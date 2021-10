8 compétences surprenantes essentielles pour réussir dans les rôles technologiques aujourd’hui

Alors que ceux qui cherchent à entrer dans le domaine de la technologie peuvent comprendre l’importance de développer leurs compétences dans des domaines tels que le codage, la programmation, l’UX/UI et autres, ils peuvent négliger toute une série d’autres compétences et compétences qui sont tout aussi vitales pour le rôle . Pour vraiment vous préparer à gagner dans l’industrie de la technologie, envisagez de développer et d’améliorer les huit compétences inattendues suivantes.

Quelle est une compétence ou une compétence surprenante qui est maintenant essentielle pour n’importe quel rôle technique, et pourquoi ?

1. Empathie

L’empathie est une compétence profondément sous-estimée. S’identifier à un utilisateur – pour comprendre ce qui le motive – est la clé à la fois pour créer et vendre un produit. Si vous pouvez entrer dans la tête d’un consommateur et vous identifier à ses points faibles, vous pouvez probablement créer un produit souhaitable. C’est pour cette raison que les solutions centrées sur l’humain gagnent sur les produits existants. Mettez les humains en premier et vous serez surpris par le résultat. – Cooper Harris, Klickly

2. Compétences humaines

Vous aurez affaire à des gens pour construire des projets ensemble. Des comportements comme une communication efficace, de l’empathie, de la fiabilité, un véritable intérêt pour les gens – Beaucoup les appellent « douces » ou compétences relationnelles, mais elles sont néanmoins puissantes. Regardez les choses de cette façon : il y a quelqu’un qui peut faire votre travail technique ou mieux, mais il ne peut pas être le membre de l’équipe que vous pouvez être. – Samuel Thimothy, OneIMS

3. Communication

Vous devez communiquer clairement et efficacement avec vos gestionnaires et collègues, même si vous n’êtes pas en contact direct avec les clients. Toutes les compétences techniques du monde sont inutiles sans la capacité de communiquer clairement. Tous les emplois nécessitent une bonne communication de personne à personne, même si vous occupez un poste technique. C’est encore plus important maintenant avec les modèles de travail hybrides. – Matthieu Capala, Alphamétique

4. Gestion de projet

Je pense que la gestion de projet est une compétence absolument essentielle pour les rôles technologiques dans tous les secteurs. Votre équipe technique doit savoir comment gérer son temps et travailler vers des objectifs mesurables. Si vous embauchez quelqu’un qui n’est pas compétent dans la gestion de son temps et de ses projets, vous pourriez subir des retards et des complications inutiles, ce qui peut ralentir tout le monde. – Chris Christoff, Monster Insights

5. Rédaction technique

La rédaction technique est une compétence qui devient essentielle pour tout poste technique. Une grande partie de ce rôle consiste à transmettre des informations faciles à suivre et à comprendre pour les personnes qui ne sont pas aussi avancées techniquement. Cela aide les équipes à communiquer plus clairement et plus efficacement, ce qui augmente la productivité. Ne pas avoir à embaucher de rédacteurs externes permet également à l’entreprise d’économiser de l’argent. – Benjamin Rojas, SEO tout-en-un

6. Résolution de problèmes

Pour réussir dans la technologie, il est crucial d’avoir des compétences en résolution de problèmes. Vous rencontrerez des problèmes qui doivent être résolus et, sans les connaissances nécessaires pour les résoudre, vous ne pourrez pas créer de solution. – Jared Atchison, WPForms

7. Recherche

Dans les années passées, une entreprise avait besoin des ingénieurs les meilleurs et les plus brillants pour créer des composants à partir de zéro. Ce n’est plus le cas. La technologie d’aujourd’hui tire souvent parti des ressources existantes. Il faut faire preuve d’ingéniosité en identifiant, en coordonnant et en fournissant des solutions de la manière la plus efficace. Cela signifie être excellent dans la recherche, la découverte et souvent embrouiller les composants existants ensemble. – Christopher Daden, Daden LLC

8. Un désir de continuer à apprendre

Pour réussir dans la technologie, vous devez avoir une compréhension de base des technologies existantes et émergentes. Il est important d’affiner vos compétences techniques afin d’avoir une base solide avant de passer à des sujets plus complexes au sein de la technologie. Lire des publications, suivre des cours et parler avec des mentors sont d’excellents moyens de renforcer vos compétences informatiques et d’améliorer vos connaissances. – Stéphanie Wells, Formes formidables