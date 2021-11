À propos de la signature de Big Sean sur son label :

En 2007, le rappeur a signé avec le label GOOD Music de Kanye, qui appartient à Universal Music Group. La semaine dernière, Big Sean a annoncé sur Twitter qu’après 14 ans, il s’était éloigné de l’entreprise, écrivant : « C’est une fraternité pour toujours, mais du point de vue commercial, je devais commencer à obtenir une plus grosse part ! J’ai réussi à sortir de cet accord. »

« Laissez-moi vous dire que quand je mourrai, sur ma pierre tombale, je dirai que je mérite d’être ici parce que j’ai signé Big Sean », a déclaré Kanye sur Drink Champs. « La pire chose que j’ai jamais faite a été de signer Big Sean. Je connais la maman de cet homme, mon frère. J’ai changé la famille de cet homme et à la fois John Legend et Big Sean, quand je me suis présenté aux élections [in 2020], se sont rapidement habitués par les démocrates à venir à un garçon qui a réellement changé leur vie et c’est une merde à guichets fermés et je ne rock avec aucun d’eux et j’ai besoin de mes excuses. «

Big Sean a répondu sur Twitter, publiant des photos de lui et Kanye parlant avec un autre ami et écrivant : « C’était juste avec cet homme, il ne dit rien de tout ça !!! Et c’était après l’interview ! Je meurs de rire de vous @kanyewest «

« Les autres? » Big Sean a tweeté. « Non, je ne l’ai pas fait. Je ne me suis habitué à personne ni n’approuve publiquement qui que ce soit. Parce que je ne suis pas politique. C’est ce qui est hilarant, rien de tout cela n’est vrai et il ne sait même pas de quoi il parle. Je je roule «