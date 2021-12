8 célébrités qui aboyaient pour Dogecoin jusqu’en 2021

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) est une monnaie polarisante. Il y a beaucoup d’investisseurs qui n’hésitent pas à lever le nez, en grande partie à cause de son logo Shiba Inu et de son statut de « meme coin ». Pourtant, nombreux sont ceux qui croient fermement que DOGE peut vraiment être la monnaie mondiale du futur. En fait, la pièce a attiré non seulement des investisseurs amateurs, mais aussi des influenceurs crypto et même des célébrités. Alors, quelles célébrités ont apporté leur soutien à Dogecoin cette année ?

Presque personne n’a vu Dogecoin exploser de 1 cent à 73 cents en quelques semaines seulement. Néanmoins, cela s’est produit, et cela a engendré une vague de jetons meme qui visaient à atteindre même une fraction de la valeur que DOGE a vue lors de sa course à 7 200 %.

Les célébrités sont également devenues une grande partie de l’écosystème de la crypto cette année. Certains ont apporté leur soutien au DOGE avec un investissement, tandis que d’autres ont cherché à adopter la monnaie pour leurs propres entreprises. Un milliardaire excentrique a même travaillé en étroite collaboration avec les développeurs de la pièce. Jetons un coup d’œil à ceux qui ont aidé Dogecoin à atteindre de nouveaux sommets au cours d’une année 2021 sans précédent.

Quelles célébrités ont aidé à envoyer DOGE Rocketing en 2021 ?

Quand on pense aux plus gros taureaux Dogecoin du monde, il y a deux noms susceptibles de surgir en premier. L’un d’eux est Elon Musk. En effet, le Tesla (NASDAQ :TSLA) le magnat est l’un des partisans les plus exubérants de Dogecoin.

Musk a passé toute l’année à tweeter sur le pupcoin phare. Ses tweets ont été essentiels aux gains de DOGE, et il a récemment déclaré que Dogecoin est l’un des trois seuls cryptos qu’il possède. Mais plus que de simples tweets, Musk a donné aux utilisateurs des moyens légitimes d’utiliser leurs avoirs DOGE. Récemment, Musk a mis une poignée de marchandises sur la boutique en ligne Tesla qui pouvaient être achetées avec Dogecoin.

Musk n’est pas nouveau non plus pour Dogecoin; il s’avère que le milliardaire est une clé du développement de la pièce. En mai, il est apparu que l’entrepreneur avait joué un rôle consultatif aux côtés des développeurs sur les modifications apportées au réseau Dogecoin. En ce sens, il est tissé dans la trame même du projet.

Mais au-delà de Musk, il y a un autre taureau DOGE majeur dans Mark Cuban. Le milliardaire et propriétaire de Dallas Mavericks dit qu’il a initialement acheté DOGE au début de 2021 pour enseigner à son enfant. Mais, dit-il, il est devenu un fan rapide de la monnaie comme moyen de transaction. Depuis lors, Cuban a parlé de l’avenir de Dogecoin en tant que moyen courant de payer des biens et des services. Il a poussé les choses à un nouveau niveau en faisant de Dogecoin un mode de paiement valide pour les billets de merch et de match de Mavericks.

Musk et Cuban ne sont pas seuls, bien qu’ils soient deux des propriétaires de Dogecoin les plus impliqués au monde. Il y a une poignée d’autres taureaux DOGE qui se sont révélés tout au long de l’année. Le célèbre chef Guy Fieri a fait savoir aux investisseurs qu’il est un fan de la monnaie avec une modification Photoshop. Les musiciens Snoop Dogg, Lil Yachty, Kevin Jonas et Gene Simmons ont tous averti leurs fans de leur fandom DOGE. Aucune de ces célébrités n’a quoi que ce soit sur la star de cinéma pour adultes Angele White, qui dit à ses abonnés qu’elle est titulaire de DOGE depuis 2014, ce qui en fait l’une des premières à adopter Dogecoin.

