8 articles dont chaque fan a besoin en cette période des fêtes

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Avec les vacances qui approchent à grands pas, vous devrez agir rapidement si vous souhaitez offrir un cadeau à toutes les personnes de votre liste. Heureusement, PopCulture.com vous a couvert quand il s’agit de trouver le cadeau parfait pour le fan de Bravo dans votre vie. Donc, si vous ne voulez pas être « tardif » pour la fête de Noël, lisez la suite pour savoir où vous pouvez acheter un cadeau que tout fan de Real Housewives ou de Top Chef adorerait.

Au fil des ans, Bravo a produit des moments télévisés incroyablement emblématiques. Bien sûr, il est tout à fait naturel qu’un fan inconditionnel de Bravo veuille un cadeau qui donne vie à une partie de cette magie emblématique. Des livres de cuisine écrits par les femmes au foyer aux jeux mettant en vedette vos Bravolebrities préférées (et leurs one-liners hilarants), il existe de nombreuses avenues vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour trouver quelque chose de cool et pas, vous savez, totalement pas cool.

Si vous avez du mal à trouver le cadeau parfait pour ce fan de Bravo, ne vous inquiétez plus. PopCulture.com vous a entièrement couvert quand il s’agit d’offrir des cadeaux cette saison des fêtes.

Qu’est-ce que vous meme? Le vrai jeu des femmes au foyer

(Photo : Amazon)

Vous voulez mettre vos connaissances sur le fandom de Real Housewives à l’épreuve ? Grâce au jeu What Do You Meme ?: The Real Housewives Expansion Pack, c’est exactement ce que vous pouvez faire. Vous pourrez créer tous les meilleurs mèmes avec un peu d’aide de Lisa Vanderpump et Kenya Moore.

23 $ sur Amazon

Camée de votre bravolebrity préférée

Cameo est une mine d’or si vous recherchez un message réel et personnalisé de l’une de vos Bravolebrities préférées. Sur Cameo, vous pouvez acheter une vidéo de stars de la réalité telles que Scheana Shay de Vanderpump Rules, l’ancienne star de Real Housewives of New York Bethenny Frankel, la star de Real Housewives of New Jersey Teresa Giudice et bien d’autres. Naturellement, les prix varient par Bravolebrity. Vous voudrez également vous assurer de faire une demande le plus tôt possible afin de pouvoir recevoir votre camée d’ici Noël.

Divers prix chez Cameo

Abonnement Paon

Quel meilleur cadeau pour un fan de Bravo qu’un service de streaming pour regarder ses émissions préférées ? Avec Peacock, les fans peuvent regarder certaines de leurs émissions préférées telles que Real Housewives of New Jersey et Summer House. Le service de streaming propose également du contenu original sur les femmes au foyer, notamment Real Housewives: Ultimate Girls Trip et Real Housewives of Miami. Autrement dit, ils auront de quoi veiller pendant les vacances de Noël.

Allant de 0 $ à 9,99 $ (mensuel) chez Peacock

Le nouveau livre d’Andy Cohen

(Photo : Amazon)

Le parrain de Bravo lui-même, Andy Cohen, a récemment publié un nouveau livre, Glitter Every Day: 365 Quotes from Women I Love. Si vous avez un fan de Bravo dans votre vie, ce livre est un incontournable. Le livre de Cohen contient des citations de bon nombre de vos vraies femmes au foyer préférées, y compris bon nombre de leurs one-liners emblématiques. Donc, vous pouvez certainement vous attendre à ce qu’il fournisse une tonne de rires.

15,58 $ sur Amazon

Une chemise emblématique Dorinda Medley

(Photo : Redbubble)

Dorinda Medley n’était pas dans le meilleur espace lorsque ce moment emblématique s’est abattu sur les vraies femmes au foyer de New York, mais le destinataire de votre cadeau le sera lorsqu’il recevra cette chemise ! « Je vais te dire comment je vais, pas bien salope » de Medley est probablement l’une des répliques les plus connues de l’histoire des femmes au foyer. Maintenant, vous pourrez cimenter le moment pour le fan de Bravo dans votre vie avec ce cadeau.

22,31 $ chez Redbubble

Le livre de cuisine de Teresa Giudice

(Photo : Amazon)

Au fil des ans, de nombreuses femmes au foyer ont écrit un livre. L’un des livres les plus en vue était en fait le livre de cuisine de la star de RHONJ Teresa Giudice, Fabulicious!: Teresa’s Italian Family Cookbook. Le livre de cuisine, qui a déclenché de nombreux drames sur RHONJ il y a quelques années, vous fournira toutes les délicieuses recettes dont vous aurez besoin pour préparer un dîner approuvé par Giudice (guide de retournement de table non inclus). Si vous voyiez le festin italien Giudice organisé sur Real Housewives: Ultimate Girls Trip, vous placeriez ce livre de cuisine dans votre propre panier Amazon.

48,85 $ sur Amazon

Une tasse sous le pont

(Photo : Redbubble)

Vous ne pourrez peut-être pas acheter un voyage sous le pont pour le destinataire de votre cadeau, mais vous pouvez lui apporter un peu de magie à la maison. Redbubble propose un certain nombre de cadeaux sur le thème Bravo, y compris plus que quelques goodies Under Deck. Les fans de Under Deck peuvent avoir l’impression de parler avec le capitaine Lee lui-même avec cette tasse, mettant en vedette l’une de ses célèbres lignes (encore NSFW).

16,15 $ chez Redbubble

Le regard de Brian Moylan sur la franchise « Real Housewives »

(Photo : Amazon)

The Housewives: The Real Story Behind the Real Housewives de Brian Moylan présente la franchise comme jamais auparavant. Avec des informations en coulisses et des récits de première main de femmes au foyer et de producteurs, le livre sera certainement une lecture révélatrice pour tout fan de Bravo. Le livre de Moylan suit la franchise Housewives depuis ses humbles débuts en 2006, l’année de la première de Real Housewives of Orange County. Depuis la création de la première émission Housewives, la série a continué à produire des retombées dans tout le pays (et dans le monde) et a fourni plus de divertissement que vous ne pouvez même l’imaginer.

23,49 $ sur Amazon