8 ans de prison pour avoir volé des pièces DASH d’une valeur de 6,8 millions de dollars ⋆ Crypto new media

Afek Zard – un résident israélien – passera les huit prochaines années derrière les barreaux pour avoir volé 75 000 pièces DASH d’une valeur de 22 millions de shekels ou environ 7 millions de dollars à un ami proche. Outre la peine de prison, l’homme paiera une amende de 1,5 million de dollars et une indemnité de 80 000 $ à la victime.

Méfiez-vous des amis lorsque vous traitez avec la crypto

Le tribunal de district de Be’er Sheva a envoyé en prison pour 8 ans Afek Zard, 27 ans, qui a détourné 75 000 pièces numériques d’une valeur d’environ 6,8 millions de dollars. Chose assez surprenante, la victime de l’homme était un ami.

Selon les autorités, Zard – qui a de l’expérience dans les investissements en crypto-monnaie – était un invité régulier chez son ami et avait même sa propre clé. Malheureusement pour la victime, le criminel a profité de cette amitié et un jour a piraté son ordinateur et volé les détails de son portefeuille numérique qui comprenait 75 000 pièces DASH.

Au moment du crime, le montant de la crypto-monnaie valait environ 6,8 millions de dollars, car une seule unité de DASH s’échangeait à 82,5 dollars. À la suite de l’enquête, Zard a nié toutes les accusations portées contre lui et a refusé de donner les mots de passe de son propre ordinateur et de son téléphone portable. Ainsi, les enquêteurs de la police n’ont pas pu confisquer les avoirs volés.

Cependant, le juge Yoel Eden a statué que le témoignage de Zard n’était pas digne de confiance et qu’il est effectivement coupable. Le tribunal l’a reconnu coupable de plusieurs crimes tels que le piratage de matériel informatique, le blanchiment d’argent, l’infraction de fraude en vertu de l’ordonnance relative à l’impôt sur le revenu et le vol aggravé.

Le parquet a en effet exigé au moins 12 ans de prison pour Zard car il s’agit d’un crime grave impliquant un nouveau type de monnaie. Cependant, son avocate – Giora Hazan – a réussi à réduire sa peine à huit ans en affirmant :

“Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle plate-forme sur laquelle l’infraction a été commise, les dommages causés au conforme sont des dommages” normaux et anciens “, tout comme cela aurait été le cas si l’accusé était entré dans la maison du conforme et avait volé plusieurs dizaines de millions de shekels. . “

Outre les années derrière les barreaux, Zard devra payer une amende de 1,5 million de dollars et indemniser son « ami » d’environ 80 000 dollars.

Voler des cryptos autour d’un verre de vin

Comme l’a rapporté CryptoPotato, une histoire similaire s’est produite à Malte le mois dernier. Cette fois, cependant, les deux hommes n’étaient pas chez eux mais dans un restaurant.

Tout en déjeunant, l’accusé – Luke John Milton, 25 ans – a exhorté la victime de 27 ans, Dillon Attard, à investir 6 000 $ dans la blockchain sur son téléphone. Tout en observant, ce dernier a senti que quelque chose n’allait pas et a arraché son appareil à l’accusé seulement pour voir que sa crypto d’une valeur de 700 000 $ est devenue zéro car apparemment le premier a détourné les fonds vers un autre portefeuille.

Lorsque la police est arrivée, Milton a tenté de rejeter le blâme en prétendant qu’il était la victime de la fraude. Cependant, lorsque le Financial Crimes Investigation Department (FCID) a demandé aux deux hommes de remettre leur téléphone, l’accusé est devenu agité et a refusé de le faire.

L’affaire devrait se poursuivre le 11 août. Fait intéressant, Milton a nié avoir révélé son mot de passe sur son téléphone, et les policiers envisageaient d’embaucher des experts étrangers qui pourraient déverrouiller l’appareil et ainsi aider à résoudre le problème.

