8 choses ridicules que mon mari a dû endurer pour Android Police

Épouser un rédacteur technique peut sembler être la chose la plus excitante pour de nombreux geeks inconditionnels, juste après le fait de devenir eux-mêmes rédacteur technique. Imaginez tous les gadgets qui viendraient à votre porte, tous les accès aux dernières fonctionnalités et matériels, toutes les choses ringard que vous pourriez faire ! Quand j’ai rencontré mon mari actuel, développeur et Geek avec un G majuscule, l’idée lui a plu aussi. Ce n’était pas la seule raison pour laquelle il m’a épousé – du moins je l’espère, hah ! – mais c’était certainement un avantage.

Avec quelques années à son actif, cependant, il a dû se rendre compte que même s’il y a des avantages avec le travail, il y a aussi beaucoup de travail, de sueur et de sacrifice qui se produisent en arrière-plan avant un examen, un guide ou même l’article de nouvelles est écrit. Voici quelques histoires ou recueils d’anecdotes qui expliquent ce qu’il a dû endurer pour moi, et donc pour vous, cher lecteur d’Android Police.

Je n’ai commencé à utiliser mon Pixel 5 que vers février 2020 – ce n’est pas le meilleur moment pour tester quoi que ce soit à l’extérieur, je pense. Cela signifiait que je n’avais pas beaucoup de temps pour essayer la nuit et l’astrophotographie. À l’été 2020, j’ai décidé qu’il était temps d’essayer, alors j’ai prévu une petite excursion photo nocturne.

En remontant la route de Faraya, nous sommes passés par les pistes de ski de Mzaar, dans des territoires inhabités, puis devant un premier poste de contrôle de l’armée, puis un autre. Pas de lumière ni de civilisation autour, rien qu’une terre aride, le vent frais de minuit qui nous enveloppe, et, euh, une symphonie de chacals (ou de loups, excusez-moi si je ne connais pas la différence) tout autour de nous. Nous avons arrêté la voiture, j’ai installé mon trépied fragile et j’ai pris plusieurs clichés. Mon mari a insisté pour que nous restions près de la voiture et gardions les lumières allumées, juste au cas où nous aurions besoin de courir pour sauver notre vie. Toutes les minutes ou deux, il me rappelait que ce serait une bonne idée d’y retourner. Mais le ciel était parfait pour les prises de vue astro et j’étais un peu nerveux devant mon Pixel 5, j’ai donc dû étirer sa patience et son mode panique un peu mince. Il ne s’est jamais plaint cependant, et nous avons dû vivre pour raconter cette histoire fantastique. J’ai aussi ces trois photos incroyablement cool à montrer pour cela.

Si vous envisagez de configurer une nouvelle télécommande TV, je vous recommande de ne pas le faire le jour d’un match important. Mais qu’est ce que je sais? Après avoir passé des semaines à regarder mon Logitech Harmony et à me répéter « Je vais le configurer aujourd’hui, je vais le configurer aujourd’hui », j’ai finalement décidé de l’installer le jour d’El Clásico. (Remarque : je suis un fan du Real Madrid, mon mari est un fan de Barcelone.) Je suis donc là, à la maison, en train d’essayer de comprendre comment créer des routines Harmony qui relient le téléviseur, la barre de son, le lecteur DVD, NVIDIA Shield et décodeur câble, sans rien éteindre, quand je réalise qu’il est temps que je me précipite à la pharmacie, pour mon autre travail.

Disons simplement que lorsque mon mari est rentré à la maison ce soir-là, il a découvert que toutes nos télécommandes ordinaires étaient dans un tiroir, et il y avait une note lui disant qu’il devait attendre que j’arrive pour terminer la configuration d’Harmony. J’avais terminé juste à temps pour le match, mais c’était un sacré coup dur. Barcelone a gagné 3-0, donc tout a été pardonné.

Certains gadgets pour la maison intelligente sont amusants à essayer et pourraient laisser des parfums de biscuits à la vanille dans votre maison, d’autres ne sont pas si conviviaux. Imaginez devoir démonter vos stores, installer un nouveau machin censé les rendre intelligents, pour découvrir que c’est sloooooooowwwwwww et incroyablement bruyant. Pendant un mois entier, nous avons été réveillés chaque matin par un bruit fort et continu au-dessus de notre tête tandis que le petit moteur Soma, bénissez son cœur, travaillait à fond pour soulever les stores de notre chambre. Inutile de dire que la critique est rapidement devenue la priorité absolue sur ma liste et le jour où nous l’avons publiée, mon mari a sauté sur le lit et a arraché le Soma du mur. La nuit suivante fut le meilleur sommeil qu’il ait jamais eu.

Poursuivant sur le thème des appareils domestiques intelligents et des critiques, je ne saurais vous dire combien de fois j’ai dû changer d’installation dans la maison, mettre une lampe intelligente ici, une lampe stupide là-bas, déplacer des meubles, brancher des objets dans des endroits difficiles ( pas comme ça), installez de nouveaux engins, et bien sûr mon mari génial était là à travers tout ça. Essayer de m’aider à installer ce qui doit être installé et tester ce qui doit être testé. Visiter des dizaines et des dizaines de magasins pour découvrir le format de batterie étrange pour cet appareil photo que je devais examiner. Recâbler notre interphone et remplacer la serrure à cylindre de notre maison par une nouvelle pour me permettre de tester une serrure intelligente. Dormir dans un lit de type Pimp My Ride. Et d’innombrables autres petites choses ici et là.

Imaginez ce que vous devez traverser lorsque vous achetez un nouveau gadget pour la maison intelligente et multipliez-le plusieurs fois. Non seulement parce que nous devions tester plus d’articles, mais nous devions également les tester dans plusieurs configurations pour que je puisse rédiger une critique appropriée. Et nous avons souvent dû résoudre beaucoup de problèmes parce que nous sommes des adopteurs précoces.

Nous écrivons de nombreux articles sur Google Assistant et les haut-parleurs intelligents ici sur Android Police, ce qui signifie que nous effectuons de nombreux tests dans nos propres maisons. Grâce à Voice Match, cela n’affecte généralement pas les autres utilisateurs, mais il existe encore des exceptions et des situations où l’orateur ne se rendrait pas compte à qui il parlait et déconcerterait mon mari. Peut-être que je l’ai mis en portugais pour tester quelque chose et que j’ai oublié de revenir à l’anglais, peut-être que j’ai changé le fournisseur de musique par défaut, peut-être que j’ai créé une nouvelle routine ou modifié une existante, autant de cas de choses ne faisant pas ce qu’elles étaient censées faire. Cela a certainement entraîné des moments d’hilarité ou de frustration alors que mon mari essayait de comprendre ce qui se passait. J’ai reçu ma juste part de « Qu’avez-vous fait à Goo-Goo ? » messages pendant que j’étais au travail et qu’il était à la maison.

Comme nous ne sommes que deux à la maison, l’un de nous doit servir de modèle et un autre doit prendre les photos. Je me sens généralement plus à l’aise derrière l’objectif, et comme j’ai l’approbation de mon mari pour publier ses photos/vidéos en ligne, il finit par se tenir devant l’objectif la plupart du temps. Cela se traduit par des centaines de situations de « hé, pouvez-vous s’il vous plaît rester là, porter ceci, faire cela, tenir ceci, mettre cela, sauter là, marcher ici, etc… » lors de l’examen de tout, des écouteurs et écouteurs Bluetooth aux caméras 360, téléphones , montres connectées et plus encore. Mais au moins, il se retrouve parfois avec des vidéos vraiment cool, comme celle ci-dessous.

Il me prête également ses oreilles, ses yeux et ses mains pour toute révision lorsque j’ai besoin d’un deuxième avis.

L’un des appareils les plus délicats que j’ai examinés était le Firewalla, un moniteur réseau qui vous permet de voir ce que fait chaque appareil de votre réseau Wi-Fi domestique, les sites auxquels il accède, les données qu’il consomme, etc. Le jour où je l’ai mis en place, j’ai réalisé qu’il avait plus de pouvoir que je ne l’avais prévu, mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. J’ai donc parlé à mon mari, expliqué ce que je pouvais bloquer et voir de ses habitudes de navigation, et lui ai dit que je désactivais certaines de ces fonctionnalités et que j’ignorais quelques autres en ce qui concerne ses appareils personnels. Je n’allais pas passer mon temps à fouiner sur lui, j’étais beaucoup plus intéressé à fouiner sur les différents appareils intelligents de ma maison, mais j’apprécie qu’il me fasse confiance et ne s’est pas opposé une seconde au fait qu’un tel un appareil puissant était connecté au réseau domestique. Je suis sûr que de nombreux autres partenaires n’accepteraient pas de renoncer à ce niveau de contrôle sur leurs données, pas pour un examen ni pour tous les mots rassurants du monde. Et oui, nous sommes toujours ensemble, près de deux ans plus tard.

Je n’ai que deux téléphones à un moment donné, généralement le dernier Pixel plus la génération précédente – le reste est donné à des amis et à la famille. Vous pouvez imaginer le fait que mon mari ait un autre téléphone, un OnePlus également, est un ajout bienvenu à mon arsenal de tests. Je reçois un troisième ticket de loterie pour voir si une mise à jour côté serveur nous a été déployée et récupérer des captures d’écran, je peux comparer les versions stables des applications Google sur son téléphone par rapport aux versions bêta du mien, j’essaie de tester de nouvelles versions des applications et logiciels OnePlus sur son téléphone, et parfois je pourrais même inscrire son appareil dans certaines versions bêta parce que j’ai besoin que nous utilisions tous les deux cette nouvelle version ou parce que la fonctionnalité que j’essaie de déclencher n’apparaît pas sur la mienne. Il ne se passe pas une semaine sans que je lui demande d’emprunter son téléphone ou que je lui envoie des messages étranges sur WhatsApp qui se terminent par « juste tester, ne vous en faites pas ».

Être le partenaire de vie d’un écrivain Android Police s’accompagne de nombreux avantages et effets secondaires inattendus. Je suis incroyablement chanceux d’avoir quelqu’un qui est génial, solidaire, patient et prêt à répondre à toutes les demandes étranges, les défis et les changements inattendus que mon travail a introduits dans nos vies. Et maintenant, vous en savez tous un peu plus sur ce qui se passe dans les coulisses lorsqu’un article sur Android Police est en cours de préparation.

19 applications et jeux temporairement gratuits et 41 en vente pour vendredi

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rita El Khoury (3254 articles publiés)



Rita est rédactrice en chef chez Android Police. Il était une fois, elle aussi, pharmacienne. Son histoire d’amour avec Android a commencé en 2009 et s’est renforcée avec chaque mise à jour, appareil, astuce, application et jeu. Elle vit en France, parle trois langues et demie et regarde beaucoup de séries télévisées.

Plus de Rita El Khoury