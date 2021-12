8 choses à savoir sur le James Stewart Christmas Classic

À certains égards, les anecdotes sur les films de Noël sont aussi vitales pour la saison des vacances que les films eux-mêmes, car elles permettent aux téléspectateurs de revisiter les mêmes classiques encore et encore avec de nouvelles perspectives. Cet aspect est particulièrement vrai pour It’s a Wonderful Life, un film à ne pas manquer dans de nombreux foyers en décembre. Le drame de 1946 avec James Stewart est un classique américain, mais de nombreux téléspectateurs manquent certaines des connaissances en coulisses qui rendent le film si unique.

C’est une vie merveilleuse a été réalisé et produit par Frank Capra, qui a contribué à un scénario avec Frances Goodrich et Albert Hackett, basé sur le travail de Philip Van Doren. Il raconte l’histoire d’un homme bienveillant et assoiffé d’aventure, qui place sans cesse les besoins de ses proches et de sa communauté avant ses propres désirs. Lorsque ce héros envisage de se suicider la veille de Noël, il reçoit la visite d’un ange qui lui montre à quoi aurait ressemblé la vie s’il n’était jamais né.

Le film offre un portrait d’une US idyllique et une vue du pays économiquement ravagé. Il ne peut pas être séparé de son contexte immédiatement après la Seconde Guerre mondiale – d’autant plus que son réalisateur et sa star ont tous deux servi dans le conflit. À bien des égards, le film montre comment les individus et les communautés ont été aux prises avec cette tragédie mondiale, comme l’explique succinctement un essai d’Emily Todd VanDerWerff du AV Club.

C’est une vie merveilleuse est une partie indélébile de l’expérience de Noël américain, et cela ne va nulle part de si tôt, il vaut donc la peine de creuser plus profondément dans cette pierre de touche culturelle. Voici un aperçu de quelques faits amusants sur le film.

La scène que Stewart a repoussée

(Photo : . / Archives Hutton)

L’une des scènes les plus emblématiques et romantiques du film concerne Stewart et sa co-vedette Donna Reed dans une étreinte passionnée chez elle après que son personnage George Bailey a célébré le mariage nouvellement annoncé de son frère Harry. Stewart a été surpris par le casting de Donna Reed dans le rôle de Mary Hatch dans le classique de Capra, non seulement parce qu’elle était relativement nouvelle dans l’industrie, mais qu’elle n’avait que 25 ans à l’époque – une différence d’âge assez importante par rapport à ses 40 ans. Selon l’acteur Paul Peterson, co-vedette de Reed et fils de télévision dans The Donna Reed Show, Stewart a été déconcertée par son charme en disant au jeune acteur d’après un reportage de Purple Clover : « Elle s’est avérée être l’incarnation de la bonté et a obtenu moi si déconcerté que je n’arrêtais pas de reporter cette scène de baiser, vous savez, quand nous sommes dans cette scène serrée à deux coups, n’est-il pas au téléphone ? Nous avons repoussé cette scène pendant des semaines. «

Ajoutant qu’il y avait « de l’électricité dans l’air », Stewart admet qu’elle l’a rendu très nerveux. « J’ai demandé à Donna si elle voulait répéter et elle a dit : « Pourquoi ne le faisons-nous pas ? » et Capra, sachant ce qui se passait, a accepté. » Nous étions donc là, joue contre joue, pas de répétitions, des hormones hors de contrôle et Capra dit : « Action ! Eh bien, nous l’avons fait en une seule prise. L’une des meilleures choses que j’ai jamais faites. «

Matériel d’origine

(Photo : RKO Radio Pictures/.)

It’s a Wonderful Life est basé sur une nouvelle de PhilipVan Doren Stern, qu’il a auto-publié sous la forme d’une carte de Noël. Stern a fait imprimer 200 exemplaires de l’histoire de 21 pages et les a envoyés à ses amis et à sa famille pour les vacances. L’un d’eux a trouvé son chemin jusqu’à Capra, selon l’American Film Institute, qui a voulu l’adapter en film. Il a convaincu un producteur de RKO Picture de payer 10 000 $ à Stern pour les droits cinématographiques de l’histoire.

Flop commercial

C’est une vie merveilleuse a été un échec commercial catastrophique lors de sa première sortie – au point où il a légitimement menacé la carrière de Capra. La production a coûté 3,18 millions de dollars, et il fallait 6,3 millions de dollars au box-office pour atteindre le seuil de rentabilité, selon la biographie de la star Jimmy Stewart par Marc Eliot en 2006. Au lieu de cela, il n’a fait que 3,3 millions de dollars.

En conséquence, le film n’est devenu vraiment populaire que près de 30 ans après sa sortie, lorsque ses droits d’auteur ont expiré et qu’il est entré dans le domaine public. À ce moment-là, les réseaux de télévision pouvaient le diffuser sans payer de droits de licence. Il était donc diffusé sur des dizaines de chaînes chaque Noël, ce qui en faisait un spectacle familier. Ce n’est qu’après cela que le film est devenu un succès critique.

Cary Grant

(Photo : Silver Screen Collection/.)

Les producteurs et les dirigeants de studio derrière le film espéraient au départ que l’A-lister Cary Grant jouerait dans C’est une vie merveilleuse au début. Cependant, Capra a personnellement insisté pour choisir Stewart, qui a été l’une des premières personnes avec qui il a partagé l’histoire de Stern.

Effets spéciaux

It’s a Wonderful Life a fait une percée notable dans l’art des effets spéciaux : un nouveau type de fausse neige. À l’époque, les membres de l’équipe peignaient généralement des corn flakes en blanc pour servir de chute de neige, mais Capra n’aimait pas le bruit de craquement que ces derniers faisaient lorsque les acteurs les marchaient dessus. Selon un rapport de Time, il a travaillé avec son superviseur des effets spéciaux Russell Shearman pour créer un nouveau type de neige artificielle, qui a fini par être un mélange de mousse d’extincteur, de savon, de sucre et d’eau, le tout soufflé dans une éolienne.

Suite

(Photo : . / Archives Hulton)

En 2013, The Hollywood Reporter a annoncé qu’une suite à It’s a Wonderful Life était en préparation. Le film aurait été intitulé It’s a Wonderful Life: The Rest of the Story, et aurait montré ce qu’est devenue la famille Bailey après l’expérience divine de George. Le film avait des bailleurs de fonds légitimes et a même obtenu une date de sortie en 2015, mais le projet a finalement été abandonné. Maintenant, il reste dans les limbes et il semble qu’il ne sortira pas.

La propagande

Un mémo du FBI de 1947 a été déterré et publié par Wise Bread en 2006, montrant que l’agence avait enquêté sur It’s a Wonderful Life, craignant qu’il ne s’agisse de « propagande communiste ». Certains des facteurs les plus appréciés et les plus durables du film étaient la raison de cette enquête – la générosité et la gentillesse de Bailey envers ses voisins. Dans la note de service, le FBI a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le méchant soit un banquier « de type scroge », craignant qu’il ne s’agisse d’un sentiment anticapitaliste. Cependant, ces préoccupations n’ont jamais été suivies d’effet de quelque manière que ce soit.

ZuZu

(Photo : Herbert Dorfman/Corbis via . Image)

L’actrice qui incarne la jeune fille ZuZu de George Bailey, Karolyn Grimes, n’a pas vu It’s a Wonderful Life avant 1980 — 34 ans après sa sortie. Elle a révélé ce fait surprenant dans une interview en 2013 avec la WWJ de Detroit, puis en 2016 a déclaré à Vanity Fair qu’elle avait vu le film plus de 500 fois depuis.

« Je n’ai jamais pris le temps de voir le film », a-t-elle admis. « Je ne me suis jamais simplement assis pour regarder le film. »

Capra en rétrospective

Frank Capra a vécu pour voir son flop de Noël devenir une icône culturelle au fil des décennies, et l’expérience l’a ravi. Selon Turner Classic Movies, il a déclaré que C’est une vie merveilleuse était son film préféré qu’il ait jamais réalisé et a même dit qu’il le regardait avec sa famille chaque année. En 1984, il a déclaré au Wall Street Journal qu’il ne le considérait pas nécessairement comme un film de Noël.

« Je n’y ai même pas pensé comme une histoire de Noël quand je l’ai découvert pour la première fois. J’ai juste aimé l’idée », a-t-il déclaré. L’importance culturelle et l’héritage du film ont été maintes fois prouvés depuis 1946. Il a remporté cinq Oscars, a été salué sur les listes les plus prestigieuses de l’AFI et a même été ajouté au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès. C’est une vie merveilleuse est maintenant en streaming avec un abonnement à Amazon Prime.

