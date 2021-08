8 actions de semi-conducteurs à surveiller pendant que Google fabrique ses propres puces

Ces derniers mois, nous avons vu de grandes entreprises de technologie grand public annoncer qu’elles prévoyaient d’utiliser des puces maison plutôt que d’externaliser leur développement.

Dans un monde de spécialisation croissante où même les grandes entreprises s’en tiennent à leur tricotage au sein de leurs secteurs stratégiques, cela semble aller à contre-courant.

Avec tous les grands fabricants de puces, pourquoi créer vos propres puces ? Eh bien, une réponse est que ces entreprises connaissent mieux que quiconque leurs produits et leurs objectifs. Un autre est qu’ils fabriquent des puces depuis un certain temps de toute façon, alors pourquoi ne pas amener l’opération en interne ?

La puce Tensor de Google existe dans la division d’apprentissage automatique de l’entreprise depuis 2017. Il est probable qu’il s’agira d’une version modifiée de ce système sur une version Pixel (SoC) de la puce. Cela signifie également que les appareils ont besoin de beaucoup d’autres puces pour construire les appareils.

Les actions de semi-conducteurs présentées ci-dessous restent les meilleures du secteur.

Actions de semi-conducteurs à surveiller : Ambarella (AMBA)

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de ce nom, mais vous avez entendu parler de certains de ses gros clients. AMBA est le stock de semi-conducteurs qui effectue la compression vidéo pour toutes ces caméras vidéo numériques.

Il licencie également sa technologie à un certain nombre d’autres entreprises qui souhaitent des caméras de qualité, durables et de petite taille pour un certain nombre de tâches. Il a été le moteur des premiers caméscopes à semi-conducteurs et reste un acteur clé des caméras de télévision en studio. Les caméras d’action ne sont qu’un élément de son potentiel de croissance. À l’avenir, les véhicules autonomes, les caméras de tableau de bord dans les véhicules intelligents, les drones et d’autres marchés se développeront considérablement. Et AMBA est là.

AMBA a à peine bougé depuis le début de l’année, mais ses chiffres pour le premier trimestre ont été supérieurs aux attentes et devraient se renforcer à mesure que les blocages de la chaîne d’approvisionnement et de la production s’atténuent.

Cette action est notée Portfolio Grader B.

Technologie Amkor (AMKR)

Techniquement, AMKR existe depuis 1935. Mais ce n’est que dans les années 1970 qu’elle s’est impliquée sur le marché de la fabrication de puces.

Aujourd’hui, c’est l’une des principales actions de semi-conducteurs. Cependant, son activité principale n’est pas de fabriquer ou de concevoir des puces, mais d’emballer et de tester des jeux de puces.

Fondamentalement, l’emballage des puces signifie connecter les puces à un environnement externe, comme une carte de circuit imprimé. Cela signifie également que les puces sont protégées des dommages pendant le transport et lors de l’utilisation. Et les tests deviennent le contrôle qualité de l’emballage.

Cela signifie qu’AMKR peut faire son travail tant qu’il y a du volume, qui augmente à nouveau. De plus, AMKR a son siège en Arizona et bénéficiera donc de l’initiative « Buy America » de la nouvelle administration.

L’action AMKR est en hausse de 64% depuis le début de l’année, mais se négocie à un ratio cours/bénéfice actuel inférieur à 13x.

Cette action est notée Portfolio Grader B.

Actions de semi-conducteurs à surveiller : Diodes Inc (DIOD)

Bien que son nom soit clair, DIOD figure dans cette liste de stocks de semi-conducteurs car il fournit les composants des puces et des chipsets plutôt que les puces elles-mêmes.

Une chose surprenante à propos de l’entreprise est qu’elle a commencé en 1959 à Plano, au Texas. Et pourtant, au cours des nombreuses décennies du boom technologique, DIOD est un acteur assez discret. Elle compte désormais 28 sites dans le monde où travaillent plus de 7 000 employés.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard de dollars en 2019 et une capitalisation boursière d’environ 4 milliards de dollars, DIOD s’est taillé un créneau très demandé dans les bons comme dans les mauvais moments.

Le stock de DIOD a gagné 25 % depuis le début de l’année et il est bien placé pour se développer à mesure que les chaînes d’approvisionnement des stocks de semi-conducteurs se remettent sur la bonne voie.

Cette action est notée Portfolio Grader B.

Enphase (ENPH)

Quand vous pensez ENPH, ne pensez pas aux ordinateurs. Pensez solaire. Bien qu’il rejoigne divers stocks de semi-conducteurs dans cette liste, ENPH fabrique en fait des micro-onduleurs. Et c’est l’une des rares entreprises qui les fabriquent avec un volume suffisant pour suivre le rythme de l’industrie solaire.

Les panneaux photovoltaïques convertissent la lumière du soleil en chaleur en électricité. Cette électricité est du courant continu (DC). La plupart des propriétés résidentielles et commerciales aux États-Unis fonctionnent au courant alternatif (AC). Le réseau fonctionne sur AC.

Les micro-onduleurs convertissent le courant continu du solaire en courant alternatif pour alimenter les maisons et les entreprises, le retourner au réseau ou le stocker dans des batteries. Inutile de dire que le titre a décollé car les énergies renouvelables et les investissements ESG ont stimulé l’intérêt pour ce titre unique.

L’ENPH a considérablement augmenté au cours des 12 derniers mois, mais il a perdu près de 7 % depuis le début de l’année. C’est encore cher selon les mesures traditionnelles, mais c’est pratiquement le seul jeu en ville et cette ville passe à l’énergie solaire.

Cette action est notée Portfolio Grader B.

Actions de semi-conducteurs à surveiller : Nvidia (NVDA)

Les unités de traitement graphique (GPU) traduisent les données en images. Pensez aux jeux vidéo, aux caméras de voiture, au cloud computing et à la visualisation Big Data, à la réalité virtuelle et à la téléconférence, pour ne citer que quelques marchés massifs.

NVDA est actuellement le premier fabricant de GPU au monde. C’est aussi le porte-drapeau des GPU de pointe. À tel point que la plupart des principaux fabricants d’ordinateurs et d’appareils utilisent par défaut les GPU NVDA dans leurs produits haut de gamme.

Certes, d’autres grandes sociétés de semi-conducteurs fabriquent des GPU de qualité, mais NVDA s’est imposé comme le leader du secteur et est assez grand pour approvisionner ses clients.

L’action NVDA a gagné 56% depuis le début de l’année et se négocie à un P/E élevé, mais elle se situe au sommet de tant de marchés clés que la plupart des mesures ne rendent pas justice à l’avenir. Sa capitalisation boursière de 484 milliards de dollars en témoigne.

Cette action est notée Portfolio Grader B.

Semi-conducteur en treillis (LSCC)

Comment obtenez-vous un code informatique pour déplacer un bras robotique pour souder une couture sur une ligne de production ? Vous utilisez des dispositifs logiques programmables. Ils sont l’intermédiaire entre le logiciel et la création d’une action.

Vous pouvez également penser à quelque chose de plus spécifique individuellement, comme un capteur voyant que vous êtes sur le point de heurter la voiture devant vous. Tout d’abord, la programmation indique à votre voiture d’envoyer une tonalité d’avertissement. Si cela ne fonctionne pas, il frappe les freins.

LSCC est dans ce secteur depuis 1983. Bien qu’il existe d’autres actions de semi-conducteurs dans ce secteur, y compris les grands fabricants de puces, LSCC a une excellente clientèle et une très bonne réputation dans l’industrie.

Le fait est que LSCC est au bon endroit pour une croissance significative dans la robotique, les véhicules autonomes et d’autres secteurs. L’action LSCC est en hausse de 24% depuis le début de l’année et bénéficiera d’un grand coup de pouce à mesure que les constructeurs automobiles recommenceront à construire.

Actions de semi-conducteurs à surveiller : SiTime (SITM)

Les systèmes micro-électromécaniques (MEMS) sont des systèmes mécaniques ultra-petits qui se combinent avec des systèmes électriques au niveau nanotechnologique. Dans le cas de SITM, il construit des MEMS qui exécutent des horloges plus petites qu’une tête d’épingle pour une utilisation dans les téléphones portables, les ordinateurs et les appareils informatiques embarqués comme les voitures… ou les grille-pain.

À ce jour, SITM compte 2 milliards de ses MEMS installés dans divers appareils à travers le monde.

Auparavant, ces dispositifs de chronométrage fonctionnaient au quartz. Mais SITM est passé à la prochaine génération pour trouver une solution encore meilleure.

SITM a été lancé en 2005, mais maintenant que nous entrons dans une nouvelle ère de l’informatique mobile qui inclut le transport et les appareils intelligents, le marché des produits SITM continue de se développer. C’est un acteur très intéressant parmi ces actions de semi-conducteurs.

SITM a augmenté de 82 % depuis le début de l’année et continue d’étendre sa réputation et ses produits.

Cette action est notée Portfolio Grader A.

Microélectronique unie (UMC)

Vous avez peut-être entendu le terme « entreprise de semi-conducteurs sans usine » véhiculé. Fondamentalement, il y a eu une transition ces dernières années des fabricants de puces qui fabriquent (fabriquent) leurs propres puces à ceux qui conçoivent et fabriquent des puces mais ne les fabriquent pas (sans usine).

Ce que cela signifie pour une nouvelle génération de sociétés de puces, c’est qu’elles n’ont pas de construction, d’exploitation et d’entretien d’usines de fabrication de puces de plusieurs milliards de dollars (c’est-à-dire les fonderies). Certains des grands stocks de semi-conducteurs continuent de suivre la voie de l’intégration verticale, y compris les fonderies.

Mais bon nombre des stocks de semi-conducteurs les plus récents ont choisi de devenir sans usine. Et l’un de leurs principaux partenaires stratégiques est UMC, l’une des plus grandes fonderies au monde. C’était également le premier titre de semi-conducteurs coté à Taïwan. C’est maintenant la troisième plus grande fonderie au monde et la meilleure valeur.

L’action UMC a augmenté de 30% depuis le début de l’année, a un dividende de 2% et se négocie à un P/E actuel inférieur à 17x.

Cette action est notée Portfolio Grader A.

A la date de publication, Louis Navellier a les positions AMKR, ENPH, NVDA, LSCC, SITM et UMC dans cet article. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

