8 choses qui sont déductibles d’impôt dans le compte de résultat en 2021 | Vie

Le 7 avril, la campagne Revenu 2020 a commencé, avec de nouvelles choses à prendre en compte pour déduire les impôts. Voyons les principales options.

La Campagne de déclaration de revenus en 2021 Il a mauvaise réputation, car en fin de compte, il s’agit de payer des impôts, et personne n’est enthousiasmé par cela, même si c’est nécessaire. Mais la réalité est que 75% des retours sont retournés, c’est-à-dire que le Trésor rend de l’argent parce qu’il en a collecté davantage.

2020 a été une année difficile pour tout le monde, donc que vous remboursiez ou payiez, c’est important déduire tout ce que nous pouvons, dans les limites de ce que la loi permet. Soit pour payer le moins possible, soit pour récupérer plus d’argent.

Notre collègue Enrique Fernández de Business Insider nous montre huit façons de déduire des impôts dans la campagne Revenu 2020.

Nouvelles déductions sur le loyer

Depuis quelques années le loyer est déductible d’impôt dans la déclaration, même si nous ne sommes pas enregistrés dans la maison. Mais dans ce cas, nous devons prouver que nous avons vécu là-bas en montrant les factures d’électricité ou d’eau, ou une correspondance bancaire indiquant notre nom et notre adresse.

Si vous avez moins de 35 ans, il y a des personnes handicapées ou une famille nombreuse dans la cellule familiale, les communautés autonomes déduisent jusqu’à 30% du loyer. Ajoutez donc les reçus à la déclaration.

Si vous êtes en location depuis avant 2015, l’État déduit jusqu’à 10% du montant payé, s’il ne dépasse pas 9 040 euros.

Des dons

C’est l’un des moyens plus simple et plus direct à déduire dans le revenu 2020, puisque tous les dons sont presque totalement déductibles d’impôt.

Spécifique, les 150 premiers euros reversés aux ONG déduisent 80%, et à partir de ce montant, 35%.

Les fils

Si vous avez des enfants, il est important de les inclure dans la Déclaration, même s’ils sont majeurs et travaillent. Enfants inclus aider à réduire le montant sur lequel vous ne payez pas d’impôt.

Afin de les inclure, ces conditions doivent être remplies:

Vivant dans la maison familiale ou dépendant économiquement des parents (par exemple, qui étudient à l’étranger et que les parents paient leurs frais) Avoir moins de 25 ans S’ils ont un emploi et gagnent moins de 8000 euros par an

le mères avec enfants de moins de 3 ans ils bénéficient également d’une déduction pour maternité.

Déductions pour l’achat de fournitures scolaires

De plus, il y a des déductions qui s’appliquent aux fournitures scolaires achetées, alors fournissez les factures dans la déclaration.

Hypothèque

Si vous avez une hypothèque depuis avant 2013, vous pouvez déduire jusqu’à 15% de ce que vous payez. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que Vous pouvez également inclure les dépenses liées au prêt et à l’achat de la maison.

Régime de retraite

Les régimes de retraite sont une bonne option pour déduire le Trésor. Si vous investissez jusqu’à 8.000 euros dans un plan de prévoyance le montant investi réduit l’assiette fiscale, vous pouvez donc payer moins cher.

Contributions aux partis politiques, associations professionnelles et autres associations

Si vous êtes affilié à un parti politique, à une association professionnelle, à une fédération sportive ou à un groupe d’électeurs, vous pouvez déduire 20% des frais ou du don, jusqu’à un maximum de 600 euros (500 euros pour les associations professionnelles).

Si vous êtes affilié à un syndicat, vous retenez entre 20 et 35% de la cotisation, sans limite maximale.

Déductions autonomes

Les communautés autonomes appliquent également leurs propres déductions, et ils sont très différents selon l’endroit où vous vivez. Cherchez-les donc sur le site Web du Trésor ou dans votre communauté.

Par exemple, à Madrid, vous déduisez 600 euros pour chaque enfant de moins de 3 ans, et en Andalousie, ils reversent 15% du paiement de la sécurité sociale d’un employé de maison.