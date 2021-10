8 autres pénuries sur le point de s’aggraver

par Kerry Lutz, Réseau de survie financière :

Nike Qui pourrait croire que l’aliment de base américain des baskets a été victime de la rupture de la chaîne d’approvisionnement ? Nike a été touché par un certain nombre de problèmes de chaîne d’approvisionnement, notamment des pénuries de conteneurs d’expédition, des arriérés portuaires et un manque de travailleurs, ce qui entraînera probablement une pénurie de produits Nike. La société a averti les clients lors d’un récent appel de résultats que la production et la livraison de ses marchandises dans le monde seraient réduites au moins jusqu’au printemps 2022.

Vélos À la suite des blocages, la demande de vélos a explosé et ils sont devenus extrêmement difficiles à trouver. Il semble que les Américains aient redécouvert leur histoire d’amour avec les deux-roues. Il s’agissait d’une activité de passe-temps saine en raison de sa nature inhérente à la distanciation sociale. On s’attendait à ce qu’après la fin des mesures de quarantaine, les vélos soient à nouveau abondants… ce qui a fini par être faux. Les experts de l’industrie du cyclisme prédisent que les pénuries de vélos dureront au moins jusqu’à la fin de l’année prochaine. Il semble qu’il y ait une pénurie mondiale de composants, ce qui se répercute sur l’approvisionnement en vélos complets.

Il y a eu des fermetures d’usines et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement depuis la pandémie ; en outre, une demande mondiale sans précédent de vélos a contribué à créer une pénurie de vélos sans précédent. La demande n’a jamais été aussi élevée, mais elle ne peut être satisfaite à court terme, et peut-être pas à long terme non plus.

Médicaments ASHP.org, une société de suivi pharmaceutique, répertorie 192 médicaments en pénurie. Ils vont des inhalateurs d’Albuterol à la lidocaïne, à la belladone et aux suppositoires d’opium. Il est important de noter qu’il s’agit d’une liste incomplète et que de nombreux autres articles sont en fait en quantité limitée et n’ont pas encore été signalés.

Gouvernantes d’hôtel Si vous n’avez pas séjourné dans un hôtel ces derniers temps, vous serez peut-être surpris de découvrir que le nettoyage quotidien des chambres est devenu un service opt-in. En raison d’une pénurie de femmes de ménage, les hôtels réduisent les services aux clients tout en continuant d’augmenter les prix. Je viens de rencontrer cette situation exacte lors d’un récent voyage à la Nouvelle-Orléans. Ils ne nettoyaient ma chambre que si je restais au moins 4 jours. Selon des sources de l’industrie, la demande de chambres a augmenté plus rapidement que les membres du personnel d’entretien ne sont retournés au travail. Certains initiés craignent que le retour à la normale ne se produise dans le futur.

Textiles d’accueil Les pénuries de draps et de serviettes ont poussé les hôtels à chercher de nouvelles fournitures. Ceci, combiné aux pénuries de main-d’œuvre dans les blanchisseries commerciales et aux pénuries de personnel dans les services internes de nettoyage du linge, pousse les hôtels à prolonger le cycle de vie de leur linge. La chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre rendent beaucoup plus difficile la gestion correcte des hôtels dans le monde post-pandémique.

Pneus neige Il y a une grave pénurie de pneus neige qui s’accumule juste à temps pour la saison de conduite hivernale. La pandémie a provoqué la fermeture d’usines de pneus pendant plusieurs mois. Lorsqu’ils ont repris la production, ils ont commencé à produire des pneus toutes saisons en premier. La fabrication de lignes spécialisées, telles que les pneus neige, a été mise en veilleuse. Ainsi, des pénuries se sont produites et les Canadiens qui connaissent des hivers beaucoup plus extrêmes que leurs homologues américains en subiront une grande partie. Peut-être que le rechapage reviendra dans Vogue.

Sous-vêtement Cela semble être un phénomène britannique pour le moment, mais les pénuries ont le don de bien se propager, comme certains virus. Les prix du coton ont augmenté de 40 % depuis le début de l’année. Ils semblent faire face à une pénurie de culottes et de pyjamas de l’autre côté de l’étang. Que cela soit lié au Brexit ou simplement à une autre pénurie post-pandémique n’est pas certain, mais ne soyez pas surpris de le voir frapper localement. La plupart des sous-vêtements sont fabriqués en Asie. Avec les retards et la congestion des ports, cela pourrait être une autre pénurie sur le point de devenir critique.

Papier Il y a une pénurie mondiale de papier qui promet de s’aggraver au cours des semaines et des mois à venir. Heureusement, très peu d’Américains lisent plus quoi que ce soit, imprimé ou autre, ce qui contribue à atténuer le problème. Mais plus sérieusement, selon le Seattle Times, « Le marché du papier… est extrêmement tendu. Il a connu de nombreuses augmentations de prix. Il ne serait pas surprenant qu’il y ait d’autres augmentations… »

Le Times déclare en outre: «La récente compression marque un changement majeur pour un secteur bouleversé au cours des dernières décennies par Internet. Bien que les catalogues de vente par correspondance aient été un pilier des achats américains – les consommateurs pouvaient autrefois acheter des maisons entières dans le catalogue Sears – la demande de papier a diminué dans un monde de plus en plus numérisé, incitant de nombreuses papeteries à changer de cap. En fait, le marketing par publipostage a tellement diminué entre 2008 et 2015 que la Direct Marketing Association a changé son nom en Data & Marketing Association en 2017 avant d’être rachetée par un autre groupe commercial. Mais l’imprimé fait lentement son retour. En 2018, même le géant de l’Internet Amazon a ajouté un catalogue de jouets physiques.

L’augmentation de la population fait plus que compenser le déclin technologique de la consommation de papier. Parce que la demande avait baissé, les investissements dans le secteur n’ont pas suivi, et maintenant le monde connaît des contraintes de capacité exacerbées par la réponse à la pandémie.

Au fur et à mesure que la situation évolue, nous voyons de plus en plus d’articles se raréfier. Lorsque la production est arrêtée pendant 3 mois et qu’un tas d’unités de monnaie fiduciaire nouvellement créées sont injectées dans le système bancaire, à quel autre résultat peut-on s’attendre ? De plus, les entreprises, grandes et petites, profitent de la situation pour imposer des augmentations de prix dans le but de compenser la perte de pouvoir d’achat.

Les pénuries que nous vivons actuellement pourraient être aussi transitoires que l’inflation que nous subissons actuellement. Le temps nous le dira.

