8 actions à haut risque à acheter qui valent la peine de tenter leur chance

Parfois, une action risquée n’en vaut tout simplement pas la peine. Mais pour cet article, quand je parle d’actions à haut risque, je sous-entends qu’il s’agit également d’actions à haut rendement. Il ne sert à rien d’ajouter à votre profil de risque s’il n’y a pas la possibilité de réaliser des gains démesurés.

Les actions ici sont pour la plupart des acteurs établis qui ont bâti des entreprises solides dans des secteurs à forte croissance. Avec la reprise des affaires, ces valeurs se démarqueront dans leurs secteurs.

N’oubliez pas que les petites entreprises se développent plus rapidement sur les marchés à forte croissance et qu’elles sont moins affectées par l’inflation, car elles s’appuient sur le succès d’une gamme de produits très spécifique. Ils sont trop petits (ou trop concentrés) pour se diversifier, ce qui est une bonne chose.

Il y a un vieil adage qui dit que celui ou celle qui voyage seul voyage le plus rapidement. Cela fonctionne également sur les marchés, en particulier pour les actions à haut risque ci-dessous.

Certaines de ces actions à haut risque à acheter ont commencé leur course pendant la pandémie. Mais à mesure que la pandémie s’estompe, ils prouvent leur valeur lors du prochain cycle de croissance économique.

Réseaux Aviat (NASDAQ :AVNW)

AcuityAds Holdings (NASDAQ :ATY)

Génétique Fulgente (NASDAQ :FLGT)

Zedge (NYSEAMÉRICAIN :ZDGE)

Kirkland (NASDAQ :ÉGLISE)

Les 5 grands articles de sport (NASDAQ :BGFV)

Express (NYSE :EXPR)

Groupe à domicile (NYSE :DOMICILE)

Actions à haut risque à acheter : Aviat Networks (AVNW)

Source : Fit Ztudio / Shutterstock.com

Nous avons beaucoup entendu parler de la 5G, la prochaine génération de télécommunications qui va faire passer les communications mobiles à un autre niveau. Il s’agira d’un grand pas en avant pour le transfert de données via les réseaux sans fil.

Déjà, les opérateurs sans fil parlent d’offrir le WiFi sans fil pour les réseaux domestiques qui concurrencerait les vitesses fournies par les câbles en cuivre et en fibre optique.

AVNW construit et vend l’équipement aux fournisseurs de télécommunications pour faire de la 5G une réalité. Et la 6G est déjà en train de devenir une chose. Dans ce secteur, avec un accord d’infrastructure de plus de 1 000 milliards de dollars via le Congrès, AVNW est une action à haut risque qui a beaucoup de récompenses en vue.

En hausse de 135 % depuis le début de l’année, il se vend toujours à un rapport cours/bénéfice inférieur à 8, avec une capitalisation boursière de près de 450 millions de dollars.

Cette action est notée Portfolio Grader « A ».

AcuityAds Holdings (ATY)

Source : weedezign via Shutterstock

Une chose à propos de l’espace publicitaire numérique est qu’il est facile pour les entreprises – en particulier les petites et moyennes entreprises – de se perdre dans les problèmes de production et de distribution.

ATY a construit une plate-forme – Illumin – qui est une solution de publicité en libre-service, afin que les entreprises puissent créer leurs publicités, les déployer, puis analyser les résultats des campagnes multicanaux. Il peut également aider les clients à gérer leur stratégie numérique.

Bien que la publicité numérique ne soit pas nouvelle, la création de plateformes holistiques comme Illumin est la prochaine étape pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience dans le développement et le déploiement de messages de marque et l’obtention de résultats exploitables.

Le titre a grimpé en flèche en 2020 et se consolide maintenant, en baisse de 16% depuis le début de l’année. Avec une capitalisation boursière de 570 millions de dollars, c’est une cible d’acquisition ou elle peut passer au niveau supérieur par elle-même.

Cette action est notée Portfolio Grader « A ».

Actions à haut risque à acheter : Fulgent Genetics (FLGT)

Source : monde connecté / Shutterstock.com

L’une des plus grandes mégatendances en cours aujourd’hui est l’avancement de la génétique dans notre science et dans ses applications. Les premiers vaccins Covid-19 sur le marché étaient des vaccins à ARNm, qui fonctionnaient avec l’ARN messager du corps (qui porte des copies de notre code génétique pour construire l’ADN) pour renforcer l’immunité en utilisant les voies naturelles de notre corps.

Et le dépistage génétique est passé des installations de recherche spécialisées à une large disponibilité pour les patients à tous les niveaux. Désormais, les gens peuvent subir un dépistage des problèmes génétiques héréditaires avant qu’ils ne se développent ou avant de tomber enceintes.

FLGT est un chef de file des tests génétiques et fait partie des actions à haut risque qui atténuent réellement les risques en tant qu’objectif fondamental en tant qu’entreprise.

Il a une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars, mais se négocie à un P/E de 5, même après un gain de 48% depuis le début de l’année.

Cette action est notée Portfolio Grader « A ».

Zedge (ZDGE)

Source : Postmodern Studio/ShutterStock.com

La personnalisation est au cœur de la manière dont les consommateurs gèrent leurs achats, de la voiture à la maison en passant par les téléphones portables. Nous voulons que les appareils et nos objets reflètent qui nous sommes, comme une extension de notre identité.

Et c’est précisément ce que ZDGE fait pour les téléphones portables. Il dispose d’une application nommée de manière appropriée Zedge qui permet aux utilisateurs de personnaliser de nombreuses fonctionnalités de leur téléphone – sonneries, fond d’écran, icônes d’application, etc.

Il s’agit d’un espace dynamique, ce qui place la ZDGE dans le camp des valeurs à risque. Mais il existe depuis 2008, donc il a survécu à des moments difficiles et a prévalu. L’action est en hausse de 215% depuis le début de l’année, mais n’a qu’une capitalisation boursière de 270 millions de dollars. Ne le poursuivez pas trop loin et préparez-vous à la volatilité.

Cette action est notée Portfolio Grader « A ».

Actions à haut risque à acheter : Kirkland’s (KIRK)

Source : Eric Glenn / Shutterstock.com

Après avoir passé près d’un an à la maison, la plupart des gens sont devenus un peu fatigués de leur environnement. Pour beaucoup, cela signifiait aller au grand air pour se défouler.

Mais maintenant que les restrictions pandémiques sont levées, de nombreuses personnes s’aventurent à nouveau chez les détaillants. Et un secteur qui revient rapidement est celui des détaillants d’articles d’ameublement. Les gens sont prêts pour un changement et le meilleur endroit pour commencer est à la maison.

Et étant donné que KIRK compte près de 375 magasins dans 35 États, de nombreux consommateurs se dirigent vers les magasins KIRK. Pour sa pénétration du marché, il est surprenant que KIRK n’ait qu’une capitalisation boursière de 320 millions de dollars. Il appartient au groupe des actions à haut risque car il est plus petit que bon nombre de ses rivaux nationaux. Mais ses performances continuent de dépasser bon nombre de ses concurrents.

Le titre est en hausse de 26% depuis le début de l’année, mais ne se négocie qu’à un P/E de 13. Cette tendance ne fait que commencer.

Cette action est notée Portfolio Grader « A ».

Les cinq grands articles de sport (BGFV)

Source : Michael Vi/ShutterStock.com

Pendant la pandémie, il fallait soit s’asseoir à l’intérieur, soit faire quelque chose à l’extérieur. Cela a certainement aidé BGFV à continuer à avancer. Elle compte plus de 400 magasins d’articles de sport dans l’Ouest et le Sud-Ouest.

Et maintenant que les sports d’équipe reprennent, la demande est encore plus grande. Les enfants grandissent avec les uniformes et les chaussures, les adultes sortent du canapé et retournent sur les terrains de sport. De plus, les vacances d’été sont là et il y a beaucoup d’équipement qui va avec les vacances.

Comme KIRK, BGFV est l’une de nos actions à haut risque simplement parce que sa capitalisation boursière de 562 millions de dollars est bien inférieure à celle de ses rivaux nationaux. Mais ses performances sont excellentes et continueront d’afficher des chiffres solides. De plus, la direction a prouvé qu’elle savait quoi faire avec succès.

L’action est en hausse de 147% depuis le début de l’année, mais se négocie à un P/E inférieur à 7.

Cette action est notée Portfolio Grader « A ».

Actions à haut risque à acheter : Express (EXPR)

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Vous vous souvenez peut-être d’EXPR dans les années 1980, lorsque ce détaillant de mode américain avait des magasins dans tous les centres commerciaux des États-Unis, semble-t-il.

Au fil des décennies, l’entreprise a connu quelques changements de propriétaire et a parfois eu du mal à rester pertinente, surtout maintenant que les marques entièrement numériques ont défié les détaillants traditionnels.

En 2017, EXPR a fermé ses magasins canadiens. Et fin janvier de l’année dernière, il a fermé une centaine de magasins aux États-Unis. Cette dernière décision a bien fonctionné avec le recul, car l’entreprise n’a pas eu à faire face à ces problèmes pendant la pandémie.

Mais l’EXPR plus mince peut compter sur plus de gens dehors, achetant de nouveaux vêtements et voyant quels sont les nouveaux styles.

C’est l’une des actions à haut risque qui est une histoire de retour. Il est en hausse de plus de 400% depuis le début de l’année, mais il essaie toujours de remettre ses bénéfices dans le noir. Avec une capitalisation boursière de 308 millions de dollars, ce n’est pas pour les âmes sensibles.

Cette action est notée Portfolio Grader « A ».

Groupe à domicile (MAISON)

Source : Vera Petrunina/ShutterStock.com

Si vous êtes un fan des détaillants à grande surface, alors HOME est votre place pour l’ameublement de la maison. Les magasins font en moyenne 110 000 pieds carrés et ont plus de 50 000 articles ménagers à vendre.

Fondée à Plano, au Texas, HOME compte désormais 225 magasins dans 40 États. Cela représente environ cinq magasins par État, ce qui signifie que HOME cible les zones qu’il sait avoir les clients qu’il souhaite dans un trajet décent. Il dispose également d’un site Web où les consommateurs peuvent faire leurs achats à domicile.

Il se concentre sur les consommateurs soucieux des prix mais qui veulent de la variété dans leurs options. Et c’est un grand marché en ce moment, alors que les marchés du travail s’ouvrent. Redécorer est une force puissante maintenant que la pandémie diminue.

L’action est en hausse de 138% depuis le début de l’année, mais HOME se négocie toujours à un P/E de 9. Elle a une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars, c’est donc l’une des actions à haut risque les plus établies ici.

Cette action est notée Portfolio Grader « A ».

À la date de publication, Louis Navellier a des positions dans AVNW, FLGT et ZDGE dans cet article. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… Américain doit faire aujourd’hui.