié souhaitait s’installer au dernier lieu d’affectation ou à un poste situé à moins de 20 km du dernier lieu d’affectation.

Le gouvernement a désormais décidé de supprimer la condition de 20 km du dernier lieu d’affectation. Cependant, pour prétendre à l’allocation, il faut qu’il s’agisse d’un changement effectif de résidence. Ainsi, selon la règle modifiée, les employés de l’administration centrale peuvent obtenir un CTG complet (c’est-à-dire 80% du salaire de base du dernier mois) pour s’installer au dernier lieu de travail ou à tout autre endroit que le dernier lieu d’affectation après la retraite.

100% du salaire de base du mois dernier serait payé en cas d’installation vers et depuis les territoires insulaires d’Andaman & Nicobar et de Lakshadweep.

« … il a été décidé qu’aux fins de la subvention de transfert composite dans r/o employé du gouvernement central qui souhaite s’installer au dernier lieu d’affectation ou autre que le dernier lieu d’affectation après la retraite, la condition de 20 km. du dernier lieu d’affectation, est supprimée sous réserve qu’un changement de résidence soit effectivement impliqué », a déclaré le département des dépenses du ministère des Finances dans un mémorandum du bureau daté du 6 janvier 2022.

« Pour s’installer au dernier lieu d’affectation ou autre que le dernier lieu d’affectation après la retraite, le CTG complet serait admissible, c’est-à-dire au taux de 80 % de la rémunération de base du dernier mois », a-t-il ajouté.

L’OM a en outre déclaré qu’en cas de règlement vers et depuis les territoires insulaires d’Andaman & Nicobar et de Lakshadweep, CTG sera payé au taux de 100 % du salaire de base du mois dernier.

Comment réclamer CTG

L’employé du gouvernement central devra soumettre un certificat d’auto-déclaration concernant le changement de résidence dans le format prescrit pour faire la demande de CTG.

Ce qu’a dit la 7e commission des salaires sur CTG

Selon la 7e Commission des salaires, les employés du gouvernement central qui partent à la retraite ont droit à des indemnités de déplacement spécifiques, y compris une allocation composite de transfert et d’emballage (CTG).

Le CTG est payé à 80 % du salaire de base du mois dernier aux employés retraités qui s’installent à plus de 20 km. 100% du salaire de base est admissible en cas de transferts vers et depuis lakshdweep, les îles Andaman et Nicobar.

« La Commission note que la CTG est payable à la fois aux employés en activité et aux employés à la retraite lors de leur transfert à un taux similaire à celui du dernier salaire de base d’un mois. Conformément à notre approche générale de rationalisation des allocations basées sur un pourcentage par un facteur de 0,8, il est recommandé que CTG soit payé au taux de 80 pour cent du salaire de base du mois dernier. Cependant, pour le transfert vers et depuis les territoires insulaires d’Andaman, Nicobar et Lakshadweep, CTG peut continuer à être payé au taux de 100 pour cent du salaire de base du mois dernier », avait recommandé la commission 7th Pay.

