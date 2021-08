8/20 Analyse des prix : BTC, ETH, ADA, BNB, XRP, DOGE, DOT, SOL, UNI, BCH

in

Bitcoin a repris sa progression vers 50 000 $ et cela devrait faire monter les prix des altcoins.

Wells Fargo, en partenariat avec NYDIG et le gestionnaire d’actifs alternatifs FS Investments, a enregistré un nouveau fonds d’investissement appelé "FONDS FS NYDIG BITCOIN I", qui offrira aux clients fortunés de la banque la possibilité d’acquérir une exposition indirecte au Bitcoin (BTC).

Autre signe de l’intérêt institutionnel croissant, les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par BlackRock montrent une participation de 6,71 % dans Marathon Digital Holdings et une participation de 6,61 % dans Riot Blockchain. Les investissements totaux de BlackRock dans les deux sociétés minières Bitcoin cotées en bourse sont évalués à environ 384 millions de dollars.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a annoncé le 20 août que le conseil d’administration de la société avait approuvé une proposition visant à ajouter 500 millions de dollars de crypto-monnaies au bilan et à allouer 10% des bénéfices réalisés sur les futurs achats de crypto.

Avec cette décision, Coinbase deviendra la première société cotée en bourse à détenir de l’Ether (ETH), des jetons financiers décentralisés et des actifs de preuve de participation dans son bilan.

L’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies continue de croître et cela pourrait être de bon augure pour le secteur à l’avenir. Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies et déterminons les niveaux critiques à surveiller.

BTC / USDT

Bitcoin avait été témoin d’un combat acharné entre les taureaux et les ours près de la moyenne mobile simple de 200 jours (45 692 $) au cours des derniers jours. Les baissiers ont abaissé le prix en dessous de la SMA de 200 jours le 17 août, mais n’ont pas été en mesure de briser le support de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (44 183 $).

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les achats agressifs à l’EMA de 20 jours ont poussé le prix au-dessus de la SMA de 200 jours le 19 août. L’EMA en hausse de 20 jours et le RSI près du territoire de surachat indiquent que les taureaux sont sous contrôle.

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de 48 144 $, la paire BTC / USDT pourrait prendre de l’élan et grimper à 51 500 $, où les ours peuvent rassembler une résistance rigide. Si les taureaux peuvent arrêter la baisse ultérieure au-dessus de la SMA de 200 jours, cela signalera une force et augmentera les perspectives de poursuite de la tendance haussière.

Une cassure de 51 500 $ pourrait ouvrir la voie à un éventuel passage à 60 000 $. Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse et passe en dessous du niveau de cassure à 45 451,67 $.

ETH / USDT

L’éther était en baisse par rapport à 3 335 $ le 16 août et les baissiers ont tenté de pousser le prix sous le niveau de cassure à 3 000 $ les 17 et 18 août. Bien que le prix soit tombé en dessous de ce support, les baissiers n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs, indiquant un achat fort. par les taureaux.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

La paire ETH / USDT s’est redressée depuis l’EMA à 20 jours (2 981 $) le 19 août, suggérant que les haussiers défendent agressivement ce support. Les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 3 335 $. S’ils peuvent le faire, le couple pourrait commencer son voyage vers 4 000 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix tombe en dessous de 3 335 $, la paire pourrait retomber à 3 000 $ et se consolider dans cette fourchette serrée pendant encore quelques jours. Une cassure et une clôture en dessous de 3 000 $ seront le premier signe que les taureaux perdent le contrôle. Ensuite, la paire pourrait chuter jusqu’à la SMA à 50 jours (2 311 $).

ADA / USDT

Les taureaux ont basculé le niveau de 1,94 $ pour se soutenir les 17 et 18 août. Cela a attiré plus d’achats et les taureaux ont poussé Cardano (ADA) au-dessus du sommet historique de 2,47 $ aujourd’hui.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

La paire ADA / USDT pourrait maintenant remonter à 2,73 $, où elle devrait à nouveau faire face à une forte résistance des ours. Si les taureaux franchissent cette résistance, la paire pourrait atteindre la barrière psychologique à 3 $.

Bien que la tendance favorise les haussiers, le RSI proche de 80 montre que le rallye est trop généralisé à court terme. Si le prix glisse et se maintient en dessous de 2,47 $, les baissiers tenteront de faire baisser la paire à 2,20 $. Une cassure en dessous de ce niveau suggérera que la dynamique s’est affaiblie à court terme. La paire pourrait alors chuter jusqu’à l’EMA de 20 jours (1,87 $).

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a baissé la résistance des frais généraux à 433 $ le 17 août, mais les haussiers n’ont pas permis au prix de passer en dessous de l’EMA de 20 jours (384 $).

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Un fort rebond de l’EMA à 20 jours a poussé le prix au-dessus de la forte résistance à 433 $. Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de 433 $, la paire BNB / USDT pourrait commencer sa marche vers le nord vers 520 $, puis vers 600 $. .

Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI en territoire de surachat indiquent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Cette vue haussière sera inversée si le prix baisse et passe en dessous de l’EMA de 20 jours. Cela pourrait entraîner une baisse à 340 $.

XRP/USDT

Le XRP a dépassé la ligne de tendance baissière du canal descendant et la résistance aérienne à 1,07 $ le 13 août, complétant ainsi un modèle de fond arrondi. Les baissiers ont tenté de baisser le prix en dessous de 1,07 $, mais les taureaux ont déjoué leur tentative.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Le fort rebond à 1,07 $ le 18 août montre que les haussiers ont réussi à transformer ce niveau en support. La paire XRP/USDT pourrait désormais remonter à 1,70$. Ce niveau pourrait agir comme une forte résistance, mais si les taureaux franchissent cet obstacle, la paire peut remonter à 1,96 $.

Alternativement, si le prix descend en dessous de 1,35 $, les ours tenteront de porter la paire en dessous de 1,07 $ et de l’EMA de 20 jours (1,01 $). S’ils réussissent, la paire pourrait chuter jusqu’à la SMA de 200 jours (0,84 $). Un tel mouvement suggérera que les commerçants ont abandonné leurs positions à des niveaux plus élevés.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a éclaté et a clôturé au-dessus de la résistance de 0,29 $ le 14 août, ouvrant la voie à un rallye à 0,35 $. Les ours ont monté une forte résistance à ce niveau le 16 août et ont ramené le prix au niveau de cassure à 0,29 $.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Les taureaux ont défendu avec succès le niveau de cassure à 0,29 $ le 21 août, suggérant que le sentiment est positif. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 0,35 $, la paire DOGE / USDT pourrait atteindre la prochaine résistance supérieure à 0,45 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à 0,35 $, les baissiers tenteront à nouveau de faire chuter la paire en dessous de l’EMA à 20 jours (0,27 $). S’ils y parviennent, la paire pourrait chuter vers le prochain support à 0,21 $.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a refusé le SMA de 200 jours (27,52 $) le 17 août, mais la correction a été de courte durée car les taureaux ont acheté la baisse le 18 août. Les acheteurs ont poussé le prix au-dessus de la SMA de 200 jours aujourd’hui. .

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

La paire DOT / USDT complétera un fond en forme de V si elle monte et se ferme au-dessus de la résistance de 28,60 $. Cette configuration a un objectif de 46,83 $.

Cependant, un tel mouvement peut ne pas être facile car le RSI s’est enfoncé profondément en territoire de surachat, indiquant que le rallye est trop prolongé à court terme. Cela pourrait entraîner une petite correction ou une consolidation dans les prochains jours.

Si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours (21,86 $), les taureaux tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus de 28,60 $. Alternativement, une cassure en dessous de l’EMA de 20 jours suggérera que la paire peut étendre son action de range à court terme.

SOL / USDT

Solana (SOL) a dépassé la résistance de 44 $ le 13 août. Les baissiers ont tenté de baisser le prix en dessous du niveau de cassure le 14 août, mais n’ont pas réussi à maintenir les niveaux inférieurs. Cela montre que les taureaux n’étaient pas pressés d’abandonner leurs positions.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

La paire SOL / USDT a dépassé le plus haut historique à 58,38 $ le 16 août et a poursuivi son chemin à la hausse. Le fort rallye de ces derniers jours a poussé le RSI au-dessus de 89, suggérant que le mouvement haussier s’est propagé trop loin à court terme.

Cela pourrait entraîner quelques jours de consolidation ou une correction mineure où le prix peut retester le niveau de cassure à 58,38 $. Si les taureaux changent ce niveau en support, le rallye peut reprendre et atteindre la barre psychologique à 100 $.

Les baissiers devront tirer et maintenir le prix en dessous de 58,38 $ pour affaiblir la dynamique haussière.

En rapport: Bitcoin frappe la dernière résistance avant 50 000 $ avec maintenant le prix BTC crucial à la fermeture quotidienne

UNI / USDT

L’échec des taureaux à maintenir Uniswap (UNI) au-dessus de la résistance des frais généraux à 30 $ a attiré des prises de bénéfices, faisant baisser le prix le 16 août. ne pouvait pas supporter les niveaux inférieurs.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Le fort rebond de l’EMA à 20 jours (26,60 $) le 19 août suggère que le sentiment reste positif et que les haussiers achètent en cas de creux. Les taureaux tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus de la résistance au-dessus de 30 $.

S’ils réussissent, la paire UNI / USDT pourrait amorcer une nouvelle tendance haussière. La première cible à la hausse est de 37 $ et si ce niveau est franchi, la paire pourrait retester le plus haut historique à 45 $.

Inversement, si le prix descend en dessous de 30 $, la paire peut chuter jusqu’à l’EMA de 20 jours. Une cassure et une clôture en dessous de ce niveau pourraient faire baisser le prix à 23,45 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) a franchi le SMA de 200 jours (651 $) le 13 août, mais les taureaux n’ont pas pu profiter de cet avantage. Sentant une opportunité, les baissiers ont poussé le prix en dessous de la SMA de 200 jours le 17 août, mais n’ont pas réussi à briser le support de l’EMA de 20 jours (613 $).

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Cela suggère que le sentiment est devenu positif et que les traders achètent en cas de creux. Les acheteurs ont poussé le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours le 19 août et tenteront maintenant de pousser la paire BCH/USDT au-dessus de 714,66 $.

S’ils y parviennent, la paire pourrait grimper à 800 $ puis à 864,28 $. D’un autre côté, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou au-dessus de la résistance et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait glisser à 546,83 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

L’entrée Analyse des prix 8/20 : BTC, ETH, ADA, BNB, XRP, DOGE, DOT, SOL, UNI, BCH a été publiée en premier dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.