8 400 millions de mots de passe sont divulgués dans la plus grande violation de données de l’histoire | La technologie

Dans un forum de hackers populaire sur le Dark Web, il est apparu avec un fichier contenant 8,4 milliards de mots de passe divulgués, la plus grande fuite de données de l’histoire.

Bien que les utilisateurs soient de plus en plus conscients de l’importance de la cybersécurité, aujourd’hui encore, de nombreuses personnes réutilisent leurs mots de passe. Bien qu’a priori on puisse penser que cette pratique ne comporte pas beaucoup de risques, en réalité met votre sécurité en grave danger : Si vos mots de passe ont été divulgués à un moment donné, il est très facile pour les pirates de prendre le contrôle de vos comptes.

La plus grande violation de données de l’histoire vient d’être détectée et vos clés pourraient figurer parmi les mots de passe compromis. Le média spécialisé CyberNews prévient que 8,4 milliards de mots de passe sont apparus sur un forum populaire de hackers du dark web. Il s’agit d’un fichier TXT de 100 Go qui rassemble la plus grande collection de mots de passe jamais divulgués dans l’histoire, bien que tout indique qu’il s’agit d’une combinaison des données qui sont apparues dans les fuites précédentes.

L’auteur de la publication affirme que le document contient 82 milliards de mots de passe, mais après avoir effectué quelques tests, les experts de CyberNews assurent que le nombre réel est presque dix fois inférieur avec un peu plus de 8 400 millions d’entrées.

La compilation a été baptisée par son créateur du nom de RockYou2021se référant peut-être à la violation de données du site Web RockYou qui s’est produite en 2009 au cours de laquelle 32 millions de mots de passe ont été compromis.

Tout semble indiquer que nous sommes confrontés une compilation de mots de passe qui ont été divulgués au fil des ans. Selon CyberNews, ils incluent tout, des clés compromises de RockYou à COMB (Compilation of Many Breaches), une collection avec plus de 3,2 milliards d’entrées qui était jusqu’à présent la plus grande fuite de données de tous les temps.

Puisque RockYou2021 est une liste de mots de passe sans aucune autre donnée ou référence, il est possible que certains utilisateurs fassent confiance et croient que ce n’est pas quelque chose de trop grave. Mais c’est une terrible erreur, car les pirates peuvent utiliser cette collection pour créer un dictionnaire de mots de passe pour lancer des attaques contre des millions de comptes et en prendre le contrôle.

Si vous voulez savoir si vos mots de passe sont inclus dans cette fuite, vous pouvez le vérifier grâce à cet outil. Si vos mots de passe sont affectés, il est préférable de les modifier pour protéger vos comptes.