8 avril 2021

Bien que Bitcoin ait connu une forte baisse, le prix de Binance Coin (BNB) a montré une tendance très forte et n’a pas été ralenti avec Bitcoin.

Après avoir atteint un sommet de 333,71 $ le 19 février, la BNB s’est négociée sur le côté la plupart du temps. Le 6 avril, la crypto-monnaie a établi un nouveau record de 422,08 $.

Au cours de ce marché haussier, la BNB a augmenté à un rythme effarant. De début février à aujourd’hui, la BNB a augmenté de plus de 750%, passant de 45 $ à 400 $.

L’augmentation fulgurante de la BNB est principalement due à la popularité croissante de la blockchain de Binance – Binance Smart Chain (BSC).

En raison des frais de gaz élevés sur le réseau Ethereum, le coût des transactions sur Ethereum pour les marchands et les utilisateurs DeFi est assez élevé. Dans de nombreux cas, le coût de la transaction est supérieur au montant de la transaction elle-même, ce qui incite les commerçants et certains protocoles Defi à migrer vers BSC ou à créer un support inter-chaînes.

Analyse des prix de Binance Coin (BNB)

Source: BNB / USD Daily via TradingView

Binance Coin (BNB) a été développé à l’origine comme un jeton de réduction pour le réseau Binance et est devenu le troisième actif numérique en importance.

La BNB est actuellement dans une forte tendance haussière. Les taureaux tentent de ramener le prix au niveau de cassure précédent de 400 $. Au moment de la rédaction de cet article, BNB se négocie à 400,88 $.

La moyenne mobile à la hausse et l’indice MACD haussier montrent que les haussiers sont fermement en contrôle. Et en regardant le volume des transactions de BNB, le volume des transactions d’aujourd’hui est plus élevé que celui d’hier et il y a une forte probabilité qu’il dépasse le volume des transactions du 6 avril. Cela indique que les taureaux sont très forts et qu’un nouveau record historique sera bientôt atteint. à l’horizon pour BNB.

Si l’acheteur peut faire passer le 422,08 $ à un niveau de support, alors la paire de devises BNB / USD peut commencer la phase suivante d’une tendance haussière, ciblant le niveau de 500 $.

D’un autre côté, si le prix ne parvient pas à briser le niveau de résistance de 422,08 $, cela indique que plus d’investisseurs ne sont pas entrés sur le marché, et le BNB / USD tombera au niveau de support de 333,71 $. Mais ce niveau de soutien n’est pas fort. Si un grand nombre d’ordres de vente sont déclenchés, alors BNB / USD testera probablement à nouveau la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours de 321,40 $, son prochain niveau de support si BNB ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 333,71 $.

Source de l’image: Shutterstock