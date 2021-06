8 choses à faire si vous prévoyez de travailler à domicile de façon permanente

Au cours de la dernière année, de nombreuses personnes ont goûté au travail à domicile, souvent en raison d’arrangements temporaires. Et vous pourriez être dans une position où vous travaillez à domicile de temps en temps; par exemple, vous pourriez travailler à domicile exclusivement le vendredi.

Mais que se passe-t-il lorsque vous passez au travail à domicile de façon permanente ?

Selon vos préférences personnelles, cela pourrait être un énorme positif ou un énorme négatif. Vous aimerez peut-être l’idée de ne plus jamais avoir à faire face à la circulation – ou vous pourriez vous sentir désespéré à l’idée de manquer toutes ces conversations informelles sur les fontaines à eau.

Quoi qu’il en soit, vous devrez vous adapter. Et il y a un certain nombre de choses que vous devrez faire pour travailler à domicile de manière efficace, efficiente et heureuse.

Comment se préparer à travailler à domicile de façon permanente

Voici quelques-unes des choses les plus importantes à faire si vous êtes sur le point de travailler à domicile de façon permanente :

1. Rechercher différentes villes

Si vous pouvez travailler de chez vous en permanence, vous pouvez vivre littéralement n’importe où. Vous n’êtes pas obligé de rester dans votre ville actuelle pour continuer à travailler pour cet employeur. Pour cette raison, c’est une bonne idée de rechercher différentes villes que vous pourriez appeler votre maison. Si vous vivez actuellement dans une grande ville de la côte ouest, déménager dans le Midwest ou dans une ville rurale au milieu de nulle part pourrait réduire considérablement vos dépenses de logement. Ce n’est pas la bonne décision pour tout le monde, mais cela pourrait vous mettre dans une bien meilleure situation financière.

2. Établir un bureau à domicile

Où que vous choisissiez de vivre, vous devriez acheter une maison où vous pourrez installer un bureau à domicile officiel – au lieu de simplement travailler à partir de la table de la salle à manger ou de votre propre chambre. Avoir un espace dédié au « travail » vous aidera à délimiter le temps de travail et le temps de détente, et peut finir par vous rendre plus productif. Vous n’avez pas besoin d’un grand bureau, mais vous devriez avoir un espace séparé du reste de votre maison.

3. Achetez les bons meubles

Ensuite, vous devez trouver un magasin de meubles en ligne fiable où vous pouvez acheter des meubles de haute qualité. Vous allez passer beaucoup de temps dans votre bureau, alors autant être à l’aise. En plus de cela, le bon mobilier peut vous aider à maintenir une bonne posture, réduisant ainsi votre risque de blessure ou de douleur chronique dans un avenir prévisible. Investissez au minimum dans un bon bureau et une bonne chaise.

4. Négocier

Soyez prêt à négocier, au moins un peu, pour ce que vous voulez. Si vous passez définitivement au travail à domicile, vous entrez probablement dans un nouveau rôle ou travaillez avec un nouveau groupe de personnes. C’est votre chance de faire pression pour un salaire plus élevé ou plus de flexibilité dans votre rôle.

5. Définissez les attentes avec votre patron et vos collègues

Prenez le temps de discuter avec votre patron et vos collègues de ce à quoi vous devez vous attendre. À quelle fréquence êtes-vous censé être « en ligne » et disponible ? Êtes-vous censé travailler à des heures fixes ou simplement vous assurer que toutes les tâches qui vous sont confiées sont effectuées ? Soyez proactif et clair sur ce front pour éviter les malentendus et les désaccords plus tard.

6. Définir les attentes avec la famille

Vous voudrez également avoir une conversation franche avec les membres de votre famille (et toute autre personne avec qui vous vivez). Quand est-il permis de vous interrompre lorsque vous travaillez ? Quels sont vos horaires de travail et comment chacun doit-il les respecter ?

7. Avoir un plan de socialisation

Même si vous aimez l’idée de travailler à domicile dans votre paradis tranquille et personnel, il y a de fortes chances que vous deviez faire face à la solitude à un moment donné. En conséquence, vous devriez avoir un plan de socialisation. À quelle fréquence allez-vous tendre la main aux autres et communiquer avec eux ? Aurez-vous un moyen de vous faire de nouveaux amis ?

8. Ne vous attachez pas trop à ce statut « permanent »

Tout peut changer. Vous pourriez perdre votre emploi, devenir haineux pour ce poste ou l’entreprise pourrait s’effondrer. Ne prenez pas trop au pied de la lettre ce travail « permanent » à la maison ; il est possible que vous souhaitiez réellement retourner au bureau à un moment donné.

Attendre l’inattendu

Il est impossible de prédire exactement comment se déroulera votre expérience de travail à distance. Vous pouvez commencer par aimer le silence total de votre bureau à domicile isolé, mais finir par écouter de la musique de fond une grande partie de la journée. Vous pouvez commencer avec une routine matinale stricte qui finit par sombrer dans le chaos. Quoi qu’il en soit, vous devez être prêt à faire face à certains changements et évolutions naturelles qui ont un impact sur votre façon de travailler et de vivre. Restez flexible et adaptable, et vous serez dans une bien meilleure position pour gérer ces problèmes si et quand ils surviennent.