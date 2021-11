8 astuces pour maîtriser le jeu

Microsoft a surpris les fans avec une première sortie multijoueur Halo Infinite lundi dernier, supprimant des millions d’engagements de joueurs pour la semaine (et au-delà) en un clin d’œil. D’après ce que nous avons vu et joué jusqu’à présent, le gameplay du jeu de tir à la première personne de 343 Industries est assez proche de certains des meilleurs chapitres de la série, donc les vétérans devraient se sentir comme chez eux. Et la courbe d’apprentissage pour les nouveaux arrivants ne se sent pas trop mal non plus, ce qui signifie qu’ils devraient se familiariser assez rapidement avec les mécanismes de base du jeu.

Si cela ne devait pas arriver, nous sommes là pour vous aider avec nos huit conseils pour maîtriser Halo Infinite. Avec nos astuces, vous devriez pouvoir ne pas gaspiller votre kill bien construit pour une erreur de dernière seconde et avoir un rapport ak/d qui ne vous embarrassera pas devant vos amis.

Le multijoueur Halo Infinite se déroule la plupart du temps dans des arènes assez petites, ce qui signifie que vous serez souvent très proche de vos ennemis. Il est donc essentiel que vous utilisiez la bonne vieille attaque de mêlée, en frappant vos ennemis au visage (ou, mieux encore, dans le dos) pour les mettre KO facilement. Attention cependant : le timing est primordial et, pour que votre attaque soit efficace, vous voudrez utiliser votre bash après quelques tirs et abaisser le bouclier de votre adversaire. Sinon, ils auront suffisamment de temps pour réagir et utiliser une attaque au corps à corps contre vous.

Vous venez de gagner une bataille 1v1 et vous voulez courir et trouver un autre ennemi à battre – ne vous inquiétez pas, nous sommes tous passés par là. Quoi qu’il en soit, c’est la plus grosse erreur que vous pourriez faire. Si vous voulez rester en vie le plus longtemps possible lorsque votre santé est faible, ne courez pas contre un autre ennemi pendant un certain temps, trouvez un abri ailleurs, puis attendez que votre bouclier se régénère et que votre barre de santé (en haut de votre écran) pour refaire le plein.

Une autre erreur que vous voyez souvent lorsque vous jouez à Halo Infinite et à de nombreux autres jeux de tir multijoueurs est le rechargement continu des armes. La plupart du temps, les gens n’ont pas vraiment besoin de recharger leur arme, mais ils le font quand même, et c’est quelque chose sur lequel vous devez absolument travailler pour améliorer votre jeu. Ne sous-estimez pas votre arme de poing : qu’il s’agisse d’un pistolet ou autre, vous découvrirez bientôt qu’il est beaucoup plus rapide de la récupérer au lieu d’attendre que votre arme principale se recharge, en particulier dans les zones de carte les plus chauffées.

En parlant de ça, il est tellement tentant d’aller tirer sur les ennemis dès que vous les voyez au loin. C’est une autre erreur assez courante que vous devriez absolument essayer d’éviter. Tirer à une distance excessive signifie que vous avez moins de chances de faire des dégâts à vos ennemis et, surtout, cela leur permet de découvrir que vous êtes là. Votre ennemi pourrait facilement se cacher derrière un coin à proximité et attendre que vous soyez suffisamment proche et sortir pour vous tirer dessus. Soyez patient et attendez d’être dans une bonne position avant d’appuyer sur la gâchette.

Le multijoueur de Halo Infinite vous obligera à jouer de nombreux matchs basés sur des objectifs, plutôt que vos bien-aimés Slayer et Swat. Cela signifie que vous devrez jouer des objectifs et ne pas jouer tout seul. Restez près d’un ou plusieurs de vos coéquipiers pour conquérir une zone dans Strongholds ou Capture the Flag : de cette façon, vous pourrez assister et être assisté contre les attaques ennemies, passer plus de temps, bien, vivant, et être plus utile pour l’équipe. En plus de cela, utilisez des véhicules dans Big Team Battle pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Si quelqu’un est sur votre piste, n’oubliez pas que vous pouvez le déloger une fois que vous êtes suffisamment proche.

Je sais, je sais : les tutos sont ennuyeux à mourir et nous sommes tous si bons que nous n’en avons même pas besoin. Cette fois, cependant, Spartan Academy est vraiment important pour vous aider à comprendre les armes spéciales, telles que Skewer et Ravager : elles peuvent faire une énorme différence dans les matchs les plus difficiles et dans votre nombre de victimes, que vous verrez devenir beaucoup plus élevé une fois que vous aurez les maîtriser. N’hésitez pas à utiliser la nouvelle fonction AI Scan (en bas sur le D-Pad), qui vous montrera la position de ces armes avant de les apprendre.

Les gens ont tendance à sauter de manière compulsive dans les jeux de tir, en particulier lorsque quelqu’un les poursuit, car ils pensent que les ennemis auront plus de mal à leur tirer dessus. En fait, c’est une bonne occasion de vous dire tout cela, à quelques rares exceptions près dans les combats rapprochés, le saut permet de vous renverser plus facilement. Quoi qu’il en soit, vous pouvez profiter de la mobilité plus élevée des Spartans dans Halo Infinite, avec des actions telles que le glissement, qui vous permet de sortir plus rapidement du champ de vision de votre ennemi et peut-être même d’atteindre un coin, où vous pouvez attendre furtivement qu’il arrive. plus proche.

En parlant de manœuvres d’évitement, les grenades sont parmi les meilleures amies des Spartiates lorsqu’ils doivent battre en retraite à la hâte. Si vous remarquez que quelqu’un vous poursuit et que vous ne pouvez vraiment pas vous en débarrasser, jetez une grenade au sol ou dans votre dos pour gagner du temps ou, si c’est votre jour de chance, tuez l’au-delà. Vos ennemis seront endommagés même si vos grenades explosent après votre mort.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.

Le multijoueur Halo Infinite est presque parfait, mais a deux choses à corriger