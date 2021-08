8 conseils pour acheter un ordinateur portable pour la rentrée

L’achat d’un ordinateur portable pour la rentrée peut sembler un peu intimidant : il existe un vaste choix d’ordinateurs portables qui semblent parfaits pour l’école, le collège ou l’université, mais on a parfois l’impression que vous devriez probablement retourner à l’école pour apprendre ce que signifient toutes les différentes spécifications et si vous devriez vous soucier de l’un d’eux.

C’est pourquoi nous sommes là : nous vous expliquerons ce que vous devez rechercher dans un ordinateur portable pour la rentrée, ce qui est vraiment important et ce à quoi vous devez penser avant de dépenser votre argent.

1. N’en obtenez pas un dont ils vont grandir

Les enfants peuvent sortir des ordinateurs portables de la rentrée aussi vite qu’ils peuvent sortir des chaussures. Cela ne signifie pas que vous devez débourser de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre pour un ordinateur portable massivement surpuissant, mais cela signifie que vous devez faire attention aux ordinateurs portables à petit budget.

Une machine qui est à peine capable de gérer les tâches d’aujourd’hui va vraiment avoir du mal l’année prochaine. L’achat d’un ordinateur portable trop bon marché peut être une fausse économie, car vous êtes souvent limité dans ce que vous pouvez mettre à niveau.

Il est sage d’avoir beaucoup de RAM et une quantité de stockage décente, même si vous ne pensez pas en avoir besoin pour le moment.

2. Pensez à l’endroit où ils l’utiliseront

La durée de vie de la batterie s’est considérablement améliorée ces dernières années, et la durée de vie de la batterie toute la journée est désormais courante dans les ordinateurs portables.

Il y a cependant un compromis à faire : un ordinateur portable doté d’un écran ultra-lumineux, idéal pour une utilisation à l’extérieur, consomme généralement plus d’énergie qu’un ordinateur portable qui n’a besoin d’être suffisamment lumineux que pour l’intérieur d’une salle de classe ou d’un amphithéâtre, et exigeant les applications telles que les jeux, les applications scientifiques ou le rendu vidéo épuiseront assez rapidement même la plus grosse batterie.

Les ordinateurs portables plus puissants avec des écrans plus grands sont également beaucoup plus lourds à transporter.

Si l’ordinateur portable doit être utilisé à l’extérieur ou dans des environnements très lumineux, le nombre que vous devez connaître est “nits”, qui vous indique à quel point l’écran peut être lumineux : 300 nits c’est bien, 400 nits c’est bien et 600 nits c’est très brillant en effet.

Des exemples d’ordinateurs portables brillants incluent le Samsung Notebook 9, le Huawei MateBook X Pro, le Dell XPS 15 et le Razer Blade Stealth de l’année dernière. Tous ont des écrans offrant au moins 400 nits, tout comme le MacBook Pro d’Apple.

3. Choisissez votre système d’exploitation

Il existe trois principaux systèmes d’exploitation pour les ordinateurs portables de la rentrée : Windows 10, macOS et Chrome. Votre choix de système d’exploitation dicte les ordinateurs portables que vous pouvez acheter et les applications que vous pouvez exécuter dessus.

Chrome est le système d’exploitation mobile de Google et c’est un peu comme un téléphone Android dans un étui pour ordinateur portable ; c’est rapide mais dépend fortement des services de GooglemacOS est charmant mais il n’est disponible que sur les ordinateurs portables Mac, il n’y a donc pas d’achats à petit budget si vous achetez tout neufAvec les fenêtres le choix est presque illimité mais ce choix peut être déroutant et il existe des modèles assez peu impressionnants dans le bas du marché

Les trois plates-formes exécutent des applications essentielles telles que Microsoft Office, Netflix, Microsoft Teams, etc., mais si votre enfant a besoin d’utiliser des applications spécifiques et spécialisées (par exemple pour la création/l’édition vidéo ou audio ou pour les études scientifiques), il est essentiel de s’assurer que ils sont disponibles pour votre plate-forme préférée : par exemple, vous ne pouvez pas exécuter la version complète d’Adobe Photoshop sur un Chromebook.

4. Pensez au-delà de la cloche

De nombreux ordinateurs portables de retour à l’école auront une seconde vie une fois que la cloche finale sonnera : votre enfant voudra peut-être utiliser son ordinateur portable pour ses devoirs, ou plutôt pour jouer à des jeux, faire de la musique ou parler à ses amis sur Zoom.

Il est important de penser à ces choses ainsi qu’aux affaires scolaires, donc par exemple un ordinateur portable ultra-portable avec un petit écran est facile à mettre dans un sac à dos, mais ce n’est pas la meilleure option pour regarder The Umbrella Academy ou jouer à des jeux.

(Crédit image: Shutterstock / sebra)

5. Méditez sur un stylo

Certains ordinateurs portables sont disponibles avec des écrans tactiles prenant en charge la saisie au stylet, ce qui est idéal pour les types artistiques et pour griffonner des notes sur des documents PDF.

C’est particulièrement bien sur un ordinateur portable hybride ou 2-en-1, qui est un ordinateur portable qui peut replier son écran pour fonctionner comme un iPad : c’est vraiment utile en cours et lorsque vous annotez de longs documents.

L’inconvénient est que l’ingénierie et la technologie supplémentaires nécessaires pour installer un écran tactile tordu dans un ordinateur portable coûtent un peu plus cher, mais vous constaterez peut-être que c’est de l’argent bien dépensé.

6. Découvrez la durabilité

L’ordinateur portable sur lequel nous écrivons ceci a une vie facile : il passe la plupart de ses journées sur un bureau et bouge rarement.

Les ordinateurs portables de retour à l’école, en revanche, peuvent être constamment en mouvement lorsqu’ils sont transportés de classe en classe ou d’amphithéâtre au café.

Cela signifie qu’ils subissent plus de stress physique et de tension que les ordinateurs portables domestiques, il vaut donc la peine de rechercher des critiques qui mentionnent spécifiquement la ténacité et la durabilité : une charnière d’écran qui semble fragile lorsqu’elle sort de l’usine n’est pas destinée à vivre une vie longue et heureuse.

7. Pensez au refroidissement

Les ordinateurs portables chauffent, et plus l’ordinateur portable est puissant et plus vous le faites travailler dur, plus il chauffe.

Différents fabricants mettent des systèmes de refroidissement très différents dans leurs appareils, il est donc important de regarder cela : si votre ordinateur portable va passer beaucoup de temps sur les genoux de votre enfant plutôt que sur un bureau ou un coussin de refroidissement, vous n’en voulez pas un dont les évents de refroidissement peuvent être bloqués par leurs jambes ou leurs vêtements.

C’est mauvais pour l’ordinateur portable et assez inconfortable pour votre enfant.

8. Protégez ce que vous obtenez

Même les ordinateurs portables bon marché représentent un investissement important, il est donc important de protéger le vôtre : un sac, une housse ou un étui de protection de bonne qualité peut le protéger des bosses et des chocs du quotidien, et un compartiment séparé pour ordinateur portable est une très bonne idée si vous voulez éviter les rayures et déversements.

Vous voudrez peut-être envisager une assurance gadget dédiée – alors que l’assurance du contenu de la maison couvre souvent les ordinateurs, vous devez généralement payer une franchise élevée si vous faites une réclamation – et vous devez absolument investir dans un lecteur de sauvegarde ou un service de sauvegarde en ligne pour protéger toutes les données importantes ou thèses.

Nous utilisons les deux : iCloud d’Apple plus un stockage USB rapide auquel nous nous connectons à la maison car c’est très rapide, très bon marché et très pratique, et il existe toutes sortes d’options pour convenir à chaque étudiant, système d’exploitation et budget.

TechRadar a créé ce contenu dans le cadre d’un partenariat payant avec Nvidia. Le contenu de cet article est entièrement indépendant et reflète uniquement l’opinion éditoriale de TechRadar.