8 conseils de deux psychologues pour éviter le stress pendant les vacances de Noël | La vie

Les fêtes de Noel Ce sont des fêtes théoriquement parfaites : on se retrouve en famille et entre amis, presque tous les emplois donnent des vacances, des cadeaux s’échangent… Alors, Pourquoi génèrent-ils tant de stress et d’anxiété ?

La clé tient en un mot : compromis. Noël est une fête sociale basée sur des engagements, plusieurs fois forcé.

Vous avez l’obligation de célébrer avec votre famille, vos amis et vos collègues repas abondants, dîners ou réunions, et certains d’entre eux, vous devez vous organiser. Et d’accord avec les gens qui, peut-être, vous ne vous entendez pas ou ne supportez pas, malgré le fait que vous soyez de la famille…

Et puis il y a les cadeaux : les dépenses, les recherches, ce jouet qui est en rupture de stock, cette télévision qui est mal arrivée et que je dois retourner, cet iPhone qui s’est perdu dans les transports et qui n’arrivera pas à temps…

Les vacances de Noël sont devenues une montagne d’obligations sociales, qui ils génèrent du stress et de l’anxiété.

Kathi Cameron, psychologue du sport, et Greg Docter, psychologue, expliquent certains des conseils pour éviter le stress et l’anxiété à Noël.

Dormir

L’agitation de la saison des vacances est épuisante, alors la règle numéro 1 est de dormir le plus possible de nos jours. Entre 7 et 9 heures, surtout avant une fête importante.

Se reposer beaucoup réduit le stress, améliore l’humeur et détend les nerfs. Cela vous aidera à mieux faire face aux défis de Noël.

Apprendre à dire non

Beaucoup de gens ne savent pas dire non. Mais il est important d’éviter les situations stressantes.

Si vous avez été occupé toute la journée sans vous arrêter et qu’un membre de votre famille ou un ami vous invite à prendre un verre mais que vous n’en avez pas la force, dis lui non, et explique pourquoi. Tu comprendras. Pour éviter de culpabiliser, au lieu d’annuler la proposition, remettez-la à plus tard.

Il en va de même pour les autres engagements, y compris Les caprices de Noël des enfants et du couple.

Ne cherchez pas la perfection

Le dîner de Noël ou les cadeaux des rois ne sont pas toujours parfaits. La perfection, par définition, n’existe pas, et il est médicalement connu que les perfectionnistes vivent du stress, de la frustration et des accès de colère.

Ne mettez pas la barre trop haut et apprenez à accepter et même à voir le côté amusant de l’imperfection.

Sortir pour faire un tour

Même s’il fait froid, si vous vous sentez dépassé ou avez passé toute la journée à la maison à préparer le dîner de Noël ou à parcourir des sites de cadeaux, sortir pour faire un tour.

Une promenade éclaircit l’esprit, tonifie le corps, améliore l’humeur et permet de mieux se reposer. C’est une activité anti-stress.

Mangez vert

À Noël, nous abusons des sucreries, du nougat, des chocolats et des aliments caloriques, et cela favorise la dépression et la fatigue.

N’oublie pas de manger beaucoup de légumes parmi toutes ces fêtes (ou mieux encore, à l’intérieur d’elles), pour contrer les effets susmentionnés.

Gérer un budget, et ne pas en sortir

De nombreux cas de stress de noël sont associés avec Dépassement de Noël: nourriture, cadeaux, voyages…

Avant les vacances préparer un budget et essayer de s’y tenir autant que possible. Cela évitera la colère et les frayeurs lorsque les factures de janvier arriveront…

Réservez du temps pour vous-même

Nous avons parlé d’engagements : en famille, avec des amis, avec des enfants… mais mentalement chacun a besoin de temps pour lui.

Dans ces fêtes, réservez une heure chaque jour, ou chaque fois que vous le pouvez quelque chose que tu aimes à toi. Lire, regarder une série, écouter de la musique, prendre un bain chaud d’une heure, jouer à ce jeu vidéo que vous repoussiez depuis des mois…

Votre cerveau vous remerciera.

Ne pas être influencé par la société

Télévision, films de Noël, publicité, spéciaux de Noël, Ils essaient de nous imposer une manière standardisée de profiter de Noël.

Ils nous imposent l’obligation de profiter de dîners de famille harmonieux, de retrouvailles émotionnelles, de réveillon et de réveillon en couple…

Mais le monde réel est très différent. À l’heure actuelle, de nombreuses personnes se sentent seules, qui s’ennuient de la famille ou des amis décédés, qui n’ont pas de famille proche et d’autres circonstances.

Et de nous forcer à ressentir la même chose que la publicité, ou les réseaux sociaux, nous transmet, génère du stress et de l’anxiété.

Selon ces médecins, Il est tout à fait normal de ne pas ressentir de joie à Noël, ou de ne pas vouloir célébrer les fêtes comme la société l’impose. L’important est d’accepter ce que l’on ressent et d’apprendre à vivre avec, il ne faut pas se forcer à changer ces sentiments pour les autres que les autres nous imposent.

Si vous suivez ces conseils, vous réduirez le stress et l’anxiété des vacances de Noël, et vous pourrez faire face à ces engagements avec plus de courage, et même en profiter.

Bon courage… et bonnes vacances !