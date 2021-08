8 applications de rencontres à trois – Comment avoir un plan à trois

Les plans à trois peuvent très bien être l’une de ces choses mythiques que vous savez que les autres font, mais vous n’avez tout simplement pas réussi à vous maîtriser. Donc, si “avoir un plan à trois” n’a pas encore été rayé de votre liste, vous êtes au bon endroit.

La bonne nouvelle est qu’il existe en fait un moyen très simple de réaliser vos rêves de ménage à trois, et cela a tout à voir avec le téléchargement des bonnes applications de rencontres.

Accédez à * Tout * de Cosmo

Étant donné qu’il est presque impossible de tomber par hasard sur les trios (malgré l’apparence de Gossip Girl), les applications de rencontres spécialement conçues pour les relations polyamoureuses, le sexe en groupe et, oui, les trios, sont là où elles se trouvent.

Voici donc quelques-unes des meilleures applications de rencontres qui mèneront à des conversations incroyables, à des échanges de sextos séduisants et peut-être même à un trio ou deux. Faites-vous plaisir et téléchargez-les avant de frapper tous vos amis (à moins que ce ne soit comme ça que vous roulez – et si c’est le cas, soyons amis).

La meilleure application pour toute personne intéressée par une relation polyamoureuse : #Open

Si vous recherchez une relation ou un trio éthique non monogame, #Open est sans aucun doute le premier endroit à vérifier. C’est l’une des applications les plus inclusives du marché, sa mission étant d'”accepter des personnes de toutes identités et orientations de genre, de tous les horizons, dans toute sorte de relation qui vous rend heureux, peu importe ce qui vous motive”.

Les critiques s’extasient sur son interface facile à utiliser et son large éventail d’options de genre et d’intérêt. Les utilisateurs disent également qu’il se sent super en sécurité, ce qui est un gros plus si c’est la première fois que vous vous tournez vers une application pour un trio. Vous pouvez mettre à niveau votre abonnement pour 9,99 $ par mois, mais honnêtement, l’application de base est solide en soi.

Télécharger ici

La meilleure application pour les licornes : 3way

Cette application est donc vraiment destinée aux échangistes et aux “couples sexuellement aventureux”. Comme la plupart des autres applications, elle propose également de nombreuses options d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Mais la meilleure caractéristique à mon avis est la possibilité de filtrer par type de couple (comme MF, FF, MM – vous l’avez compris) afin que vous puissiez facilement trouver qui vous convoitez. 3way a également des fonctionnalités “cupidon” super amusantes qui rendent la recherche d’un match plus un jeu, ce qui est génial si jamais vous êtes fatigué de glisser.

L’option premium, qui commence à 15,99 $ pour un mois ou à 8 $ / mois pour six mois, vous offre des fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité de voir qui a consulté votre profil et des filtres de recherche supplémentaires.

Télécharger ici

Le meilleur pour tous ceux qui se sentent fringants pour quelque chose qui n’est pas vanille : Feeld

Initialement appelée 3nder (avant d’être poursuivie par Tinder pour sa ressemblance avec la marque – lol), Feeld est l’application la plus connue pour parler à plusieurs personnes – et est en fait fortement recommandée par la communauté polyamoureuse. Vous pouvez rejoindre l’application en couple ou en solo, elle dispose d’une excellente fonctionnalité de chat parfaite pour les messages à plusieurs personnes, elle est basée sur l’inclusivité (je parle de plus de 20 identités sexuelles et de genre), et même si elle utilise Facebook pour faire Bien sûr que vous êtes une personne réelle, c’est totalement discret et (heureusement) ne publiera pas sur votre page.

Bien que l’application de base soit gratuite, vous pouvez payer un supplément pour son ~ abonnement majestueux ~, qui coûte 15,49 $ par mois ou 30,99 $ pour trois mois. Les deux options vous offrent des fonctionnalités améliorées, notamment plus de confidentialité (comme la possibilité de masquer votre profil aux amis FB également sur l’application), la possibilité de voir vos goûts et la possibilité d’ajouter des photos que seuls vos matchs peuvent voir * remue les sourcils de manière suggestive. *

Télécharger ici

Le meilleur pour les trios purs : 3Somer

Contrairement à Feeld, qui est idéal pour tous les types de problèmes, 3Somer est une application littéralement spécialement conçue pour trouver des trios. Que vous souhaitiez quelque chose de décontracté ou de sérieux, l’application est incroyablement facile à utiliser car son interface fonctionne comme toutes les autres applications de rencontres grand public. Vous créez un profil (que ce soit en solo ou en couple) et vous commencez à correspondre avec des personnes du quartier en glissant. L’application vous permet de spécifier ce que vous aimez et vous donne également plus de liberté avec votre profil, vous permettant de publier des photos et des mises à jour de statut tout comme Facebook. L’application de base est gratuite, mais vous pouvez payer 15,49 $ par mois ou 99,99 $ par an pour son abonnement Premium Gold.

Télécharger ici

Le meilleur pour les petits budgets : 3Fun

Alors que de nombreuses applications à trois ont les mêmes concepts généraux (chats, images et, espérons-le, un orgasme à la fin), 3Fun semble offrir les fonctionnalités les plus précieuses dans son téléchargement de base gratuit. Non seulement vous pouvez réellement voir qui aime votre profil et discuter de manière illimitée, mais vous pouvez également parcourir, ajouter des photos privées et définir des limites de localisation afin que vos voisins ne trouvent pas votre compte (si vous ne le souhaitez pas). La meilleure partie : il y a une vérification photo qui élimine les bots et les faux comptes. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau, l’abonnement au service VIP commence à 29,99 $ par mois, mais TBH, le compte de base répondra très probablement à tous vos besoins.

Télécharger ici

Le meilleur pour les fans d’Instagram : 3e

Si votre langage amoureux est les histoires Instagram, vous serez à 100% ici pour le modèle de 3rd. Bien qu’il soit livré avec toutes les cloches et sifflets habituels, il dispose également d’un outil appelé “Moments” qui vous permet de partager des détails à jour comme vous le feriez dans votre histoire. Bien qu’il n’ait pas autant d’options gratuites que d’autres applications, une fois que vous avez payé, il fournit tout ce que vous pourriez souhaiter – comme un profil complet qui décrit exactement ce que vous recherchez et une interface simple à utiliser. Le prix commence avec des abonnements d’un mois à 9,99 $ ou vous pouvez obtenir un abonnement de 6 mois pour 39,99 $.

Télécharger ici

Le meilleur pour tous ceux qui cherchent à s’amuser en utilisant l’application : Fantasy Match

Lorsqu’il s’agit d’une application complète qui vous renseigne réellement sur vos défauts et curiosités, aucune des autres ne peut se comparer à Fantasy Match. Vous pouvez l’utiliser de plusieurs manières, que vous vous joigniez en couple ou en solo. Fondamentalement, vous disposez de trois options principales pour l’utilisation de l’application (que vous pouvez mélanger et utiliser à votre propre discrétion). Vous pouvez apprendre (discuter avec un expert ou explorer différents intérêts), jouer (salut, salles privées et invites de convo) ou flirter (où vous pouvez vous connecter avec les habitants). Allant de 5 $ à 10 $, vous pouvez ajouter des choses comme un abonnement à un club, qui débloque encore plus de fonctionnalités, ou vous pouvez acheter des ~ histoires sexy ~ pour réchauffer encore plus les choses.

Télécharger ici

Le meilleur pour ceux qui ne veulent pas d’une nouvelle application : Tinder

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà téléchargé Tinder ou qu’il se trouve quelque part dans le nuage insaisissable. Assez drôle, il est tout aussi facile d’utiliser l’application pour trouver un tiers ou un couple désireux que de trouver un célibataire assoiffé.

Sélectionnez simplement votre préférence sexuelle, le sexe que vous recherchez, ajoutez des photos de vous et de votre SO (si vous êtes un duo à la recherche d’un troisième), et lancez-vous. Assurez-vous que votre biographie est très claire afin que les gens ne soient pas confus et profitez des avantages de l’utilisation de l’une des applications de rencontres les plus populaires dans un format que vous avez probablement déjà utilisé pour trouver quelques aventures dans le passé. Mettez à niveau vers Plus pour 9,99 $ ou Gold pour 14,99 $ pour débloquer des avantages supplémentaires comme un Boost pour être le meilleur profil de votre région pendant 30 minutes ou des Super Likes pour vous démarquer des autres qui cherchent à s’envoyer en l’air.

Télécharger ici

Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder avec votre famille.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io