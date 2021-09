8 actions cotées F à vendre en septembre avant qu’il ne soit trop tard

Comme le dit le vieil adage, il est tout aussi important de savoir quelles actions vendre (ou ne pas acheter) que de savoir quoi acheter. Et beaucoup diraient qu’il est plus important de savoir ce qu’il faut éviter ou se débarrasser, car cela peut vous coûter encore plus cher que de détenir un non-interprète.

Les actions ici ne sont pas nécessairement de mauvaises entreprises ou vouées à l’échec. Certaines de ces entreprises éprouvent des difficultés pour une raison ou une autre. Certains sont en disgrâce en ce moment. Et certains voient un élan à la baisse important pour une autre raison.

Quelles que soient leurs raisons spécifiques, ce sont des actions à éviter ou à vendre pour le moment.

C’est un marché étrange et septembre ramènera beaucoup plus de volume sur les marchés. Étant donné que la saison des ouragans se prépare et que la pandémie continue sa plus grande vague depuis l’année dernière, il y a des questions sur l’économie.

Nous commençons à voir comment ça bouge et Q3 devrait être intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire. Ne conservez pas ces actions dans les derniers trimestres de cette année. Oh, et juste au cas où vous auriez besoin d’une autre raison pour les éviter, chacun a une cote F dans mon Portfolio Grader.

Actions à vendre : AppFolio (APPF)

Ce fournisseur de solutions basées sur le cloud pour le secteur de la gestion immobilière traverse un marché du logement difficile depuis que la pandémie a frappé pour la première fois l’année dernière.

Avec le moratoire sur les expulsions frappant leurs principaux clients – des entreprises avec une moyenne de 300 propriétés sous gestion – la croissance a été difficile. Il semble avoir maintenu sa clientèle, mais ce n’est pas le secteur dans lequel il faut être en ce moment.

Les chiffres Q1 et Q2 ont des estimations manquées. Il s’est également séparé de sa division de services juridiques qui a donné à APPF des liquidités mais n’est pas encore à l’origine d’une nouvelle croissance. La prolongation du moratoire sur les expulsions maintient le stock et ses clients dans les limbes. C’est une action à vendre.

L’APPF a perdu 28 % depuis le début de l’année et cette tendance semble se mettre en place dans un avenir proche.

Or Alamos (AGI)

L’or est dans une fourchette de négociation depuis un certain temps maintenant. Et les producteurs d’or se sont également retrouvés coincés dans une fourchette. Habituellement, les producteurs d’or augmentent plus rapidement que le prix de l’or, car leurs marges augmentent à mesure que les prix de l’or augmentent. Les coûts d’extraction sont fixes, donc plus ils obtiennent d’or, plus ils gagnent.

Mais sur ce marché, ils sont coincés avec ce qu’ils ont. Ajoutez à cela que la pandémie a ralenti les opérations et la demande. De plus, les crypto-monnaies sont maintenant très chaudes et cela déplace une grande partie de la demande d’or pour les investissements alternatifs.

AGI est un mineur d’or basé au Canada avec des opérations au Canada, en Turquie, au Mexique et aux États-Unis.

AGI a perdu près de 12% au cours des 3 derniers mois et 21% au cours des 12 derniers mois. La tendance n’est pas votre amie ici.

Actions à vendre : CDK Global (CDK)

Ce n’est pas un nom familier, mais c’est l’une de ces entreprises en coulisses qui a une position forte dans le secteur dans lequel elle se concentre. Ce secteur est la technologie de l’information et le soutien au marketing numérique pour l’industrie automobile de détail, qui comprend les aussi des machines agricoles.

Alors que ses plateformes aident à gérer et à commercialiser ces entreprises, les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui existent depuis le début de la pandémie ont gêné la logistique. Cela signifie que ses clients ne sont pas exactement de gros utilisateurs des solutions de CDK.

Son numéro du quatrième trimestre de l’exercice a manqué les estimations à la mi-août, ce qui a également pesé sur le titre. Au cours des 3 derniers mois, l’action CDK a baissé de près de 23% et reste un couteau en baisse. CDK est une action à vendre.

Soupe Campbell (CPB)

Depuis le début de l’année, cette action de consommation de plus de 150 ans qui détient Pepperidge Farm, V8, Swanson, Pop Secret, Snyder’s, Cape Cod Chips et d’autres marques connues est en baisse de 11%. Les S&P 500 est en hausse de 21 %.

C’est un différentiel de 30 points de pourcentage. Et cela à une époque où les aliments réconfortants sont très demandés. Cependant, les jeunes générations ne recherchent pas les mêmes aliments que leurs parents. Ils ont été élevés dans un monde avec une vision plus sombre des aliments transformés et des marques «traditionnelles».

La différenciation sera difficile pour CPB, ce qui représente un défi à long terme. C’est pourquoi c’est une action à vendre à ce stade.

Actions à vendre : Kinross Gold (KGC)

Une autre société minière aurifère mondiale basée au Canada, KGC est l’une des cinq plus grandes sociétés aurifères au monde.

Comme souligné avec son collègue producteur AGI, l’or est dans un moment historique étrange par rapport aux crypto-monnaies. Les fintechs et les particuliers achètent des cryptos plutôt que d’acheter de l’or comme investissements alternatifs. Et Wall Street offre autant d’exposition à la demande de crypto que les investisseurs peuvent en gérer.

Tout cela peut exploser à un moment donné si les marchés se corrigent un jour. Mais pour l’instant, l’or joue un rôle secondaire et les mineurs d’or ne s’en sortent pas bien. KGC est en baisse de 21% au cours des trois derniers mois, donc son dividende de 1,9% est un réconfort froid. Il n’y a pas encore d’alimentation par le bas ici. C’est une action à vendre.

Perrigo (PRGO)

Avec près de 70 % des revenus de PRGO provenant du marché américain des médicaments en vente libre (OTC), vous pouvez vous attendre à reconnaître le nom. Mais vous devriez lire les petits caractères, car c’est une entreprise de marque privée qui vend beaucoup de marques génériques liées aux magasins.

Mais si vous achetez des marques de commerce, il y a de fortes chances que vous ayez utilisé un produit PRGO. La société avait également une entreprise de médicaments génériques, mais elle l’a vendue plus tôt cette année pour se concentrer sur ses activités OTC. Le problème, c’est qu’avec la distanciation sociale et moins de déplacements, les gens n’attrapent pas le rhume et la grippe. Cela a nui aux bénéfices du deuxième trimestre, qui ont été publiés à la mi-août. De plus, PRGO est aux prises avec sa division générique depuis des années. C’est bien que ce soit parti, mais ce qui se passe ensuite n’est pas clair.

L’action PRGO a perdu près de 12% au cours des trois derniers mois et n’inspire pas beaucoup de confiance pour l’avenir. C’est une action à vendre.

Actions à vendre : US Cellular (USM)

En tant qu’opérateur mobile n°4 aux États-Unis, on pourrait penser que USM est assez confortable. Les trois principaux opérateurs dépensent des milliards pour mettre leurs réseaux à niveau vers la 5G et ils attendent simplement qu’ils aient fini de construire leurs plates-formes, puis louent de l’espace sur leurs systèmes.

Mais cela met également USM à la merci des grands transporteurs. Et USM se concentre sur des marchés plus ruraux et ex-urbains. Étant donné que les populations ne sont pas aussi denses dans ces zones de service, les plus grands opérateurs n’utilisent généralement la 5G que plus tard dans leur construction.

Alors que de plus en plus de gens quittent les villes, ils vont exiger un service de premier plan et à ce stade, USM ne joue pas dans ce jeu. C’est une action à vendre, mais l’entreprise ne va pas disparaître de la surface de la Terre. Il conservera sa position de n°4, mais une fusion est peu probable car elle déclencherait des alarmes antitrust dans les États et avec la Fed.

L’action USM a baissé de 17% au cours des trois derniers mois.

BioSolutions Émergentes (EBS)

Début août, EBS a fait la seule chose qui va marteler un titre : il a abaissé ses prévisions pour le reste de l’année.

EBS n’est pas votre biotechnologie typique. Il se concentre sur le développement et la commercialisation de contre-mesures médicales. Par exemple, il dispose du seul vaccin contre l’anthrax approuvé par le gouvernement. Il fabrique également du Narcan, le médicament qui réanime les victimes d’overdose d’opioïdes. EBS propose également des produits qui protègent contre les maladies infectieuses comme le choléra et la typhoïde.

Ces médicaments ont certainement leur utilité, mais à mesure que les biotechnologies trouvent de nouvelles solutions aux maladies infectieuses, EBS restera un acteur de niche sans portefeuille important à exploiter. Ce n’est pas attrayant pour les grands acteurs de l’industrie et parmi les investisseurs, c’est une action à vendre.

EBS a perdu 37% depuis le début de l’année, et le reste de l’année ne va pas s’améliorer.

