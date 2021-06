8 actions Reddit chaudes qui pourraient être le prochain grand mème

Actions Meme, actions Reddit – appelez-les comme vous voulez, mais elles sont de retour en action. Ce groupe a déjà vu beaucoup d’actions sauvages sur les prix, avec d’autres en cours.

Maintenant, la plupart des commerçants ne sont pas étrangers à une bonne compression courte à l’ancienne. Mais le mouvement des prix en 2021 a été tout simplement époustouflant, créant un divertissement sauvage pour les analystes en fauteuil.

Le nouveau coronavirus a fait des ravages dans l’économie, les chaînes d’approvisionnement et, dans une certaine mesure, notre marché boursier. Mais en 2021, le marché s’était plutôt bien comporté. Il a ignoré une pandémie mondiale et a survécu à une élection présidentielle hostile. Il n’a même pas bronché lors du drame de début janvier à Washington, DC, lorsque des émeutiers ont pris d’assaut le Capitole.

Tout cela a contribué au rallye massif que nous avons vu plus tard dans le mois et en février. Les actions à forte croissance, les SPAC, les introductions en bourse et ces nouvelles actions Reddit faisaient fureur.

Appelez-les comme vous voulez, mais ces actions ont le potentiel de faire des rallyes torrides. Certains rallient des centaines de pour cent, d’autres peuvent sauter des milliers de pour cent au cours des semaines ou des mois. À l’inverse, beaucoup voient des gains importants qui s’évaporent en quelques jours.

Cette action sur les prix est passée d’un ou deux stocks et s’est maintenant répandue dans des dizaines de noms différents. Divertissement AMC (NYSE :AMC) a été le leader récent. Voici huit autres qui pourraient également essayer de diriger.

GameStop (NYSE :GME)

Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY)

La mûre (NYSE :BB)

Vierge Galactique (NYSE :SPCE)

Wendy’s (NASDAQ :LOUPE)

Compagnies de fusées (NYSE :RKT)

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER)

Palantir (NYSE :PLTR)

Ces entreprises couvrent des secteurs d’activité, mais la thèse de l’investissement est la même : ces noms gagnent du terrain sur les forums en ligne alors que les commerçants recherchent le prochain candidat pour augmenter de 40%, 50% ou plus en une seule session. Ensuite, nous voyons toutes sortes de short-squeezes épiques plus haut.

Actions Reddit à surveiller : GameStop (GME)

Source : Northfoto / Shutterstock.com

Peut-on même parler des actions Reddit sans parler de GameStop ? Les actions se négocient bien ces derniers temps, mais elles n’ont pas grimpé comme certains de ces autres noms. Cela dit, GameStop est un stock d’environ 250 $ – pas un nom à un chiffre ou inférieur à 20 $, comme beaucoup d’autres sur cette liste.

La société vient de publier des bénéfices, dépassant à la fois les attentes en termes de chiffre d’affaires et de résultat net. Cependant, la réaction a été assez dure, les actions ayant chuté sur le rapport. Compte tenu de sa taille, il peut être difficile pour les investisseurs de faire une offre significativement plus élevée sur l’action GME, en particulier maintenant que son intérêt à découvert est tombé à un niveau plus raisonnable.

Pourtant, GameStop a été l’un des leaders de ce mouvement de compression courte et cela signifie qu’il pourrait décoller à tout moment.

Le président de la société est Ryan Cohen, co-fondateur et ancien PDG de moelleux (NYSE :CHWY). Il recherche un nouveau PDG capable de diriger la stratégie de commerce électronique de l’entreprise.

La valorisation est élevée, mais de bonnes nouvelles pourraient déclencher davantage de hausse. Gardez un œil sur celui-ci.

Bain au lit et au-delà (BBBY)

Source : Shutterstock

En fait, j’ai nommé Bed Bath & Beyond comme mon choix pour le meilleur stock de 2021. Cependant, je ne l’ai pas fait en supposant que les « commerçants Reddit » et les « actions mèmes » deviendraient une chose. Lorsque j’ai d’abord couvert ce titre, il s’agissait de la transformation de l’entreprise.

D’accord, très bien… une partie de la thèse était l’intérêt massif à court terme pour les actions BBBY à venir en 2021. Pourtant, je ne pensais pas que nous verrions des compressions aussi courtes épiques à tous les niveaux.

Bed Bath & Beyond a toujours environ 65% de son flottant vendu à découvert, bien que ce chiffre soit inférieur aux actions en circulation. Pourtant, l’entreprise a changé la donne en se concentrant sur le commerce électronique et les solutions omnicanales. Cela contribue à alimenter les flux de trésorerie disponibles et les bénéfices de BBBY et a permis à la direction de lancer un plan de rachat d’actions assez important.

BlackBerry (BB)

Source : Shutterstock

Avec son prix bas et sa légion de traders haussiers fidèles, BlackBerry a trouvé sa place sur la liste des actions short-squeeze préférées des traders.

Sérieusement, il y a des investisseurs dévoués dans ce nom. Certains attendent depuis des années. D’autres sont nouveaux dans le parti. Mais les deux groupes – et tout le monde entre les deux – examinent le potentiel haussier des actions BB.

Alors que BlackBerry n’a peut-être plus son smartphone dans la poche de chaque homme d’affaires grâce à Pomme (NASDAQ :AAPL), il a un bon logiciel. Il dispose également d’une sécurité renforcée.

Fait intéressant, l’industrie automobile est devenue un contributeur important aux activités de BlackBerry, grâce à tous les logiciels, à la sécurité et à l’interconnectivité des véhicules d’aujourd’hui. Encore une fois, de bonnes nouvelles pourraient créer une belle pop dans celui-ci si les taureaux maintiennent leur élan.

Vierge Galactique (SPCE)

Source : Tun Pichitanon / Shutterstock.com

Virgin Galactic est un favori des raccourcis depuis un certain temps maintenant. C’est tout simplement une action trop juteuse pour ne pas être négociée lorsque l’environnement est propice. Mais ne manquons pas Virgin pour ce qu’elle est – il s’agit d’une action spéculative.

La société ne génère aucun chiffre d’affaires significatif et fonctionne actuellement à perte en raison des frais généraux de développement et d’exploitation. Naturellement, les vendeurs à découvert aiment se lancer dans celui-ci en conséquence. Je veux dire, sans revenus réels et avec une capitalisation boursière de 8,5 milliards de dollars, qui peut leur en vouloir ?

Cependant, lorsque l’intérêt à court terme devient élevé (comme c’est souvent le cas pour les actions SPCE), les acheteurs ne peuvent pas résister à l’envie de presser.

Virgin espère devenir une entreprise de tourisme spatial et est en bonne voie avec ses jalons de vol. De plus, il travaille avec la NASA sur la technologie à grande vitesse. La société a récemment déposé une demande d’enregistrement pour vendre jusqu’à 1 milliard de dollars d’actions, ce qui n’a de sens que dans le contexte de la reprise actuelle.

Bien que cela sape généralement une partie de son élan, une offre d’actions peut déclencher plus de hausse dans ce climat fou.

Wendy (WEN)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Wendy’s s’est soudainement retrouvée avec une chaise à la table courte. Et honnêtement, c’est fascinant pour moi.

Les actions se négociaient de manière relativement normale et Wendy’s n’a jamais été l’une des grandes actions Reddit en janvier. Mais cela n’a pas empêché le titre de bondir de plus de 25 % en une seule journée. Celui-ci est déroutant.

L’action Wendy’s n’a pas un intérêt court élevé (moins de 5%). Il a de solides attentes de croissance, mais cela est principalement dû à un rebond post-coronavirus. Cependant, les revenus devraient augmenter de 6,7% cette année et de 2,5% en 2022.

D’où vient tout ce battage médiatique, je ne suis pas sûr. Mais si l’action peut contenir environ 24 $ à 25 $, elle pourra peut-être tester à nouveau ses sommets.

Compagnies de fusées (RKT)

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

Rocket Companies a déjà pris les shorts à la tâche et je suis sûr que ses investisseurs n’aimeraient rien de plus que de recommencer. C’est d’autant plus vrai que les actions ont chuté de 30% entre le plus haut de mai et le plus bas de mai. Et cela n’inclut pas le coup dur que Rocket Companies a subi lors de sa première compression majeure à la hausse en mars.

Pour mémoire, les actions ont chuté de plus de 60% entre ce sommet et le creux de mai.

Depuis lors, Rocket a trouvé sa place. Contrairement à Wendy’s, celui-ci a un intérêt à court terme plus élevé, bien qu’à environ 14%, il ne soit pas exactement élevé par rapport aux actions Reddit précédentes.

Mais la direction a également pris ses propres coups. Lorsque la société a annoncé ses bénéfices en février, elle a annoncé un dividende spécial de 1,11 $ par action. Lorsqu’ils détiennent à découvert, les vendeurs à découvert doivent payer le dividende par action sur leurs avoirs. De plus, la société a annoncé un rachat de 1 milliard de dollars en novembre.

ContextLogic (WISH)

Source : sdx15 / Shutterstock.com

ContextLogic est devenu public fin 2020 à la mi-décembre. Je ne sais donc pas si je le classerais parmi les actions Reddit d’origine en fonction de son rallye au premier trimestre. Mais la récente action sur les prix a « meme stock » écrit partout.

Son rallye au premier trimestre a pris ContextLogic au nord de 30 $. Cependant, cela était probablement dû aux tendances plus larges du marché, car les actions de croissance, les SPAC, les introductions en bourse et d’autres avoirs spéculatifs montaient en flèche.

Cette fois-ci, cependant, l’action WISH est clairement au centre de l’attention. Avec un intérêt à court de plus de 15 % et un prix de l’action bon marché (il était proche de 7,50 $ il y a quelques jours), celui-ci était mûr pour une certaine attention. Cela aide que le stock ait chuté de près de 80% du sommet au creux.

Il a également des estimations de croissance solides, avec des attentes de revenus de 20% au cours de chacune des trois prochaines années. La société exploite une plate-forme mondiale de commerce électronique qui permet de connecter les utilisateurs aux commerçants, tout en fournissant divers services à ces derniers.

Palantir (PLTR)

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Palantir est quelque peu tombé à l’eau ces derniers temps. Alors que les taureaux aiment toujours les perspectives à long terme de l’entreprise et que l’entreprise continue d’ajouter plus de contrats, le cours de l’action a connu des difficultés.

Comme Rocket, les actions ont chuté de plus de 62% du sommet au creux, bien que cela compte également à partir du rallye alimenté par le court-squeeze de l’action il y a quelques mois. Depuis lors, les investisseurs ont enregistré une remontée de 40 % par rapport au creux du mois dernier.

La communauté des analystes est assez optimiste à ce sujet. Ils s’attendent à une croissance des revenus de 35% cette année, puis de 28,5% au cours de chacune des deux prochaines années. C’est sacrément bien et cela aide à justifier que l’évaluation des revenus à terme 23 fois qu’il commande actuellement.

Bien qu’il n’ait pas beaucoup d’intérêt à court terme pour le moment, Palantir est un favori de l’élan. Si les autres actions Reddit font une pause dans le rallye, celle-ci pourrait se retrouver comme la prochaine action à la hausse faisant la une des journaux.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.