8 choses qui pourraient vous surprendre à propos de votre enfance dans le Hollywood des années 1960

Qu’est-ce que ça fait de grandir à la télé ?

L’acteur-réalisateur Ron Howard, qui a fait ses débuts en tant qu’Opie dans le classique des années 60, « The Andy Griffith Show », a une réponse courante: « Cela semblait tout à fait normal, car c’était la seule enfance que j’aie jamais eue. »

Howard et son frère et camarade enfant acteur Clint, qui avait 8 ans lorsqu’il a joué dans « Gentle Ben », partagent des souvenirs de leur éducation unique dans « The Boys: A Memoir of Hollywood and Family ». Ron et Clint Howard rejoignent les lecteurs du LA Times Book Club vendredi.

Voici quelques anecdotes surprenantes sur le Hollywood des années 1960 et 1970 que les Howard révèlent dans le livre.

Ron et Clint ont eu leurs seules leçons de théâtre à la maison. Leur père, Rance Howard, était un acteur de théâtre et de télévision expérimenté qui a fait irruption dans le business à New York dans les années 1950. Lorsque Ron était encore un enfant d’âge préscolaire, Rance Howard a joué un rôle dans la production en tournée du hit de Broadway « Mister Roberts » et a remarqué la capacité étrange de son jeune fils à répéter les lignes de dialogue de la pièce. Il a mentionné Ron à un directeur de casting chez MGM, puis l’a entraîné à travailler avec un acteur adulte dans un test d’écran. Comme Clint se souvient, leur père a travaillé avec eux à la maison dès leur plus jeune âge, leur apprenant à comprendre les émotions de leurs personnages et à aborder le jeu comme un métier. « Il nous a tellement bien entraînés que nous n’avons créé aucun des tracas auxquels les enfants acteurs sont associés », dit Clint dans le livre. « Ron et moi avions rarement besoin de reprises. »

Ron et Clint au bord de la piscine dans la maison familiale de Cordova Street sur une photo incluse dans « The Boys: A Memoir of Hollywood and Family ».

(Avec l’aimable autorisation de Ron Howard et Clint Howard)

Ron a déjà fait une scène de film avec un Johnny Cash extrêmement nerveux. Ron a joué un jeune garçon nommé Bobby dans le film « Five Minutes to Live » de 1961. Dans une scène, la légende de la musique country, qui incarnait un voyou nommé Johnny Cabot, a attrapé Ron et l’a pris en otage. Il se souvient que Cash, hors de son élément en tant qu’acteur, transpirait tellement de nervosité que Ron était trempé. « J’ai reconnu, à un certain niveau, que j’étais plus à l’aise sur une scène sonore que Johnny Cash », écrit Ron.

Opie n’a pas pu manger de vraie glace. Ron a été déçu de découvrir que dans les scènes de « The Andy Griffith Show » dans lesquelles son personnage était censé savourer une crème glacée, son cornet était en fait rempli de « purée de pommes de terre froide et grumeleuse » qui ne fondrait pas sous les lumières. « Essayez de lécher ça et de sourire jusqu’aux oreilles à l’âge de six ans », se souvient-il dans le livre. « Maintenant, c’est un jeu d’acteur dont on peut être fier. »

Rance, Jean et le bébé cow-boy Ron Howard.

(Avec l’aimable autorisation de Ron Howard et Clint Howard)

À cette époque, les acteurs – ou leurs parents – attendaient au téléphone les rôles. Avant l’ère du téléphone portable, les Howard avaient une règle familiale selon laquelle Rance ou sa femme Jean devaient être présents dans leur maison de Burbank entre 9 h et 18 h tous les jours de la semaine au cas où quelqu’un appellerait avec une offre d’emploi pour Rance ou leurs fils. « Mes parents économes ne voulaient pas gaspiller de l’argent pour un service de réponse téléphonique », se souvient Clint.

Shirley Jones et Robert Preston se penchent pour parler à Ron Howard dans une photo du film « The Music Man » de 1962.

(Archives Hulton/.)

Quand les Howard sont sortis dîner, ce n’était pas pour Musso et Frank Grill. Les parents de Ron et Clint ont placé les chèques de paie de leurs fils dans des comptes d’épargne et des obligations américaines, à l’exception des 15 % qui étaient requis par la loi pour aller dans un compte en fiducie et des 5 % que les parents ont pris comme frais de gestion. Cela nécessitait un mode de vie frugal. Le dîner à la maison était souvent composé de pain de viande, de bâtonnets de poisson ou de hot-dogs. Le lieu de restauration de la famille était un steakhouse local Sizzler, bien qu’ils se rendent parfois au King’s Arms, un restaurant à thème médiéval avec une épée enfoncée dans une pierre à l’entrée.

Les enfants stars ont fréquenté l’école du studio. Tout en travaillant sur « The Andy Griffith Show », Ron a fait ses études dans une mini-école d’une pièce avec des murs et des roues en contreplaqué; la salle était équipée d’un tableau noir, d’un bureau d’enseignant et d’un drapeau américain. Parfois, il était le seul étudiant pour les cours de mathématiques, d’études sociales et d’autres matières, bien qu’à l’occasion, il était rejoint par Keith Thibodeaux, qui jouait le petit Ricky Ricardo dans « I Love Lucy » et avait un rôle occasionnel dans « The Andy Griffith Show ». ” comme un ami d’Opie.

Clint Howard dans le rôle de Balok sur le tournage de « Star Trek ». Son père a pris cette photo sur le pont de l’Enterprise.

(Avec l’aimable autorisation de Ron Howard et Clint Howard)

Les producteurs de « Star Trek » voulaient raser la tête de Clint pour son rôle d’extraterrestre adulte. Lorsque Clint a été choisi pour incarner le chef extraterrestre de la taille d’un enfant, Balok, dans un épisode de 1966 intitulé « The Corbomite Manuever », les producteurs ont demandé à son père si l’enfant de 7 ans accepterait de se faire raser la tête pour le rôle. Un peu audacieusement, Clint a refusé, imaginant qu’il serait taquiné par d’autres enfants et raterait d’autres occasions d’agir pendant que ses cheveux repousseraient. Au lieu de cela, à la suggestion de son père, un maquilleur l’a équipé d’une calotte en latex. Clint n’a pas réussi à éviter de boire le jus de pamplemousse à température ambiante utilisé pour simuler la «tranya», une boisson offerte par l’extraterrestre aux officiers du vaisseau. Mais son dégoût pour le jus chaud et acide rendait la scène meilleure, se souvient-il, car « je ne prends qu’une gorgée de gentleman, comme le ferait un vrai connaisseur d’une bonne eau-de-vie ou d’une liqueur. On dirait que Balok savoure vraiment sa transe. (Dans les décennies qui ont suivi, Clint a également joué des rôles dans « Star Trek: Deep Space Nine », « Star Trek: Enterprise » et « Star Trek: Discovery ».)

Clint Howard dans la série télévisée « Gentle Ben » en 1967.

(Réseau de télévision CBS)

Le remplaçant de Clint sur « Gentle Ben » était un ancien Munchkin. Murray Wood, qui avait la soixantaine, était apparu dans le classique de 1939 « Le Magicien d’Oz ». Comme le rappelle Clint, Wood arborait «une moustache en ficelle incroyablement soignée et une barbe Van Dyke, toutes deux blanches comme neige». Rance Howard, qui a écrit quelques épisodes pour la série, l’aimait tellement qu’il s’est arrangé pour que Wood apparaisse dans un épisode en tant que promoteur de carnaval. «Notre équipe était pleine d’excentriques», explique Clint, qui se souvient avoir appris d’un autre membre de l’équipage comment chasser la nuit les ouaouarons en eau peu profonde, avec une lampe de poche ou une lampe frontale et un trident.

